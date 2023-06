Un guardia civil asesina a su expareja a tiros en un ‘camping’ de Oia y se suicida

Sucedió a plena luz del día, sobre las 16.00 horas de ayer, en Oia. Un agente de la Guardia Civil que estaba destinado en Baiona asesinaba a su expareja cuando esta salía de su trabajo. Formaba parte del personal de limpieza del camping O Muíño. El nombre del asesino es Víctor G.D. y esperó a que la víctima, Vanesa S.P, saliera de su puesto de trabajo para dispararle con un arma de fuego. En concreto, una escopeta. Vanesa tenía 44 años. Posteriormente, sobre las 22.00 horas de ayer llegaba la confirmación de que el asesino se había suicidado en un monte cercano al lugar del crimen donde lo tenían acorralado varias patrullas de la Guardia Civil.

Fueron sobre dos horas las que los agentes intentaron convencerle de que se entregara, pero finalmente se habría quitado la vida empleando la misma escopeta que utilizó para matar a Vanesa. Para dar con él, la Guardia Civil puso en marcha un amplio despliegue por tierra y aire.

El caso de Vanesa supone el segundo crimen machista en lo que va de año en la comunidad gallega y en este caso sí había denuncias previas por violencia machista. De hecho, el agresor tenía en vigor una orden de alejamiento de 300 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima. Recientemente se había producido un presunto episodio de violencia de género hacia Vanesa, posible desencadenante de esta orden de alejamiento, y que también podría haber acarreado la retirada de armas al agente.

El crimen se produjo sobre las 16.00 horas de ayer, hora en que los vecinos escucharon los disparos. La consternación en la zona era palpable tras conocerse la noticia. “No lo creíamos, cómo algo así puede suceder aquí”, lamentaban algunos de ellos, que clamaban que se detuviera al autor de los hechos antes de conocerse el posterior desenlace en el monte cercano.

Acogida en Oia

En el lugar de los hechos también se encontraba, visiblemente afectada, la mujer con la que convivía la víctima, a la que había acogido en su casa cuando se desplazó a la zona para trabajar allí. Esta mujer declinó hacer declaraciones aunque estuvo presente hasta que se produjo el levantamiento del cadáver al anochecer. Ninguno de los vecinos que se encontraban en el lugar de los hechos, también afectados por lo sucedido, daban crédito a lo ocurrido. Según explicó la alcaldesa de Oia, Cristina Correa, Vanesa llevaba dos meses residiendo en el municipio con esa vecina.

El 112 recibió un aviso de un particular a las 16.10 horas alertando de un altercado en las instalaciones. Las primeras informaciones apuntaron a que el asesino habría esperado en el exterior del camping en una furgoneta —que no era de su propiedad— a que saliese la víctima, empleada de limpieza del establecimiento. Algunos testigos aseguran que escucharon hasta tres disparos.

Desde el servicio de emergencias se avisó a la Guardia Civil. Además del cuerpo armado, que se ha hecho cargo de la investigación, hasta el lugar de los hechos se trasladaron dos ambulancias y el equipo sanitario del PAC, que confirmaron la muerte de la víctima. Igualmente, se personó la comisión judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de Tui, que está de guardia, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), si bien, al tratarse de un crimen de violencia de género, esta sala tendrá que inhibirse en el número 1 de la misma localidad, el competente para esta materia.

Tres días de luto oficial

La alcaldesa de Oia, Cristina Correa (PP), explicaba mientras se trasladaba al lugar de los hechos que desde el Gobierno municipal ya han cancelado un taller de teatro programado para mañana. Además, decretarán tres jornadas de luto oficial a partir de este domingo y convocarán un acto de repulsa. La regidora también aclaró que la víctima llevaba dos meses viviendo en Oia “acogida por una vecina” después de dejar el domicilio que compartía con su asesino en A Guarda. En el lugar no dejaron de sucederse escenas de dolor de las personas cercanas a la víctima, Vanesa, así como por la consternación de los vecinos del municipio. Clientes del camping O Muiño, lugar en el que trabajaba Vanesa, se mostraban también desconcertados por lo sucedido.

Este crimen se produce cuatro meses después del asesinato de Beatriz Lijo, de 47 años, en Baiona a manos de su expareja, el profesor Ángel Rodríguez, de 46 años, con el que tenía dos hijos de 9 y 7 años.

