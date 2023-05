A cidade da Coruña adoece dun tópico: o que sostén que é a urbe galega con menos apego pola súa lingua. Un estereotipo que contradi os datos, que acreditan, ano a ano, que A Coruña é o concello que ten máis galegofalantes en cifras absolutas; pero que tamén desminte a súa cidadanía, coa forza coa que reivindica que quere vivir en galego. Quedou patente onte co gallo do Día das Letras Galegas, que propuxo múltiples actividades en torno a lingua e a cultura galegas e que atoparon amplo seguimento por parte da cidadanía coruñesa. Saíu á rúa, con miles de persoas das outras seis cidades galega e dos municipios de Monforte de Lemos e Foz, para reivindicar, baixo o lema En galego, aquí e agora, o emprego en todos os ámbitos desta lingua e denunciar a actual situación de “emerxencia lingüística”.

A manifestación convocada pola plataforma Queremos galego congregou na praza do Obelisco a preto de medio milleiro de persoas, que fixeron fronte común polo coidado e a promoción dunha lingua en “situación de emerxencia”. Na concentración, algúns dos participantes fixeron pública a súa experiencia coa lingua, e chamaron a “fomentar o cambio” no propio entorno. “As veces basta unha pregunta nun bar: “que bonito sería poder ser atendido en galego”, dende un ton construtivo”, animou un dos voceiros.

A actriz Isabel Risco foi a encargada de dar voz ao manifesto co que a plataforma puxo en palabras as súas esixencias en materia lingüística. A plataforma instou a facer “reversíbel” a situación de emerxencia lingüística “co compromiso de todas e todos”, comezando polas institucións, “que deben asumir as súas obrigas e acompañar unha sociedade cada vez máis activa na normalización da lingua galega”. Queremos galego atribuíu a perda de falantes á “pasividade” das institucións, que teñen a “obriga de promovela e defendela”, e esixiulles garantir “a súa dispoñibilidade en todos os servizos de competencia municipal con xestión directa ou privatizada”.

Paralelamente, os Xardíns de Méndez Núñez eran espazo para a literatura, a música e a reivindicación. A alcaldesa, Inés Rey, e outros membros da corporación municipal levaron a cabo unha lectura pública de textos de Francisco Fernández del Riego, autor homenaxeado en 2023, mentres que as agrupacións folclóricas e culturais da cidade poñían a música á xornada. As agrupacións Aturuxo, Donaire, Son D’Aquí, Cantigas da Terra e o espectáculo poético musical Chulísima de Aldaolado marcaron as propostas musicais da mañá.

O Día das Letras estivo marcado pola proximidade aos comicios municipais do vindeiro 28 de maio. As iniciativas de conmemoración e defensa da lingua mesturáronse, nas rúas coruñesas, cos actos electorais, e os candidatos á Alcaldía repartiron o seu tempo entre unhas e outras: mentres que a alcaldesa lía a Del Riego en Méndez Núñez, o candidato Popular, Miguel Lorenzo, participaba en Santo Amaro nunha ofrenda floral na tumba de Manuel Murguía. O voceiro e candidato da Marea Atlántica, Xan Xove, participou pola súa banda nunha lectura e festa organizada polos veciños da Cidade Vella, e os candidatos do BNG e Por Coruña, Francisco Jorquera e José Manuel Sande, estiveron, con cadanseus equipos, na concentración ao abeiro de Queremos Galego.

Os actos conmemorativos continuaron toda a tarde, con iniciativas como o faladoiro A Coruña Literaria, da man de Carmela Galego, Jorge Castro e María Xosé Bravo, o coloquio A Cidade, coa participación de Felipe Senén e Xosé Alfeirán e o espectáculo da poeta Lúa Mosquetera e o músico Pablo Seijas. A programación continúa hoxe co concerto da Banda Municipal no Teatro Colón, unha actuación na que a agrupación estará acompañada polo coro e grupo instrumental tradicional de Cantigas da Terra e do gaiteiro José Manuel López Josele, e na que interpretarán pezas de música galega tradicional e tamén das novas vangardas.

Actos en toda Galicia

As protestas que se celebraron de maneira simultánea ao mediodía por toda a xeografía galega foron convocadas pola plataforma Queremos Galego, da que forman parte medio milleiro de entidades e cuxo portavoz é Marcos Maceira.

Na capital galega, o tamén presidente da Mesa pola Normalización Lingüística achegou como datos que se cumpren 60 anos da primeira celebración do Día das Letras Galegas e 40 da promulgación da Lei de Normalización Lingüística, da cal asegurou que aínda hai que “reivindicar” o seu estrito cumprimento.

Maceira dixo que sen ir máis lonxe nesta campaña do 28M o presidente da Xunta e do PPdeG, Alfonso Rueda, actúa “xustamente” en modo contrario ao lexislado, “posto que se atreve a non facer uso do galego” e mesmo a “atacar o galego”, dixo en declaracións á prensa.

Lembrou que así actuou xa “hai uns anos cando se manifestaba polas rúas de Santiago en contra do galego”, pero observou que “fronte a iso hai unha sociedade que está viva”, para acto seguido engadir que se o galego existe é grazas a ela, e, no seo da mesma, ao funcionariado que “sen medios é capaz de traballar en galego”, ao profesorado “insubmiso” e ás familias que traballan a transmisión do idioma. “Emerxencia lingüística” é o que hai, subliñou, e clamou por unha lingua, a galega, “presente en todo e para todo”.