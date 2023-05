El tesón de la familia de Déborah Fernández para que no se deje ni un solo cabo suelto en la investigación judicial y policial por la desaparición y muerte de la joven de Vigo hace ya más de dos décadas sigue siendo clave en el caso. La jueza, en una resolución notificada esta semana y a petición del equipo de abogados de los padres y los hermanos de la víctima, ha citado para el próximo 8 de junio a Aitor Curiel, el médico forense y criminólogo que, ya en 2021, determinó que el fallecimiento fue de etiología homicida. Y esta no es la única diligencia solicitada porque los letrados también instan a que se vuelva a tomar una muestra de ADN al exnovio de Déborah, el único investigado en esta causa judicial, de cara a que se compare con vestigios hallados en o junto al cadáver, especialmente con un pelo encontrado en el cuerpo.

“Nuestra obligación es pedir que se practiquen todas las pruebas que en su día no se hicieron bien”, resumía ayer Ramón Pérez Amoedo, uno de los abogados de la familia de Déborah. La solicitud de que se vuelva a analizar el ADN del investigado es la primera vez que, formalmente, la ponen sobre la mesa. Este vigués aportó una muestra genética el 9 de mayo de 2002 —un día antes del hallazgo del cadáver de la víctima— con motivo de su comparecencia en esa fecha ante la Policía Nacional en calidad de testigo y se le volvió a recoger otra en 2010, cuando las pesquisas se reactivaron en el marco de la Operación Arcano. Pero, denuncia la familia en un comunicado, la primera extracción “no está documentada” — “en ese acta no consta la firma suya, ni su huella dactilar ni la cadena de custodia de la remisión al Instituto Nacional de Toxicología de Madrid”, explica el abogado— y la de 2010 “de modo sorprendente no se envió a analizar”. “Ni consta enviada ni consta el resultado”, concreta Amoedo. Ese año también se tomaron muestras de ADN al padre y a dos amigos del hoy investigado, cuya remisión sí aparece reflejada en el sumario.

De determinarlo la jueza, ésta sería la tercera vez que se tomaría dicha muestra genética al exnovio: podría aportarla voluntariamente o, si se negase, judicialmente a raíz de una reforma legal de 2015 se podría ordenar la obtención coactiva. De forma previa a adoptar una resolución, la magistrada ha dado traslado al fiscal para que se manifieste sobre la procedencia o no de esta diligencia, informe que resulta preceptivo por entrar en juego un derecho fundamental. Los abogados de la familia de Déborah quieren que la muestra se compare con una serie de vestigios, como un pelo hallado en el cadáver de la joven en 2002 del que se logró extraer material genético. También había ADN en una cuerda que estaba bajo el cuerpo, pero en este caso no se logró secuenciar, lo que imposibilitaría realizar una comparación. En relación con el semen que apareció —que ya se determinó en su día que no coincidía genéticamente con el exnovioH, los abogados y la propia Policía Nacional consideraron que fue una pista falsa.