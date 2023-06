Nostradamus fue un boticario y astrólogo francés que se hizo mundialmente conocido por su libro Las Profecías, una obra publicada en 1555 en la que el galo revela de forma enigmática y críptica los acontecimientos históricos más importantes que sucederían en el futuro e, incluso, el momento en el que se producirá el fin del mundo.

Su fama procede de las supuestas dotes adivinatorias de Nostradamus, que le han convertido en uno de los profetas más conocidos de todos los tiempos. No en vano, quienes se encargan de interpretar sus versos (las predicciones de Nostradamus están escritas en cuartetas) aseguran que son muchas las ocasiones en las que el francés ha acertado de lleno con sus profecías, como ocurrió con el asesinato de Kennedy, los atentados del 11-S o la muerte de Isabel II, entre otros hechos históricos.

Últimas predicciones de Nostradamus

Nostradamus, de plena actualidad de nuevo tras el fallecimiento de la que fue reina de Inglaterra y la coronación de su hijo Carlos III como nuevo monarca inglés, ha saltado otra vez a la palestra por una predicción que apunta a un posible drama sucesorio en la casa real británica: los Windsor.

Y es que, según algunos versos de Nostradamus, un personaje que no esperaba ser rey será coronado como tal, lo que indicaría un hecho inesperado en la línea sucesoria de la familia real inglesa.

Este hecho, inesperado y tétrico, no hace sino sumarse a las sombrías predicciones que Nostradamus elaboró para los próximos años y que incluyen, entre otras cosas, un gran conflicto bélico que podría tratarse de la III Guerra Mundial o un cambio climático sin precedentes.

No en vano, las profecías de Nostradamus no sólo anuncian acontecimientos futuros que aún no han tenido lugar, sino que incluso se atreven a pronosticar cuándo tendrá lugar el fin del mundo y cómo será. Sí, tal cual.

Nostradamus y el fin del mundo

Según Michel de Nôtre-Dame, más conocido como simplemente Nostradamus, el fin del mundo es algo que no llegarán a ver nuestros ojos mortales puesto que ocurrirá en el cuarto milenio, concretamente el año 3797.

El verso en el que se basan las predicciones de Nostradamus sobre el fin del mundo es el siguiente: "Muy cerca de Auch, Lectoure y Mirande / El Gran Fuego se caerá del cielo durante tres noches / La causa parecerá estupenda y maravillosa / Muy poco después, la Tierra temblará".

Los más expertos intérpretes de las cuartetas de Nostradamus (sus versos son enigmáticos y extraordinariamente crípticos, muy abiertos a los diferentes análisis) anuncian que las palabras del francés bien podrían referirse a un asteroide que impactará contra el planeta, aunque también hay quien asegura que, dado que primero asegura que "la causa parecerá estupenda y maravillosa", también podría tratarse de un cometa de ciclo largo.

Sea como sea, ninguno de los que leen ahora estas líneas estará aquí en el 3797 para comprobarlo. ¿O sí?