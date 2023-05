“Urge integrar a los trabajadores sociales en todos los servicios y programas sanitarios”

El XIV Congreso de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud (Aetsys) y el I Encuentro Ibérico de Trabajo Social Sanitario han reunido esta semana en el Rectorado de la Universidade da Coruña (UDC) a más de 400 trabajadores sociales de España y Portugal. En torno al lema Trabajo social sanitario: innovando y ampliando capacidades del sistema de salud, los participantes en el doble encuentro enfocaron el debate en cuestiones como la innovación y el liderazgo en la gestión, la ecología, las nuevas brechas sociales, la autonomía y los derechos de salud y la humanización. Luz Campello, jefa del Servicio de Trabajo Social del área sanitaria de A Coruña y Cee y delegada de Aetsys en Galicia, y José Antonio Seoane, catedrático de Filosofía del Derecho de la UDC, han estado al frente del comité organizador de la reunión, que reivindicó a Teresa Herrera, Juana de Vega y Concepción Arenal como “predecesoras” coruñesas de la profesión.

El congreso bianual de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud ha retomado la presencialidad tras la distancia social impuesta por la pandemia de SARS-CoV-2. ¿Había ganas de verse las caras?

Sin duda. Hemos tenido que esperar cinco años para recuperar la presencialidad de este encuentro, y había muchísimas ganas de verse porque han pasado tantas cosas, también en nuestra profesión... La pandemia tuvo un impacto enorme en las personas más vulnerables, con quienes trabajamos nosotros, básicamente, de modo que era muy necesario este congreso para reflexionar, coger fuerza y analizar en qué estado se encuentra nuestra profesión. Estamos ante una complejidad social nunca antes vista, y esto hace que los procesos sociales y sanitarios sean más difíciles de manejar, por sus múltiples vertientes: personal, social, económica...

¿Por ejemplo?

La dificultad de las familias para cuidar, o las necesidades sociales asociadas a las personas mayores que viven solas, y cada vez más aisladas. Una circunstancia agravada por la digitalización, que tanto avanzó durante la pandemia de SARS-CoV-2 y que limita el acceso a los servicios de la población más vulnerable. Si esta problemática no se aborda desde la Atención Primaria y los servicios de proximidad, recae en los hospitales, porque están abiertos las 24 horas a través de las Urgencias y porque las personas enferman, tienen síntomas, sufren, y la orientación es a la salud. Esto también está dejando una huella ecológica muy fuerte en el sistema sanitario, debido a que se consumen muchísimos recursos tecnológicos, con el consiguiente impacto en el medio ambiente.

En este encuentro han participado, por primera vez, trabajadores sociales del ámbito sanitario de Portugal. ¿Qué tal la experiencia?

Muy positiva. En esta ocasión, decidimos invitar a los compañeros de la asociación de profesionales de servicios sociales de Portugal como una manera de ampliar la mirada y de aprender juntos. A veces, hay realidades muy próximas que tienen mucho que ofrecer. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que la forma de expresar lo mismo de nuestros colegas lusos ya es distinta. Ellos hablan de aplicar la reducción del daño, un enfoque que en España nunca se ha dado a la salud en general y a los problemas sociosanitarios. Por suerte, el derecho a la autonomía personal es cada vez mayor, pero a veces la respuesta objetivable de los profesionales no concuerda con eso. Introducir la filosofía de la reducción del daño, que ya se aplica también en los países nórdicos, supone respetar los derechos de las personas, disminuyendo al máximo los riesgos, pero sin tener que hacer lo óptimo.

¿Qué significa?

Si hacemos lo óptimo, que es garantizar la seguridad, sobre todo, y los cuidados en su máxima expresión, la mayoría de las personas mayores no podrían continuar en sus domicilios, con lo cual, estamos abocados a institucionalizar en centros a esta población. Los servicios públicos tenemos que garantizar unos mínimos, consensuados con cada persona (puede ser un apoyo en el domicilio, que se comprometa a costear un servicio, que comuniquemos a la Fiscalía medidas de apoyo para control del patrimonio, porque igual no es consciente de sus gastos, etc...), para que pueda seguir viviendo en su entorno si así lo desea. Aún a riesgo de que pueda fallecer, quizás es preferible que pueda vivir en esas circunstancias, que para ella son calidad de vida, que deslocalizarla y trasladarla a una residencia, que igual está a 200 kilómetros de su casa. La reducción de daños me parece muy interesante en una sociedad democrática y de avance de derechos, precisamente, porque pone más el foco en la autonomía de la persona, y a los profesionales nos sitúa en un proceso de apoyo y acompañamiento especializado, respetando las prioridades individuales.

La innovación y el liderazgo en la gestión ha sido unos de los ejes del congreso. ¿Qué proponen en torno a esta cuestión?

Los trabajadores sociales del ámbito sanitario necesitamos un avance en instrumentos, tanto metodológicos y de registro, como de nuevas formas de hacer. Hay que potenciar el trabajo en red, comunitario; abrir las puertas de los hospitales y de los centros de salud, y salir a la calle para acompañar a las personas en sus procesos sociosanitarios, donde el factor humano es esencial. No obstante, para hacer todo esto necesitamos liderazgo a través de un reconocimiento sociopolítico. En este sentido, una de nuestras demandas, prolongadas en el tiempo, es que a los trabajadores sociales del ámbito de la salud se nos reconozca como personal sanitario, porque la actual situación limita nuestra participación en la elaboración de las políticas públicas y las estrategias de salud. Estamos presentes en su ejecución, pero no en el diseño. Si nuestra visión holística y psicosocial de la persona, en su entorno, no se contempla en los protocolos, nos limitamos a tratar el síntoma.

El liderazgo viene, por tanto, por el reconocimiento de los trabajadores sociales como personal sanitario, y porque haya un representante de nuestro colectivo profesional en la Consellería de Sanidade para consensuar y unificar las políticas y los programas de trabajo social de todo el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Esto garantizaría que se contemplase la perspectiva social en todas las estrategias de salud. Si no, es imposible llegar a la población. Se llega objetivamente, pero la realidad es mucho más compleja.

¿Qué pueden aportar los trabajadores sociales al sistema de salud?

Estamos preparados para introducir muchísimas aportaciones, haciendo el sistema sanitario público más eficiente y sostenible, pero aún no tenemos esa oportunidad. Solo estamos en el síntoma, al final del proceso, pero nos falta intervenir en la prevención y en la promoción de la salud. Para eso hace falta liderazgo, y también más recursos, sobre todo en Atención Primaria, donde uno de los problemas que tenemos es que no nos contemplan en los protocolos, porque no hay trabajadores sociales en todos los centros de salud, ni tan siquiera en todos los servicios, que abarcan bastantes ambulatorios. Cierto es que, en los últimos dos o tres años, se incorporaron 50 nuevas plazas de trabajadores sociales en el Sergas, pero la complejidad social requiere seguir haciendo un esfuerzo en este perfil profesional, que disminuiría la carga asistencial que soportan muchos otros profesionales del sistema sanitario, que están asumiendo tareas para las que los trabajadores sociales estamos mejor capacitados. Hay que tener en cuenta, además, que nosotros lideramos en Galicia la información a la población general, y la formación a los profesionales sanitarios, sobre la gestión de las instrucciones previas.

¿Qué incremento de la plantilla de trabajadores sociales del Sergas estiman necesario?

En los próximos años, habría que triplicar, como mínimo, la plantilla actual. Ahora somos 204 profesionales para hospitales, Atención Primaria, Salud Mental, centros de orientación familiar (COF)... para toda la sanidad pública de Galicia. Medio centenar, se incorporaron en los últimos dos o tres años, por tanto, si se compara con cualquier otro colectivo profesional, nuestra presencia en el Sergas es insignificante. En cambio, permeamos todo el sistema, porque estamos en todos los servicios, pero no llegamos a toda la población y, muchas veces, lo hacemos cuando ya hay un fracaso. No de forma preventiva, salvo en algunos servicios y programas concretos, como trasplantes, lesionados medulares o en trastornos graves de salud mental, donde sí valoramos toda la situación desde el inicio del proceso. Pero tendríamos que estar integrados en todos ellos.

En este sentido, ¿cuáles son sus principales reivindicaciones?

Un incremento de los trabajadores sociales en los servicios de Atención Primaria, para garantizar nuestra presencia en todos los programas de salud; un desdoblamiento de los profesionales que llevan varios centros de salud (en la ciudad de A Coruña, por ejemplo, una única compañera lleva los de O Castrillón y Elviña-Mesoiro, y es imposible); y aumento de plazas en los hospitales, por lo menos, de un 25% en el primer año. La cifra de trabajadores sociales ha de ir en función de la complejidad de cada centro hospitalario y de sus procesos, no obstante, en todas las áreas sanitarias de Galicia es preciso incorporar profesionales, y no a cuentagotas, como se está haciendo. En este momento de cronicidad, en el que hemos conseguimos vivir más años pero con muchísimo impacto en la autonomía y las necesidades de cuidados, el sistema sanitario tiene que volver a lo social.