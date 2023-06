Los exámenes de selectividad comienzan este martes día 6 de junio en A Coruña y toda Galicia. La Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU) ya está aquí y presentarse a estas pruebas de las que dependen las notas de acceso a la universidad de miles de estudiantes en Galicia --unos 13.000 de los que casi 3.000 son de A Coruña-- supone un buen número de preparativos para estos tres días en los que los recién graduados en Bachillerato se juegan su futuro.

Todo el alumnado en puertas de presentarse a la ABAU 2023 en Galicia está dando los últimos repasos antes de los días de los exámenes, pero también están preparando todo el material que pueden llevar. Uno de los objetos que más preocupación causa es el tipo de calculadora permitida en las pruebas que así lo requieren (Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, Física, Química y Economía de empresa). En Galicia, según la Comisión Interuniversitaria de Galicia (Ciug) no están permitidas las calculadoras programables o con capacidades gráficas. Los miembros de la comisión delegada pueden comprobar si la calculadora cumple los requisitos; de no ser así se le retirará al alumno/a y no podrá substituirla por otra.

De este modo, los estudiantes han disparado la búsqueda en internet de modelos que sí responden a la norma, como las Casio fx-991SPX II Iberia, Casio fx-570SP X II, Casio fx-85SPX II Iberia y Casio fx-82SPX II Iberia.

ABAU 2023: MATERIAL PERMITIDO PARA SELECTIVIDAD EN A CORUÑA Y GALICIA

Repasamos además el resto de elementos que se puede llevar a la selectividad 2023 en Galicia:

Cada alumno deberá llevar consigo: máscara, etiquetas, DNI u otro documento de identificación (pasaporte, permiso de residencia, etc...) resguardo de matrícula y justificante de pago, bolígrafo o pluma de tinta indeleble azul o negra.

(pasaporte, permiso de residencia, etc...) Podrá llevar consigo: gel desinfectante (recomendable), pañuelos de usar y tirar y bebida (agua o refresco en botella transparente sin etiquetado).

(recomendable), (agua o refresco en botella transparente sin etiquetado). Diccionario latín/español o gallego para el examen de Latín II, con apéndice gramatical, pero no con páginas de contenidos literarios que, en su caso, deberán ser extraídas o grapadas. No está permitido ningún cuaderno suelto ni ningún diccionario que no sea original.

para el examen de Latín II, con apéndice gramatical, pero no con páginas de contenidos literarios que, en su caso, deberán ser extraídas o grapadas. No está permitido ningún cuaderno suelto ni ningún diccionario que no sea original. Diccionario de griego/español o gallego para el examen de Griego II, con apéndice gramatical. No está permitido ningún cuaderno suelto ni ningún diccionario que no sea original.

para el examen de Griego II, con apéndice gramatical. No está permitido ningún cuaderno suelto ni ningún diccionario que no sea original. Material de dibujo y pintura para los exámenes de Dibujo Técnico II y Diseño.

para los exámenes de Dibujo Técnico II y Diseño. El alumno/a puede introducir en el aula una mochila, cartera o bolsa de deporte, con todas sus pertenencias, incluidas comida y bebida, siempre que cumpla las normas específicas de prevención en materia de salud.

OBJETOS NO PERMITIDOS EN LA ABAU DE 2023 EN A CORUÑA Y GALICIA

El alumno/a no puede acceder al aula con teléfono móvil, reloj o cualquier otro dispositivo electrónico activados. De darse el caso, podrá ser objeto de medida disciplinaria: