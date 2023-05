En los últimos años, ha surgido una teoría entre algunos sectores de la opinión pública conocida como "chemtrails", que se refiere a las estelas que dejan los aviones en el cielo. Según esta teoría, el gobierno estaría manipulando el tiempo a través del rociado aéreo de productos químicos.

Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología ha desmentido esta teoría en un artículo publicado en su blog en abril de este año. La AEMET asegura que las estelas de los aviones no son más que nubes de hielo que se producen por la condensación del vapor de agua cuando la atmósfera está fría y húmeda en ciertas condiciones. Además, este fenómeno ha sido documentado desde los inicios de la aviación moderna y ha sido descrito en el boletín de la Sociedad Meteorológica Americana en 1953.

Recientemente, el diputado Pablo Cambronero, que dejó el partido de Ciudadanos, registró una pregunta en el Congreso de los Diputados sobre si el gobierno estaba manipulando el tiempo a través del rociado aéreo de productos químicos.

La AEMET ha respondido que no existe ninguna evidencia científica que respalde esta teoría, y ha dejado en claro que las estelas de los aviones no son más que un fenómeno natural. Esta teoría de los "chemtrails" no es la única teoría conspirativa que ha surgido en los últimos años.

Hay muchas noticias falsas y teorías conspirativas que han sido objeto de investigaciones y de diferentes teorías, como la idea de que el hombre nunca llegó a la luna o que el gobierno estadounidense conspiró en los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, la mayoría de estas teorías no han sido confirmadas ni probadas.