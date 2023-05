El creador de ChatGPT amenaza con “dejar de operar” en la Unión Europea

La compañía que ha creado ChatGPT, OpenAI, podría “dejar de operar” en la Unión Europea (UE) si no es capaz de cumplir con la nueva ley que regulará la inteligencia artificial (IA) en el bloque comunitario. Así lo ha advertido su cofundador y consejero delegado, Sam Altman, que se encuentra en plena gira europea para tratar de influenciar esa regulación, que no ve con buenos ojos.

En un acto en el University College de Londres, Altman aseguró tener “muchas” críticas sobre el redactado del nuevo reglamento, que debería aprobarse durante junio. Aunque aun está en fase de revisión, la ley categoriza los usos de la IA según su riesgo para establecer obligaciones más o menos estrictas. El texto pone a los grandes modelos de lenguaje como el que sustenta ChatGPT bajo la etiqueta de “alto riesgo”, lo que obligaría a OpenAI —participada por Microsoft— a ajustarse a requisitos de transparencia y gestión de riesgos y someterse a auditorías externas estrictas para supervisar los datos usados por el chatbot.

A Altman no le gusta esta idea. “Podremos cumplir esos requisitos o no. Si podemos cumplirlos, lo haremos, y si no podemos, dejaremos de operar... Lo intentaremos, pero hay límites técnicos a lo que es posible”, explicó en Londres. OpenAI no es la única compañía tecnológica que ha recurrido a esa velada amenaza como estrategia de presión para esquivar las leyes europeas. Sin ir más lejos, Meta aseguró el año pasado que el futuro de Facebook e Instagram en la UE “podría verse comprometido” si no había un cambio legislativo que les permitiese seguir transfiriendo datos de los ciudadanos europeos a Estados Unidos.

Gira de presión

Es por eso que en los últimos días ha realizado una gira para reunirse con reguladores europeos y abordar ese tema. Ese tour le ha llevado a sentarse junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pero también de su homólogo francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Rishi Sunak. No está claro si Altman ha salido de esas reuniones en una mejor posición que cuando entró.

En el mencionado acto, el máximo responsable de OpenAI señaló que la ley que ultima Bruselas “no es inherentemente defectuosa” pero que “los detalles sutiles aquí realmente importan”. También dijo que su preferencia para la regulación era “algo entre el enfoque tradicional europeo y el enfoque tradicional estadounidense”, sin matizar a qué se refería con ello.

El viaje a Europa, según Altman, también se debe a que OpenAI busca una sede para abrir oficinas en el continente. “Queremos hacer una oficina de investigación e ingeniería en Europa, no de regulación. Estamos intentando resolverlo”, explicó el martes. “Polonia sería un lugar interesante”.

Curiosamente, la gira de Altman no ha incluido una parada en Italia, país que bloqueó temporalmente el acceso a ChatGPT por sospechas de que podía violar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Roma terminó levantando ese veto cuando la empresa realizó ciertos cambios en el chatbot, entre ellos habilitar una opción para que no ‘recuerde’ los datos compartidos por los usuarios de una sesión para otra.

Antes de su viaje a Europa, Altman compareció ante el Senado de EEUU para pedir la “intervención regulatoria de los gobiernos (...) para mitigar los riesgos” de programas como los que OpenAI está lanzando al mercado de forma acelerada. Los críticos señalaron que ese mensaje forma parte de una estrategia para influir y condicionar las leyes que tendrán que regular sus productos.

Irlanda boicotea la aplicación de la ley de protección de datos

El 14 de abril de 2016, la Unión Europea (UE) dio luz verde a una ley única en el mundo: el bloque comunitario sería el primero en proteger los datos de sus ciudadanos en internet para garantizar su privacidad. Esta pionera medida entró oficialmente en vigor el 25 de mayo de 2018. Cinco años después, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se ha convertido en un modelo global para otros países. Sin embargo, su aplicación se ha visto atrasada y minimizada por uno de los miembros del club: Irlanda. Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft, TikTok, Activision Blizzard, IBM, Airbnb, PayPal, Twitter, eBay... Estas son algunas de las grandes compañías tecnológicas que a lo largo de las últimas dos décadas han instalado su sede europea en Irlanda. El principal motivo detrás de este movimiento es la favorable política fiscal irlandesa. Hasta ahora, el país ha fijado el impuesto de sociedades en un 12,5%. Aunque se ha comprometido a elevarlo a un 15%, esa cifra seguirá estando muy por debajo de la que gravan sus socios de la UE. España, sin ir más lejos, aplica un tipo general del 25%. Estos gigantes empresariales deben cumplir con la RGPD. La normativa las obliga a tener el consentimiento de los usuarios para extraer y usar sus datos, informarles con transparencia y operar de forma que se proteja su información personal. De no cumplir, se enfrentan a severas multas de hasta el 4% de su facturación mundial. Eso puede equivaler a miles de millones de euros. El encargado de garantizar el cumplimiento de la ley es el organismo de protección de datos del país donde se radican, lo que hace que Dublín cargue con esa responsabilidad. La normativa ha sentado un precedente internacional, pero su aplicación ha sido un “fracaso flagrante”. Así lo denuncia un informe publicado por la oenegé ICCL en el que detalla que “apenas se han aplicado medidas coercitivas sustanciales”, tan sólo 28 multas en cinco años. Además, se critica al regulador irlandés por optar por una “resolución amistosa” en el 83% de los casos, lo que convierte a Irlanda en “el cuello de botella de la ejecución” de la ley”.