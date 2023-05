Faltan enfermeras, sobre todo en el ámbito hospitalario, y la situación se agravará con la llegada de las vacaciones de verano. Ante esta situación la Consellería de Sanidade ha incrementado al alza las retribuciones que se abonan por cada jornada complementaria que trabajen las enfermeras —lo que se enmarca dentro del acuerdo de mejoras salariales pactado con los sindicatos el pasado mes de abril— pero además añade otra novedad: incentivará con un plus adicional de 1.365 euros, que se abonará el próximo mes de febrero, a las profesionales que lleguen a las 105 horas extra entre el 1 de julio de este año y el 31 de enero de 2024, cubriendo sobre todo los huecos vacantes en los periodos de vacaciones de verano y Navidades.

Estos 1.365 euros se retribuirán en la nómina como complemento de productividad variable, un plus del que ya se benefician los médicos y que se cobra en función del cumplimiento de objetivos. Sin embargo, las enfermeras del ámbito hospitalario hasta ahora no lo percibían. El Sergas lo incluye ahora entre las mejora salariales al personal de enfermería para tratar de incentivar que trabajen más horas y se compense así el déficit de plantilla. Así se lo comunicó ayer a los sindicatos en una reunión de la mesa sectorial de sanidad.

Este plus adicional de 1.365 euros se suma a las retribuciones que abona el Sergas cada vez que las enfermeras hacen turnos extra y que también se incrementan acorde con el pacto retributivo suscrito el pasado mes de abril. Así, una jornada de mañana o de tarde, de siete horas de duración, se pagará a partir del 1 de julio con 150 euros, una cuantía que se elevará a 155 euros en enero de 2024 (unos 22 euros la hora). Hasta ahora se cobraban unos 144 euros. Si es festivo la retribución subirá a 227 euros en julio y 252 euros en 2024 (36 euros la hora).

El turno de noche, que son jornadas de 10 horas, se paga mejor: se empezará con 260 euros en julio por días laborables y 291 euros en noche de sábado y víspera de festivo. Estas cuantías se elevarán aún más en enero de 2024 llegando a los 270 y los 308 euros.

Y por si esto no fuese suficiente para incentivar a las enfermeras a cubrir los turnos que queden desiertos por falta de personal, Sanidade les dará otra paga adicional de 1.385 euros a las profesionales que hayan cumplido entre el 1 de julio y el 31 de enero de 2024 con un total de 105 horas extra.

Estas medidas retributivas del Sergas no convencen, sin embargo, a las enfermeras. La secretaria autonómica de Satse, Malules Carbajo, mostró su desacuerdo. Por un lado, pide que se iguale el pago por horas extra del ámbito hospitalario con lo que se abona en Atención Primaria que, según explica, está mejor pagado.

Además critica que se condicione el plus de 1.365 euros anuales a trabajar 105 horas extra. “Es una perversión, porque si no llego a ese mínimo, no cobro. Y puede pasar que estoy en Medicina Interna y me ofrecen una guardia en la UCI. Tendría que decir que no porque desconozco el servicio, pero si no lo hago no llegó al mínimo para cobrar el complemento”, critica Carbajo, que pide que se elimine este tope o se rebaje. En su opinión, Sanidade quiere “salvar la situación a coste mínimo”. Desde CIG-Saúde insisten que su postura no es que se hagan más horas extra sino que se refuercen las plantillas.

Hasta 354 euros por trabajar el día de la OPE de Enfermería

El Sergas celebrará los exámenes del concurso-oposición de Enfermería el domingo 25 de junio, una fecha que fue muy criticada por los sindicatos pues en ese periodo ya hay profesionales de vacaciones, lo que sumado a los miles de personas que participarán en la OPE dispara el riesgo de que ese día las plantillas de los hospitales se queden bajo mínimos. Para garantizar el servicio el Sergas ha decidido sacar de nuevo el talonario. Así, las enfermeras que cubran vacantes ese día serán remuneradas por encima de lo habitual. La retribución no será la de un festivo normal sino que Sanidade contempla esa jornada como de “especial significación”, equivalente a lo que se paga, por ejemplo, en Nochebuena. Así, a los que les toque trabajar cobrarán el sueldo habitual. Pero a aquellas enfermeras que cambien su turno para trabajar el 25 de junio se les pagarán hasta 148 euros. Y las profesionales que cubran su jornada asignada y otra adicional podrán cobrar hasta 354 por la noche del sábado al domingo.