“Estudiaremos ampliar a los 72 años la jubilación de los médicos como pide la Xunta”

Llegó al Ministerio de Sanidad casi en el tiempo de descuento, pero José Miñones (Santiago de Compostela, 1972) se reconoce “obsesionado” por sacar adelante los asuntos pendientes que tiene encima de la mesa. Quizás el más urgente sea trabajar con las comunidades para paliar la falta de médicos de familia, uno de los retos más acuciantes que tiene ahora mismo la sanidad española.

Llega al Ministerio en un momento complicado. Faltan médicos, sobre todo, de familia. En Galicia han vuelto a quedar desiertas plazas MIR en esta especialidad. Lo que más cuesta es encontrar médicos que quieran irse al rural. ¿Qué podemos hacer para que la Medicina de Familia resulte atractiva?

Lo primero, no volver a cometer los mismos errores que en el pasado. Es decir, lo que estamos sufriendo ahora es la consecuencia de haber sacado durante los años 2014, 15, 16, 17... muy pocas plazas. Eso ha hecho que ahora la situación sea tan dramática como ocurre en algunos sitios y, por lo tanto, desde el Ministerio nuestra obligación es primero ofertar más plazas y así lo estamos cumpliendo desde el 2018. La proyección es espectacular. Las cifras no mienten. Desde el año 2018, cuando llegamos al gobierno, hemos ampliado un 40% el número de plazas MIR. Y eso son plazas de médicos el día de mañana. Dentro de cinco años cuando terminen esa especialidad, serán médicos que estén en los centros de salud, centros de atención primaria o en los hospitales en especialidades. Por lo tanto, esa es una vía. No es la única. Este es un problema que tardará años en corregirse. La última convocatoria es la mayor de la historia de este país: más de 11.000 plazas, 8.550 de médicos. En la primera convocatoria habían quedado 202 plazas sin cubrir, precisamente de médicos de familia, que es también la especialidad que más tenía, más de 2.500, y hemos posibilitado una segunda convocatoria, en la que han quedado 131 plazas sin adjudicar. Pero es también cuando vamos a tener más plazas MIR de médicos de familia. Pero las comunidades autónomas tienen mucho que decir, tienen que sacar a concurso todas las plazas que se acreditan por parte del Ministerio de Sanidad. Y tienen que hacer la especialidad más atractiva con la conciliación, con la carga de trabajo y la remuneración.

Por partes, la Xunta dice que el sistema de elección de plazas es poco transparente...

El sistema ha quedado totalmente validado y son los propios MIR los que dicen que les permite saber en todo momento las plazas que quedan vacantes. Pueden estar consultando las plazas cada cuatro veces a lo largo del mismo día. Y prueba de ello son los resultados. Las especialidades en las que quedan vacantes son aquellas que no son atractivas, no por el procedimiento. Galicia es la segunda comunidad en la que más vacantes han quedado, después de Castilla y León. El condicionante es otro. El 65 por ciento de los MIR elige su primera opción o entre las tres primeras. El problema es multifactorial, tenemos que actuar en cada frente y la solución tampoco es convocar más plazas MIR.

Habla de mejorar salarios y de favorecer la conciliación... pero lo que estamos viendo es que hay comunidades que compiten entre sí para hacerse con más médicos de familia... Eso del “quién da más” tampoco es la solución...

Creo que por eso debemos, a través del Consejo Interterritorial, donde están todas las comunidades, donde está el Ministerio, avanzar precisamente en esa línea para conseguir que sea más atractiva lo que es la especialidad en Medicina de Familia. Se sabe que es una especialidad muy vocacional. Durante mucho tiempo la gente eligió por vocación irse a algún centro de salud del rural. Está el factor de las comunicaciones y está el factor de las condiciones de trabajo. Y ahí desde el Ministerio también estamos queriendo actuar. Hay un Plan Estratégico de Atención Primaria, donde queremos atajar la problemática en todos esos factores, pero uno de ellos es la mejora de las infraestructuras. Si a un médico le das una sala y un equipamiento para poder prestar mejor el servicio, harás su trabajo más atractivo. Y ahí está el Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria (MINAP), dotado con 589 millones de euros transferidos íntegramente al 100% para las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla y está dirigido a crear salas de fisioterapia, de radiodiagnóstico, de urgencias y, por lo tanto, una nueva oportunidad para que las comunidades mejoren las condiciones de trabajo.

La Xunta insiste en que parte de la solución pasa por una mayor oferta de plazas MIR en Medicina de Familia. Pero el Gobierno no ha explicado nunca por qué se niega...

Echo en falta que el PP lo hubiese pedido cuando eran 6.000 plazas y no 11.000. Habría sido lo más coherente. ¿Qué pasa, que no se podía porque era un gobierno amigo? La política tiene que quedar al margen cuando hablamos de sanidad. Durante esos años no se crearon plazas. Ahora, cuando más plazas se crean, es cuando más se exigen. En Enfermería, la Xunta ha dejado veintitantas plazas sin cubrir. En total, ha dejado de sacar casi 100 plazas, es decir, que no hay necesidad de esas especialidades. Donde hay necesidad, en Medicina de Familia, quedan vacantes. Así que el problema no es la falta de plazas. Y, luego, para tener más plazas hay que tener tutores, que tutoricen a estos MIR. Hay que ir trabajando como hemos hecho con el número de graduados de Medicina. El Gobierno ha puesto 52 millones de euros encima de la mesa para las comunidades para que las facultades de Medicina amplíen el número de plazas. En Galicia estamos hablando de 43 plazas nuevas, con casi cuatro millones de euros de inversión.

Pero es una inversión a largo plazo. Y el problema es acuciante. Este verano no va a haber médicos de familia en muchos centros, no va a haber pediatras. ¿Por qué no se recurre a más médicos extranjeros?

Desde que llegamos al Gobierno se están homologando más que nunca. En títulos de homologación de extracomunitarios y de comunitarios hemos pasado de 100 a 700. Simplemente haciendo un cambio y es que la comisión que se reunía una vez cada dos meses se reúna dos veces cada mes. También trabajamos en la jubilación activa para que los médicos que se tenían que jubilar puedan continuar hasta los 70 años y vamos a seguir estudiando si podemos ampliarlo hasta los 72. Y todo eso con un proceso de estabilización único, histórico: 67.000 plazas. Yo creo que al gobierno más ahora no se le puede pedir. Probablemente sí a un gobierno anterior.

Hemos visto también que países como Francia o Alemania nos roban médicos ofreciéndoles salarios estratosféricos. ¿Cómo podemos competir con esos países en este escenario de precariedad?

Sí, nos pasa con los investigadores, cada uno es libre de elegir lo que quiere hacer en su vida y en la formación postdoctoral. El sueldo, evidentemente, influye. Pero no hay fuga de médicos. Yo le voy a dar las cifras y que cada uno saque sus conclusiones. El número de médicos que se han ido son 7.700 y el número de los que han entrado en España y que están ejerciendo son 46.700. Por cada médico que se marcha, vienen seis.

En esta falta de entendimiento con la Xunta, ¿qué ha fallado?

Bueno, el entendimiento está ahí y se demuestra en los consejos interterritoriales, donde están representadas todas las comunidades y todos los colores políticos. Se está llegando a acuerdos o por unanimidad o por mayoría. Es algo que hemos aprendido a raíz de la pandemia.

¿Con la Xunta también habrá acuerdos?

Con la Xunta va a existir el diálogo. He tenido la oportunidad de reunirme con el conselleiro y de poder hablar de todo lo que se puede hacer. No parto del hecho de que no exista un entendimiento. ¿Qué más se puede hacer? Desde luego, seguir hablando. Vamos a estudiar con el Ministerio de Inclusión esa demanda que está haciendo la Xunta de retrasar a los 72 años la edad de jubilación de los médicos.

Hay quien le pide, lo ha hecho el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, que lidere un pacto de Estado por la sanidad. ¿Es posible despolitizar la sanidad?

Bueno, es posible, se está haciendo. Esta semana comparecí en el Congreso a petición propia para explicar lo que se está haciendo en el Ministerio. Y ahí pude ver cómo los diferentes portavoces ponían sobre la mesa propuestas para avanzar en las diferentes temáticas. Otros grupos no, solo buscaban la confrontación y ahí no me van a encontrar. Soy de los que opina que la sanidad tiene que quedar al margen de las estrategias políticas. Y de hecho los acuerdos que toman las comunidades autónomas son por unanimidad o por mayoría.

Hablando de las comunidades, otro debate recurrente es el de las diferencias territoriales. No puede haber una sanidad mejor o peor en función de donde se viva...

La gente decía que la sanidad estaba en manos de las comunidades y que el Ministerio no tenía competencias. Pero eso ha cambiado radicalmente a raíz de la pandemia. Ahora todos miran también hacia el Ministerio, hacia esas transferencias millonarias a las comunidades. A lo largo de estos tres años, sin contar 2023, desde que estamos en el Gobierno, las transferencias para Galicia suponen más de 140 millones de euros. A la gente hay que decirle que ahora el Ministerio encabeza esa necesaria coordinación entre las autonomías. Y lo estamos viendo en el programa de salud digital. Tenemos que digitalizar el sistema sanitario. Y ahí estamos con más de 750 millones de euros, para llegar a acuerdos y conseguir que la historia clínica sea común.

Se ha decretado el fin de la emergencia sanitaria internacional por COVID. ¿Por qué no está todavía la auditoría independiente de la pandemia para saber en qué fallamos para no repetir esos errores?

Bueno, está con el informe final. La auditoría yo creo que en breve ya la tendremos, si no este mes será el siguiente. Por lo tanto podremos ver el detalle de ese informe, pero el aprendizaje de la pandemia es que de una situación que nadie se podría imaginar España ha salido reforzada a nivel europeo. He tenido la oportunidad de estar la semana pasada en la reunión informal de ministros y ministras de la UE en Estocolmo y allí he comprobado cómo miran hacia España a la hora del sistema de vacunación y a la hora de tomar las decisiones en cuanto a la nueva vacuna 100% española. Esa coordinación con Europa nos ha permitido salir más rápidamente de la pandemia.

“Si Sánchez vuelve a gobernar, me gustaría seguir siendo ministro”

Este año toca decidir entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Hay encuestas que sitúan al PP en la Moncloa con el apoyo de Vox. ¿Qué van a hacer para impedirlo?

Ya sabéis que a la hora de lo que es conformar gobiernos y de futuribles no suelo entrar. No es algo que me guste estar haciendo cábalas sobre algo que no es real. Tenemos ahora unas elecciones autonómicas y locales en toda España. En Galicia sólo locales, muy atractivas, donde se van a poner sobre la mesa dos modelos muy distintos. Nosotros entendemos que el modelo que hemos estado llevando a cabo durante estos cuatro años nos ha permitido proteger a los colectivos saliendo más reforzados, que el recorte no era la vía como se hizo en el pasado. Y tenemos un modelo enfrente, que es el de Feijóo, que no sé muy bien cuál es, porque propuestas no le conozco, más allá de la confrontación incluso del insulto que he podido comprobar en persona ahora en el Congreso de los Diputados, que es algo que me ha sorprendido. Yo creo que los ciudadanos tienen claro quién ha protegido y quién ha permitido seguir avanzando en todos los frentes, sea en el industrial, el empresarial o el sanitario.

Usted fue de los primeros en apoyar a Sánchez. Si gana las elecciones, ¿querría seguir siendo ministro?

Haber llegado a este Ministerio, como sanitario que soy y farmacéutico, me permite entrar en un área que llega directamente al ciudadano. Y por lo tanto, me gustaría que esta experiencia de los ocho meses que tengo para poder sacar adelante los proyectos que venían siendo trabajados ya por Carolina y su equipo y por todo el Ministerio tuviera continuidad y poder seguir contribuyendo en el nuevo gobierno. O sea que sí, me gustaría seguir siendo ministro.

¿Realmente un nombramiento como el suyo llega por sorpresa?

Totalmente. El sábado anterior al nombramiento estaba en Miño, casualidad, un concello que empieza por mi apellido, haciendo la presentación de unas obras de mejora que íbamos a hacer allí. El lunes tenía acto en Raxó, que es donde veraneo desde pequeño para también dar cuenta de unas obras. Pero lo que llegó fue una llamada de teléfono donde te dice el presidente que quiere contar contigo para ser ministro de Sanidad y a la que uno no se puede negar.

¿Quién sería mejor candidato a la Xunta de Galicia, González Formoso, Gómez Besteiro o usted mismo?

Lo digo muchas veces y lo repito, yo me siento profesor y me siento investigador, pero he sido alcalde de mi concello, he sido delegado del Gobierno y ahora soy ministro en Sanidad. Y en cada una de esas etapas, como alcalde, como delegado y ahora como ministro, pues me han puesto como candidato a la Xunta. Y en cada una de ellas he dicho siempre que a lo que me dedicaba es a lo que estaba, siendo alcalde, siendo delegado y ahora siendo ministro no puedo tener otra dedicación que no sea intentar sacar todos estos proyectos que tenemos por delante. Mi única obsesión y mi único objetivo es ser ministro de Sanidad y acabar esta legislatura.

Usted se descarta, pero entre Formoso y Besteiro ¿quién sería el mejor candidato a la Xunta?

Lo decimos muchas veces. Ahora mismo estamos en un proceso electoral de municipales, el debate es este, intentar conseguir el mejor resultado para Galicia y el debate de candidatos y de primarias vendrá en el momento que tenga que venir. Y hay que respetar también esos procesos y por lo tanto esos tiempos. Así que veremos cuando llegue ese proceso quiénes son dentro del Partido Socialista de Galicia, quiénes se posicionan para ser candidato a la Xunta y a partir de ahí hablaremos y apoyaremos al que corresponda.

En este momento, quizás todo parece apuntar a Besteiro. ¿No le parece que ahora mismo casi se da por hecho que será él el candidato?

Bueno, José Ramón para mí lógicamente es un gran amigo, es una persona a la que siempre dije que consultaba por diferentes circunstancias, cuando estaba de delegado del Gobierno por su experiencia como presidente de la Diputación de Lugo en su día, es una persona cercana, está ejerciendo el cargo que yo ejercí durante dos años y, por tanto, es una persona perfectamente capacitada, de la misma forma que lo es Valentín como secretario general que es y como ha demostrado a lo largo de este último año. Veremos en su momento quien es la persona que se posiciona y si son varios candidatos, la militancia decidirá. A diferencia de lo que el propio Feijóo reconocía el otro día en el Senado, a los candidatos del PSOE los elige la militancia.

Elige la militancia, pero después siempre hay ruido en el PsdeG...

Es que es un partido en el que se debate, no es un partido en el que se calla la gente.

Pero, ¿ve al PSdeG con margen para llegar bien a las autonómicas?

Desde luego. Veo un PSOE a nivel nacional muy fuerte, muy concentrado en lo que tiene que hacer, que es ayudar, proteger y avanzar y un PSOE aquí en Galicia muy potente con un municipalismo asentado, donde las elecciones municipales van a volver a asentar lo que son las grandes ciudades y las ciudades intermedias con el poder municipal que ha venido a encabezar el partido socialista hace cuatro años y que desde luego queremos ampliar. Veo al Partido Socialista como el partido de la gente y ahí vamos a seguir.