Veinte años de Tierra de Hombres, una “gran cadena” salvavidas entre África y Galicia

“Quien quiere hacer algo encuentra el camino y, quien no quiere hacerlo, encuentra la excusa”, solía decir Carmen Castaño, impulsora en Galicia de la ONG Tierra de Hombres. Hace 20 años, ella y su pareja, Raúl Besada, encontraron ese “camino” poniendo en marcha en la comunidad gallega el proyecto Viaje hacia la vida, que ha permitido operar a más de 120 menores africanos en hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas), mayoritariamente, en el Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña (Chuac). Desde hace tres meses, Carmen no está, y aunque sus compañeros en esa aventura se sienten “un poco huérfanos”, afrontan el presente con el firme compromiso de mantener vivo su legado. Un legado de “amor hacia los niños, por encima de todo”: “Con su inmenso entusiasmo y vocación, Carmen ha sido el corazón de este proyecto. Todos la echaremos muchísimo de menos siempre”.

El origen de Tierra de Hombres en Galicia se remonta a 2002, y es “consecuencia” de un proyecto con el actor, cineasta y escritor Lino Braxe, a quien Carmen Castaño y Raúl Besada conocieron a través del programa Vacaciones en paz, que traía a niños saharauis a pasar el verano en la comunidad gallega, y a quien les unía “una gran amistad”.

“Al ver las necesidades médicas que había en los campamentos de refugiados saharauis, intentamos hacer alguna gestión para lograr un acuerdo con hospitales que permitiese trasladar a los pequeños que estaban muy enfermos, para que fuesen tratados aquí. En algún momento, hubo un caso concreto, de una niña que había pasado el verano con nosotros y a la que, al regresar a su casa, le detectaron un problema de riñón que allí no podía ser tratado. Eso dio pie a que Carmen y yo llegásemos hasta una pediatra, que vivía cerca de Abegondo y que participaba en algún proyecto de cooperación internacional, buscando su orientación sobre qué se podría hacer. Esta médica nos dijo una frase que nos llamó mucho la atención y que marcó todo lo que vendría después: ‘Si alguien puede hacer algo, es Tierra de Hombres’. A partir de ahí, empezamos a investigar, hasta llegar a Julia Cárdenas, fundadora de la ONG en España. Nos reunimos con ella en Madrid, ya con la perspectiva de que si podían hacerse cargo de ese caso, podrían ayudar también a más niños, y al hablar con ella y contarnos el proyecto, fue como un flechazo. Se nos abrieron unas expectativas enormes, que a Carmen y a mí nos ilusionaron muchísimo, y así empezó todo”, rememora Besada, delegado de Tierra de Hombres, sobre los comienzos de la ONG en Galicia, donde —resalta— siempre han contado con el apoyo de la Administración, con independencia del ‘color político’ de los partidos que han estado al frente de la Xunta en cada momento.

Viaje hacia la vida es un proyecto “querido por todos” y, al mismo tiempo “complejo”, por su propia naturaleza, que establece que las familias que acogen a los niños durante su estancia en el lugar donde van a ser operados no volverán a tener ningún tipo de contacto con ellos una vez regresen, ya recuperados, junto a los suyos. “Desde que el niño deja su casa, y hasta que regresa a ella, es necesario que salga todo bien, por eso tenemos que ser muy estrictos con las familias de acogida y con los voluntarios”, señala Besada, quien reconoce que “el primer acogimiento es siempre el más complicado” porque “las familias no conocen el proyecto”. “Nosotros podemos contarles cómo es Viaje hacia la vida, y sobre el papel puede parecer muy claro, pero vivirlo es otra cosa. Por eso siempre hemos estado muy encima de las familias (sobre todo Carmen), y les hemos insistido mucho en eso. Aquí el modelo perfecto es el equilibrio entre el corazón y la cabeza. De lo que se trata es de ayudar a un niño, y este tiene que estar por encima de todo. Si tú te pones tus sentimientos por delante, ahí está el problema porque, ¿dónde va a estar mejor ese pequeño que con su familia?”, recalca el delegado de Tierra de Hombres en Galicia.

"Nuestra gran fortaleza, y el éxito de este proyecto, es que aquí no dejamos a un niño con una familia. Cuando los pequeños están en el hospital, la familia es un voluntario más. Hacemos reuniones, encuentros donde los niños comparten momentos con los voluntarios y con los profesionales del hospital, y Carmen ha hecho siempre esa pedagogía con las familias. No hay que olvidar que quien más sufre por esos niños son sus padres”, reitera.

Carmen Maceiras y Belisario Sixto son familia de acogida de Viaje hacia la vida “desde 2007”, han recibido ya a “una veintena de niños” en su casa de Oleiros y, desde la llegada del primero, hasta la partida del último (Precieux, el pasado mes de diciembre), lo han tenido claro: “Son pequeños que tienen una familia que los cuida perfectamente. Su único problema es que viven en países con sistemas sanitarios muy precarios, y vienen a Galicia para recuperar su salud, con los medios técnicos que tenemos aquí. Esa es la finalidad de este proyecto. ¿Le coges cariño a los niños? Claro que sí, pero sabes que tienen a sus padres allá, que es donde tienen que estar cuando se curan”, subrayan.

Cuentan Carmen Maceiras y Belisario Sixto que sus dos hijos, de 24 y 21 años, “crecieron ya colaborando con Viaje hacia la vida” . “Los primeros niños que vinieron a nuestra casa tenían, más o menos, la misma edad que nuestros hijos, que siempre han colaborado en su cuidado, los han acogido y han jugado con ellos. Su presencia en casa ha facilitado mucho la integración de esos pequeños, y ellos lo ha vivido siempre con naturalidad, porque fueron comprendiendo las cosas a medida que iban sucediendo”, apuntan, antes de reconocer que los primeros acogimientos “dan un poco de miedo”. “Sobre todo, el primero. Te planteas qué le puede pasar al niño, si serás capaz de hacerlo... pero se ve mucho más complejo desde fuera, que cuando lo estás viviendo. Nosotros nos lo tomamos como algo totalmente normal. Este programa no tiene una dificultad específica, lo que requiere es la intención de ayudar a pequeños que están en situaciones vulnerables y que, sin venir a ser tratados aquí, no sobrevivirían. Sin esperar absolutamente nada más, y teniendo claro que no los vas a volver a ver en tu vida, pero sabiendo que estás poniendo tu granito de arena para lograr un mundo más justo”, destacan.

Cada caso, un posible “reto”

Fernando Rueda, coordinador de la Unidad de Cardiología infantil del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), lleva vinculado a Viaje hacia la vida desde el inicio del proyecto en Galicia. “Recuerdo cómo se gestionó, al principio con mucha prudencia, porque vienen niños cuya complejidad real desconoces hasta que están aquí, en una fase de la enfermedad a la que no estamos acostumbrados, dado que la mayor parte de las patologías que presentan, en los países desarrollados, no llegan a evolucionar de esa manera sin que haya un tratamiento. A esto hay que unir que los pequeños pueden venir con otro tipo de problemas, como desnutrición o dolencias parasitarias que aquí no estamos habituados a ver, como el paludismo. Y también está el hándicap de que se vienen sin sus familias. Para nosotros, al principio, era todo nuevo”, recuerda el doctor Rueda, quien después de haber tratado a “muchos niños” a través del proyecto, reivindica, “sin ningún tipo de duda”, la labor que desarrolla Tierra de Hombres, “su seriedad, los informes que nos mandan, el trabajo de campo, la selección de pacientes, la dedicación de los voluntarios…”.

“Carmen y Raúl han sido la cara visible durante estas dos décadas, pero hay mucha gente detrás que hace posible Viaje hacia la vida, como las familias de acogida, los propios voluntarios de la ONG y también los de Aviación sin Fronteras, que acompañan a los pequeños durante los vuelos a España, y cuando regresan a sus países. Hay que tener en cuenta que son niños delicados y el viaje puede deteriorar su estado. De hecho, hemos tenido casos en los que ha habido que intervenir a los pequeños a su llegada porque estaban en una situación muy mala”, rememora.

Insiste, el coordinador de la Unidad de Cardiología Infantil del Chuac, en que “cada caso puede ser un reto”. “Nos encontramos sorpresas, e incluso nos ha sucedido que se haya tenido que suspender algún viaje por el fallecimiento previo del niño o porque, de camino a Galicia, el pequeño se haya tenido que quedar en otro hospital ‘de escala’ porque no llegaba”, refiere el doctor Rueda, quien destaca, como “una de las cuestiones importantes” de Viaje hacia la vida, el hecho de que “haya un seguimiento” una vez que los niños han regresado a su país. “Desde Tierra de Hombres, a veces, nos remiten informes sobre cómo van los pequeños ya que, en algún caso, igual deben someterse a otra intervención o tenemos que dar algún consejo. No es que venga un niño, lo operes y te olvides de él”, señala.

Aún siendo difícil resaltar algún caso en concreto, porque “la mayor parte de los niños que llegan a A Coruña a través de este proyecto vienen con patologías graves, complejas y, realmente, hay retos”, el doctor Rueda llama la atención sobre el “caso espectacular” de Precieux, natural de Benín y uno de los últimos niños operados en el Materno gracias a Viaje hacia la vida. “Pasó casi cuatro meses ingresado en la UCI, tuvimos que realizarle varias intervenciones, tanto en cirugía como en hemodinámica, hacerle una fístula coronaria… fue un caso especialmente complejo”, apunta el coordinador de la Unidad de Cardiología infantil del Chuac.

Todo eso, con los papás del pequeño a más de 3.500 kilómetros de distancia. “Al inicio del proyecto, pensábamos que el hecho de que los padres de los niños se quedasen en sus países iba a ser un lío, pero en el día a día no ha sido así. Llega un momento en el que identificas, claramente, quién es la familia de acogida (que es distinto a los voluntarios que vienen a cubrir turnos), y les informas a ellos y a los responsables de Tierra de Hombres. Hasta ahora, ha sido excepcional que tuviésemos que hablar con los padres a distancia, tirar de teléfono o de una videoconferencia, algo que, en algunos lugares, no es fácil. Cierto es que estamos hablando de un nivel humano excepcional, tanto de los voluntarios, como de Carmen y Raúl, y esto es algo a resaltar, con mayor motivo, tras el fallecimiento de Carmen. Viaje hacia la vida es como un coche, en el que Raúl ha sido las ruedas y Carmen, el motor”, reivindica el coordinador de la Unidad de Cardiología infantil del Chuac, quien asegura que “no hay palabras que puedan describir” lo que se siente cuando los pequeños de Viaje hacia la vida reciben el alta hospitalaria y regresan sanos a sus casas. “Nuestra profesión es muy bonita, te da muchas satisfacciones, aunque a veces tiene también momentos duros… pero que le puedas arreglar la vida a un niño… imagínate”, reflexiona el doctor Rueda, y desvela: “Raúl nos envió, recientemente, un vídeo de Precieux junto a sus padres. Después de cómo llegó a estar, verle así… es lo que te recarga la batería para cuando más la necesitas. Para esos otros días complicados, que también los hay”.

Como un proyecto de “un valor humano incalculable” define Viaje hacia la vida Carlos Velasco, responsable de la Unidad de Cirugía cardíaca infantil del Chuac, quien subraya “la suerte que tenemos en Galicia de que el Sergas colabore con este tipo de iniciativas”. “De entrada, hay que reivindicar que es la Administración gallega quien nos permite traer niños de otros países y operarlos aquí, porque en otras autonomías no resulta tan fácil”, destaca el doctor Velasco, quien insiste en que “Tierra de Hombres funciona de una manera excepcional”. “Todo el equipo de la ONG y los voluntarios tienen una calidad humana enorme, incluso a los sanitarios nos sorprenden. Para nosotros, como profesionales, es una gran satisfacción poder colaborar con ellos. También un reto, porque algunos pequeños llegan a la cirugía ya en una situación muy límite. A veces nos preguntamos cómo han podido sobrevivir años en esas condiciones, con enfermedades que igual tenían que haber sido operadas a los 5 o 6 meses de vida”, explica, y refiere: “Precieux, por ejemplo, sufría una dolencia que aquí se interviene antes del medio año y el pronóstico es muy bueno, pero él venía con el corazón muy mal, de haber evolucionado durante 7-8 años”.

“Muchos casos”, continúa, “no son muy complejos a nivel técnico, pero sí lo son de solución”. “Hay niños que necesitan muchos fármacos en UCI o someterse a varios procedimientos durante el ingreso, lo cual requiere estar muy pendientes de ellos”, especifica el responsable de la Unidad Cirugía cardíaca infantil del Chuac, quien afirma que el hecho de que las familias de los niños permanezcan a miles de kilómetros de distancia, en sus países, “es una presión añadida”. “Entiendes el sufrimiento que les tiene que generar la distancia, no obstante, el equipo de Tierra de Hombres hace un trabajo excelente, también, en este sentido. Nos piden continuamente información para poder actualizársela a las familias, y también a los médicos del hospital de origen o de la zona”, detalla el doctor Velasco, antes de resaltar la “emoción añadida” que supone la marcha de esos pequeños. “Son niños con los que te implicas un montón, porque los ves en el hospital durante meses. Hasta se te hace raro cuando ya no están, aunque sea una alegría, obviamente, que vuelvan a sus países, con sus familias. Además, son pequeños especialmente cariñosos y, en general, se adaptan muy rápido”, recalca.

‘Ramificaciones’ del proyecto

Viaje hacia la vida es la raíz de Tierra de Hombres en Galicia, no obstante, con el paso de los años, ese tronco que asienta las bases de su labor ha tenido una serie de ramificaciones, en forma de “programas de sensibilización sobre derechos de la infancia y violencia machista”, que desarrollan en centros educativos, y de “proyectos de cooperación internacional”, como el ejecutado con apoyo de la Xunta, “para mejorar la salud materno-infantil en las comunidades indígenas de Cotacachi, en Ecuador”, refiere Raúl Besada, quien reivindica que, tras dos décadas de trabajo, la ONG cuenta con una “red muy implicada, y muy activa”, integrada por “185 voluntarios” en Galicia. María Filgueira es la encargada de coordinarlos.

“Hay tres grandes ámbitos en los que hacemos voluntariado. Uno de ellos es el hospital, porque los niños, desde que llegan hasta que se van, nunca están solos. Las familias de acogida tienen su turno de visita hospitalaria, pero no están las 24 horas con ellos. Los voluntarios de hospital acompañan a los pequeños en todo momento, tanto en UCI, como en planta”, apunta Filgueira, quien especifica que “todos los voluntarios de Tierra de Hombres reciben formación”, no obstante, en este grupo en concreto, “se incide, sobre todo, en las normas”. “Los niños de Viaje hacia la vida tienen unos protocolos muy estrictos, y cosas que a lo mejor no barajamos, como darles unas simples gominolas, pueden complicar su evolución”, señala la coordinadora de Voluntariado de Tierra de Hombres, vinculada a la ONG desde hace “unos 12 años”.

“Otra parte importante de nuestro voluntariado —prosigue Filgueira— se dedica a labores de sensibilización, dando a conocer al alumnado de colegios e institutos gallegos todos los proyectos que desarrolla Tierra de Hombres sobre el terreno, especialmente en África. Ahí trabajamos valores como la empatía, la solidaridad, el ponerte en el lugar de otro... y mostramos un poco nuestro trabajo en esa línea. Y también realizamos proyectos propios, como Rompe el silencio, con el apoyo de la Fundación La Caixa y consistente en una serie de talleres para sensibilizar en temas de violencia entre adolescentes. Sobre todo, en violencias machistas”, apunta la coordinadora de Voluntariado de la ONG, quien insiste en que “hay infinidad de maneras de colaborar”.

“Desde la aportación económica, hasta la responsabilidad social corporativa (en el caso de alguna empresa que se quiera unir al proyecto), el voluntariado en el hospital, el acompañamiento en las charlas de sensibilización... y, por supuesto, a través de eventos. Por ejemplo, la Asociación de Magos de A Coruña organiza todos los años (normalmente, en enero) una gala para echarnos una mano. Incluso nos han llamado grupos de música, que hicieron un concierto y quisieron respaldar nuestra labor”, indica.

María Filgueira colabora “con varias entidades”, pero reconoce que el voluntariado con Tierra de Hombres “ha cambiado” su “manera de vivir”. “A mí esta ONG me ha atrapado, los proyectos Viaje hacia la vida y Rompe el silencio, desde luego. Eso lo aprendí de Carmen [Castaño]. ‘Quien quiere hacer algo encuentra el camino y, quien no quiere hacerlo, encuentra la excusa’, acostumbraba a decir ella, y para mí tenía toda la razón”, comenta, con palpable emoción, e inmediatamente, subraya: “Carmen era muy, muy estricta con normativas, protocolos... pero en la discreción. Nunca quería estar en la foto ni pronunciaba grandes discursos, pero tenía siempre una palabra de ánimo y estaba 24 horas, siete días a la semana, disponible para todo. Ahora nos toca continuar el camino sin que ella esté, aunque estará siempre”.