Invencible fuerza de la naturaleza

Nutbush city limits (1973) fue una canción determinante en la carrera de Tina Turner. En primer lugar porque la firmó ella. Y en segundo lugar porque a lomos de la estratosférica producción (solo de sintetizador Moog, clavinet, guitarras ultratratadas) de Ike Turner fue un éxito. Seguro que los réditos autorales de este número autobiográfico sobre su lugar de nacimiento, una pedanía del estado de Tennessee, la ayudaron a dejar plantado a su marido tres años después.

Era Ike un tipo de la calaña de Phil Spector, esto es, un maltratador, y también como Spector un as musical. Lo imposible sucedió: Tina renació a los 45 años como diva con pasado con el álbum Private dancer (1984), apoteosis de la era MTV. Moraleja: nunca menosprecien los créditos de una canción ni la independencia económica.

Tina Turner falleció ayer a los 83 años en su casa en Küsnacht, Suiza, tras una larga enfermedad, informó su representante.

Tina Turner, Anna Mae Bullock de nombre bautismal, nació el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, un villorrio con “un único caballo”, según la letra de Nutbush city limits.

Ike Turner, cuya canción (no acreditada a su nombre: de nuevo la importancia de los créditos) Rocket 88 pasa por ser la primera de rock and roll, la descubrió en un club de San Luis (Misuri) en 1957, cuando ella tenía 17 años. Poco después se casaron en Tijuana, México.

Un espectáculo atómico

En torno a Tina edificó Ike un espectáculo atómico, con la cantante arropada en las rutinas de baile y los coros por las cambiantes Ikettes. De las Ikettes saldría P. P. Arnold, que grabaría dos álbumes para Immediate, el sello de Andrew Loog Oldham, el mánager de los Rolling Stones, The first lady of Immediate (1967) y Kafunta (1970). Lo sepa Beyoncé o no lo sepa, en Tina Turner y las Ikettes estaba el embrión de su show. En formato salvaje, eso sí.

Pero Ike y Tina hacían rhythm and blues, música negra, y cruda además, de modo que estaban en un gueto musical. Hasta que Phil Spector, entonces rey Midas del pop, les grabó, prescindiendo olímpicamente de Ike excepto para utilizar algunas de sus composiciones, el álbum River deep-mountain high (1966). No fue el tema titular el éxito de todos los éxitos que el endiosado Spector esperaba que fuera, pero sí fue un éxito lo suficientemente grande para que los Rolling Stones contrataran a Ike & Tina Turner como teloneros de su gira británica de ese año. O sea, un éxito bastante grande. Mick Jagger aprendió la tira de los movimientos escénicos de Tina.

La pareja vio que el negocio estaba en dar el salto al rock, música para blancos, y en términos rockeros fue amplificando su espectáculo, que alcanzaría el zénit con una versión de Proud Mary, de Creedence Clearwater Revival. Tina interpretó a la Reina del Ácido en la película Tommy (1975), adaptación audiovisual de la ópera rock de The Who.

Abusos verbales y físicos

La gota que colmó el vaso de los abusos verbales, físicos y laborales de Ike sobre Tina cayó en 1976. La cantante se fue con lo puesto (y los royalties de Nutbush city limits), hizo una larga travesía del desierto y contra todo pronóstico resucitó en 1984 con el citado Private dancer. El álbum fue una exhibición de poder de la industria discográfica y la MTV, que convirtieron a una fuerza de la naturaleza olvidada en una superestrella herida. Lo cierto es que el relato que se creó en torno a ella se ajustaba bastante a la realidad, y eso se nota.

El mundo aplaudió con ganas a la Tina renacida de un infierno. Su papel en Mad Max: más allá de la cúpula del trueno (1985) reforzó la imagen de superviviente y la película biográfica What’s love got to do with it (1993) culminó una jugada pop en la que la intérprete mantuvo unos mínimos de fidelidad más que dignos a sus feroces orígenes. En 1995 grabó el tema principal de la película de la saga James Bond Golden eye. Tras la gira de 2008-2009, se retiró del mundo del espectáculo.

“La historia de Tina no es la de una víctima sino la de un triunfo increíble”, escribió Janet Jackson en la revista Rolling Stone. El reciente musical TINA lo reafirma.

Tina se casó con el ejecutivo discográfico alemán Erwin Bach y junto a él, entregada al budismo, vivió retirada en Suiza hasta el fin de sus días. Las tragedias familiares no consiguieron que volviera a exponerse a la luz pública. En 2018 su hijo mayor, Craig, se suicidó a los 59 años. Y su hijo pequeño, Ronnie, murió el pasado diciembre. Tina Turner ingresó en el Rock and Roll Hall of Fame en 2021. Un poco tarde, la verdad, para una mujer que no solo fue la bomba sino que acuñó una versión primeriza del empoderamiento femenino.