Galicia se prepara para un verano musical con más de 110 festivales hasta octubre

La enorme oferta de festivales de música en Galicia continúa. Si el pasado año 2022 fue un apogeo, todo apunta a que este 2023 lo seguirá siendo. Al menos, esa es la intención. Ya se han anunciado más de 110 citas desde este fin de semana hasta el último día de septiembre en las cuatro provincias. A diferencia de la pasada edición, hay un cambio, y es que buques insignia como O Son do Camiño o el Resurrection de Viveiro no han colgado el cartel de entradas agotadas.

Hasta ahora, el mes que concentra más eventos es julio, no obstante, hay que aclarar que una parte importante de los festivales de finales de junio encabalgan con los primeros días del siguiente mes.

De momento, se contabilizan 35 en julio, 27 en agosto y otros 27 en septiembre y 23 en junio. A mayores, hay otras citas que recorren varios meses y que llevan la etiqueta de festival: Terraceo en Vigo, Gozo Festival en Compostela y Courel Son, entre otras.

La cifra, sin embargo, podría aumentar ya que hay organizaciones que aún no han anunciado su programa ni confirmado fechas a pesar de tenerlas amarradas. Es el caso del Ikfem, entre Tui y Valença. Su directora, Andrea González, la pianista y profesora del Conservatorio Superior de Vigo, confirmaba ayer que se celebrará la edición número 11, entre los días 20 y 25 de julio.

A continuación recorremos con algunos de los festivales de este mes de junio.

Millo Verde.

Este festival alternativo de la playa de Cesantes, en Redondela, tiene hoy su última jornada con una programación gratis (de 13.00 a 17.30 horas con la sesión vermú de Zeltia Irevire, Peter Punk y la batucada Trópico de Grelos). El programa con entrada, a partir das 17.45 horas, trae a Jay-Roon & The Smoking Machines; Superoito, Chekan, Bia Ferreira, Trilosis, Francisco el hombre, Treintañeras Cañeras y Brigada Sound. Habrá talleres de cometas, chapas y puestos de artesanía más gastronomía.

O Son do Camiño.

Este megafestival gallego —más de 40 artistas— vuelve al Monte do Gozo en Compostela los días 15, 16 y 17 de junio. Para la primera y segunda jornadas aún quedan entradas. Las del sábado están agotadas (Aitana, Vetusta Morla, Kaiser Chiefs, Mëstiza...). El jueves se podrá ver a Bizarrap, Alt-J, Leiva, Steve Angello, Eladio Carrión, Viva Suecia, Tokischa, Nervo, Sila Lúa y The Rapants, entre otros. El viernes, están Maluma, The Kooks, Mora, Alesso, Xoel López, Delaporte, Niña Polaca, Fillas de Cassandra, Galician Army, entre otros.

Surfin the Lérez.

En la Illa das Esculturas en Pontevedra y con entrada gratis, los días 22, 23 y 24 de junio se celebra este festival solidario. De momento, se sabe que actuarán Meu Cariño, Lamontagne & Picoamperio, Boyanka Kostova, Zeltia Irevire, Visi, Eggy o The Rapants, entre otros.

The Wild Fest.

El Parque Forestal de San Miguel de Oia en Vigo vuelve a acoger The Wild Fest, un evento pensado para el público familiar, con actividades especiales para niños en la naturaleza. Será los días 23, 24 y 25 de junio. En su cartel cuenta con Ángel Stanich, Sés, Biznaga, Zeltia Irevire, Carla Lourdes, The Mob Swing, Blue Merrow, Abrigo y The Mirror, entre otros. Se incluye zona infantil y gastro, más artesanía.

Resurrection.

Del 28 de junio al 1 de julio, Viveiro acoge el festival de los festivales de metal de España. Slipknot, Ghost, Pantera, Parkway Drive, Architects, o Papa Roach son algunos de los grupos que se verán.

Rock in Río Tea y Vive Nigrán.

Los días 30 de junio y 1 de julio, en la localidad de Ponteareas, se celebra el Rock in Río Tea con Aphonnic, Errantes, León Benavente o Fillas de Cassandra. Por su parte en Nigrán, ese fin de semana organizan Vive Nigrán con Los Enemigos o Nada Surf.