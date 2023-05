'Abracadabras' en el Materno en A Coruña

La ciberaula del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña (Chuac) se convirtió ayer en una fiesta de risas, sorpresas, magia e ilusión, para conmemorar el Día del niño hospitalizado. Un oasis donde los pequeños ingresados y sus familiares pudieron olvidar, durante unas horas, los males que les llevaron hasta allí, y que sirvió también para despedir a Felisa Seoane Taboada, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, que se jubila tras más de cuatro décadas de trabajo en el centro de As Xubias, los últimos tres lustros, en Pediatría. La de ayer era su última jornada laboral, y los pacientes del área de Oncología pediátrica aprovecharon la ocasión para regalarle una camiseta con sus manos impresas, y sus nombres, para que se la llevase de recuerdo.

Antes, dos magos de la Fundación Abracadabra entretuvieron a los niños hospitalizados con sus trucos, una actividad organizada por el área sanitaria de A Coruña y Cee, en colaboración con la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (Asanog), a la que siguió un reparto de regalos, a cargo del equipo 5 Coruña Fútbol Sala. También en el marco de la conmemoración del Día del niño hospitalizado, los más pequeños recibirán un cuento y un juego de Lego en el desayuno de hoy, donados por la Fundación Pequeño Deseo.

Alrededor de 3.000 pequeños pasan, cada año, por las unidades de hospitalización del Materno Infantil Teresa Herrera, tal y como especifica el jefe del Servicio de Pediatría del centro coruñés, Jerónimo Pardo Vázquez, quien subraya que el objetivo es “humanizar, al máximo posible”, la estancia de los menores en el centro, porque “cuando un niño tiene que ser ingresado, siempre supone una ruptura para él y para su familia”. “Procuramos hacer del hospital un entorno más amable para reducir el impacto psicológico. De ahí que la tendencia sea tratar de evitar la hospitalización en los procesos que se puedan llevar a cabo de forma ambulatoria, tanto en el caso de las cirugías, como para la realización de pruebas e, incluso, para la administración de determinados tratamientos”, explica el doctor Pardo Vázquez.

En su afán por humanizar la atención de los más pequeños, el Materno Infantil Teresa Herrera estrenó, en 2012, el Hospital de Día, donde se llevan a cabo todos esos procesos ambulatorios. Además, en 2018, el centro coruñés puso en marcha una Unidad de Hospitalización de Oncopediatría. Las instalaciones —financiadas por la Fundación María José Jove—, de unos 300 metros cuadrados, cuentan con habitaciones individuales y exteriores, dotadas con sistema de aislamiento con presión positiva —para evitar el paso de gérmenes que puedan afectar a los pequeños inmunodeprimidos—, conectadas para facilitar que los niños puedan acceder al área de ocio y preparadas para la estancia, también, de un familiar. Disponen, además, de una sala de estar comunicada, para padres e hijos, equipada con instrumentos para entretener la convalecencia y con un control de enfermería específico.

El jefe de Pediatría del Chuac detalla que la estancia media de los pequeños hospitalizados en las instalaciones de As Xubias es de cuatro días, lo cual no significa que algunos tengan que pasar hasta un mes, o más tiempo, ingresados. “Intentamos que la estancia aquí sea lo más agradable posible. Por las mañanas, tienen clases con una profesora para no perder el ritmo escolar, hacemos actividades por las tardes contando con voluntarios, hemos abierto una sala de juegos, una biblioteca... y, con cierta asiduidad, también organizamos fiestas de disfraces, clases de pintura, actuaciones de grupos de animación...”, refiere. Colorear, en definitiva, la estancia de los más pequeños en el hospital para tratar de desdramatizar su enfermedad.