El Hospital de A Coruña extrae por primera vez en Galicia un cáncer en la cabeza del páncreas mediante robótica

La implantación de la cirugía robótica se afianza en la sanidad pública coruñesa, casi dos años después de incorporar a sus filas, en julio de 2021, uno de los siete robots Da Vinci adquiridos por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para las siete áreas sanitarias de Galicia. Durante su primer año en activo en el Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), los equipos quirúrgicos de hasta cinco especialidades médicas —Urología, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Obstetricia y Ginecología, Cirugía Torácica y Otorrinolaringología— se apoyaron en esa tecnología puntera para realizar más de 400 cirugías, en la mayor parte de los casos, de patología oncológica. Ahora, el equipo de Cirugía General y del Aparato Digestivo del centro de As Xubias, que dirige el doctor José Noguera, ha dado un paso más, al llevar a cabo por primera vez en Galicia, la extracción de un cáncer en la cabeza del páncreas haciendo uso de ese ingenio. La paciente intervenida, de 60 años, recibió el alta hospitalaria hace un par de semanas y se recupera favorablemente en su domicilio de la compleja operación, tras haber pasado más de 5 horas en quirófano.

La cirugía practicada a la paciente en cuestión se denomina “duodenopancreatectomía cefálica” y “consiste en la extirpación de la cabeza del páncreas, el duodeno, un pequeño segmento de estómago, la vesícula biliar y la vía biliar extrahepática, así como de los ganglios de la zona” que “estaban afectados por el cáncer”. “El páncreas tiene tres zonas, denominadas cabeza, cuerpo y cola. La cirugía del cáncer del cuerpo y de la cola, pese a ser también difícil, es mucho más sencilla que la de la cabeza. En los dos primeros casos, intervenimos por laparoscopia convencional desde hace mucho tiempo, y una vez que incorporamos el robot Da Vinci a nuestro hospital, también empezamos enseguida a utilizarlo para esas operaciones”, explica Javier Aguirrezabalaga, médico adjunto del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Chuac, quien especifica que la cirugía del cáncer de la cabeza del páncreas tiene, sin embargo, “dos problemas fundamentales”.

“Está en íntima relación con un montón de órganos, tejidos y, sobre todo, con arterias y venas muy gruesas e importantes, lo cual puede complicar bastante la intervención, porque a veces el tumor está muy cerca de esos vasos sanguíneos, o incluso los invade un poco. Además, una vez extirpado el cáncer, hay que reconstruir la zona. No es como cuando extraes un riñón, y se acabó. Esto añade otro escollo, porque hay que coser conductos muy finos, y hacerlo por laparoscopia supone una gran dificultad. Por todo esto, los tumores de cabeza del páncreas los hemos estado operando, desde siempre, mediante cirugía abierta, y de manera más excepcional, por laparoscopia convencional. En este caso, nos hemos decidido a hacerlo mediante robótica, aprovechando las ventajas que proporciona Da Vinci, así que la total seguridad que ofrece”, resalta.

El doctor Aguirrezabalaga refiere que la intervención en cuestión, pionera en Galicia, se realizó por vía laparoscópica convencional, aprovechando la “visión magnificada” que aporta la robótica, ya que el campo visual se amplía “hasta diez veces”. “El cirujano maneja la cámara con el robot, y la visión del campo quirúrgico es muy estable. Se elimina el temblor de las manos y se beneficia, además, de la capacidad de giro de las pinzas quirúrgicas, mucho más limitado en la laparoscopia convencional”, pormenoriza el médico adjunto del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Chuac, quien incide en que la duodenopancreatectomía cefálica es “la técnica quirúrgica más compleja de toda la patología hepato-bilio-pancreática”. “Ya por vía abierta, nos lleva un mínimo de entre 4-5 horas y, con el robot Da Vinci, realizamos esta operación en algo menos de 5 horas y media. De tiempos fuimos ido muy bien”, destaca.

Antes de dar el paso de llevar a cabo este tipo de intervención mediante cirugía robótica, los especialistas del Chuac —con “amplísima experiencia” en cirugía abierta de hígado, vías biliares y páncreas, y que “desde hace mucho tiempo” emplean también la laparoscopia convencional para muchas de esas intervenciones—, visitaron otros centros de España donde ya se estaba realizando (“muy pocos”), para aprender de los compañeros que “acumulaban más experiencia y lo hacían mejor”.

“Estuvimos con ellos, participamos en reuniones en las que específicamente se hablaba de esta técnica y del robot para ir aprendiendo y, cuando consideramos que ya estábamos preparados para empezar, escogimos un buen caso y dimos el paso. Primando siempre, por encima de todo, la seguridad de la paciente”, subraya el médico adjunto del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Chuac, quien reivindica también “el confort y la comodidad posoperatoria”, así como “la menor necesidad de recurrir a drenajes, sondas y analgesia”, entre las ventajas añadidas de operar con Da Vinci. “Y la disminución de las cicatrices, y no me refiero solo a un tema de estética. Hacer por vía abierta esta cirugía conlleva una cicatriz muy grande, y es muy fácil que luego esas incisiones puedan hacer hernias o dar problemas. Sin embargo, con pequeños cortes, esto no va a suceder”, señala.

El doctor Aguirrezabalaga hace especial hincapié en que este nuevo logro del Chuac, y en concreto del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, es “un tema de equipo”. “En la robótica, es fundamental la formación y la participación de la enfermería, para que sepan manejar el robot y colocar bien sus diferentes componentes, igual que sucede en el caso de los anestesistas, que han de reconocer y estar habituados a las diferentes posiciones que adopta Da Vinci en la mesa de operaciones. La preparación de todo el equipo quirúrgico es clave, no solo la del cirujano que está a los mandos de la consola interviniendo. Sin el equipo, nada de esto sería posible”, resalta el médico adjunto del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del complejo hospitalario coruñés, quien incide, asimismo, en “agradecer al Sergas la incorporación de esta tecnología”.

”Haber introducido los siete robots Da Vinci en la sanidad pública gallega ha sido un grandísimo acierto y un esfuerzo importante de dinero público, y lo que tenemos que hacer nosotros es sacar rendimiento a todo esto. Pero, sin ese paso previo del Sergas, y sin su empeño por incorporar la robótica a nuestros hospitales, hoy no estaríamos hablando de esto”, concluye.