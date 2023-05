El Ministerio de Sanidad potencia la vacunación frente a la viruela del mono para prevenir la enfermedad, siguiendo así el consejo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que invita a no bajar la guardia tras declarar el pasado 11 de mayo el fin de la emergencia.

Con el mensaje ¿Viruela del mono (MPOX)? porque el virus no se ha ido... piensa en vacunarte, Sanidad lanza “una acción de comunicación” en internet con vídeos y publicidad digital en la que aconseja la vacunación, antes de estar expuesto al virus, a aquellas personas susceptibles a infectarse por sus conductas y prácticas sexuales no protegidas y a todos los contactos estrechos que no han pasado la enfermedad.