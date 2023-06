“Los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria (TCA) se curan en un alto porcentaje de casos, pero hay que ponerse en manos de un buen equipo profesional y seguir un tratamiento multidisciplinar”, resalta Fátima Pérez, directora de la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña (ABAC), entidad que, desde justo antes de la pandemia de COVID, ha visto incrementarse sus pacientes un 74%, lo cual unido a la falta de espacio, les ha puesto a una “situación límite”.

El pasado mes de febrero, lanzaban un ‘SOS’ en estas páginas, alertando de la “saturación” de ABAC debido a la creciente demanda y a la falta de espacio en sus instalaciones. ¿Ha cambiado algo desde entonces?

Nada. Necesitamos imperiosamente un nuevo local para poder contratar a más profesionales e incrementar las plazas de nuestro comedor terapéutico.

¿A cuántos pacientes atiende ABAC en la actualidad y qué incremento de la plantilla estiman necesario?

Ahora mismo, tenemos 150 pacientes, y nuestra plantilla se compone de tres psicólogas y una psiquiatra para atenderlos. Haría falta, como mínimo, otra psicóloga más. De esos 150 pacientes que atendemos, en la actualidad, algo más de una treintena son usuarios de nuestro comedor terapéutico, porque no disponemos de más sitio para meterlos, de ahí que estemos priorizando aquellos casos en los que esa herramienta es fundamental. Le podría ir bien incluso a más gente, pero es imposible porque no damos abasto.

¿Desde cuándo se encuentra ABAC en esta situación límite?

Desde después de la pandemia de COVID. Antes, ya habíamos notado un incremento del número de pacientes, pero a partir de 2019, y hasta ahora, ha habido un aumento del 74%, una cifra nada desdeñable. Esto es lo que hemos percibido exclusivamente en ABAC, no obstante, estamos en contacto permanente con otros dispositivos, tanto unidades públicas como privadas, y en todos los casos refieren un incremento mínimo del 30% de pacientes en toda patología mental, también, en TCA.

En este contexto, ¿cuáles son sus principales reivindicaciones?

Estamos intentando que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) amplíe o concierte plazas con nosotros, es decir, un poco más de colaboración del sistema de salud público. Ellos tampoco dan abasto, y nos parecía una buena idea que nos pudiesen ayudar y que, a través de nosotros, pudiésemos atender a más pacientes, aunque lo ideal sería que el Sergas, evidentemente, aumentase su dotación de recursos humanos y dispositivos de Salud Mental y, en concreto, de TCA. No obstante, mientras no exista lo ideal, tendremos que seguir haciéndolo nosotros, y por eso lanzamos un llamamiento, tanto al sector público como al privado, para que nos apoyen económicamente o nos cedan un espacio de unos 500-600 metros cuadrados, que es la superficie que estimamos necesaria para ampliar plazas y contratar a más profesionales.

¿Ha variado el perfil de los pacientes con TCA a raíz de la emergencia sanitaria del COVID?

El perfil no ha cambiado y continúa siendo muy heterogéneo, con una horquilla de edad de nuestros pacientes que va desde los 12 hasta los 63 años. Lo que sí hemos notado es un aumento de chicos, aunque todavía no es alarmante, es decir, la proporción sigue manteniéndose en torno a nueve mujeres por cada hombre con TCA.

¿La tendencia es que la incidencia de los TCA se mantenga al alza? ¿Con qué previsión trabajan?

Así es. En ABAC, de hecho, intentamos sostener un poco la situación pospandemia, pensando que quizás era algo coyuntural, derivado de la propia gestión de la incertidumbre que trajo consigo la emergencia sanitaria. Teníamos un caldo de cultivo diferente a otros momentos, nunca antes habíamos vivido algo así y pensábamos que se había producido una eclosión de casos de TCA, pero que se iría normalizando la situación. Sin embargo, esto no ha sido así, ni en nuestro dispositivo ni en el resto.

Estamos hablando de un incremento notable de pacientes que requieren de los servicios de ABAC, además, durante un tiempo prolongado. ¿Cuál es la duración media de los tratamientos de los TCA?

Aunque cada paciente es un mundo, y hay casos que en pocos meses se pueden resolver, el tiempo medio para la finalización de los tratamientos (otra cosa es que se cambie de una fase más aguda, a la de consultas prealta) se estima en torno a unos cuatro años. En algunas patologías, la media es algo menor y, en otras, ligeramente superior. Siempre insistimos, no obstante, en que no son cuatro años de tratamiento intensivo (al principio sí). Lo que pretendemos, con estos plazos, es evitar cierres falsos de los tratamientos y recaídas de los pacientes. Somos muy cautos a la hora de dar altas terapéuticas, precisamente, para prevenir esa cronicidad y esas recaídas que suelen darse, habitualmente, en los TCA.

¿La curación total es posible?

Los TCA no tienen por qué cronificar, la curación es posible y este es un mensaje que no me canso de dar porque la gente se sigue sorprendiendo. En un alto porcentaje de casos, los pacientes se curan completamente, y a veces acuden a nuestro dispositivo, 20 años después, porque han tenido una situación complicada en su vida y temen que les pueda volver a afectar. Y vienen a ABAC, con toda la confianza en nuestro equipo terapéutico, porque se han divorciado, han tenido un duelo mal resuelto... “por si acaso”, como para asegurarse, a modo preventivo. En cambio, del TCA están estupendamente. La curación, por tanto, es posible, pero hay que ponerse en manos de un buen equipo profesional. Yo recomiendo siempre, ya sea en ABAC o en otro sitio, un tratamiento multidisciplinar. No solo es acudir a un psiquiatra, a un psicólogo o a un dietista-nutricionista. El éxito de nuestra asociación es, precisamente, su equipo multidisciplinar, donde cada uno, desde su profesionalidad, puede completar las diferentes áreas que implican los TCA.

"Cuando los afectados por un TCA son menores, los padres no pueden negociar: hay que ir a un dispositivo, el que sea. Si son mayores de edad y ya no pueden obligarles, tienen que convencerlos de que ellos mismos no se van a autocurar porque es imposible"

Una de las características de los TCA es la poca conciencia inicial que tienen los afectados de su enfermedad.

Así es. Hay personas que sí se encuentran mal, que no saben expresarse, pero que no quieren ser conscientes de que tienen un TCA y creen que lo pueden solucionar por sí mismas. Quizás tienen un pelín de malestar, pero no lo reconocen y es la familia, el entorno, la pareja... quien realmente detecta que algo no va bien y que no se trata de una situación puntual.

Qué difícil para las familias dar el paso de pedir ayuda.

Es muy complicado. Cuando una enfermedad entra en una familia, toda su estructura cambia, y a todos les influye. Por eso en ABAC trabajamos también con las familias y el entorno de nuestros pacientes, porque es importante que todos rememos a una. Si detectan que algo no va bien, les aconsejamos siempre que busquen ayuda y que no intenten solucionarlo en casa porque de los TCA no saben más que los profesionales. Hay que apoyarse en un buen equipo, el que ellos consideren o en el que tengan confianza, pero ponerse en tratamiento es fundamental. Cuando los afectados por un TCA son menores, los padres no pueden negociar: hay que ir a un dispositivo, sea el que sea. Si son mayores de edad y ya no pueden obligarles, tienen que convencerlos de que ellos mismos no se van a autocurar porque es imposible.