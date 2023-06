La Dirección General de Tráfico sigue evolucionando en sus métodos para detectar a los infractores de las leyes de seguridad vial. El año pasado se impusieron más de cinco millones y medio de sanciones, un 15,7% más que en 2021. De todas ellas, cerca de cuatro millones fueron por exceso de velocidad. Unos números que se traducen a poco más de quinientos millones de euros de recaudación.

La incorporación de los nuevos radares, además de los ya conocidos fijos y móviles, hacen que la DGT localice a prácticamente todos los infractores por exceso de velocidad. Sin embargo, existen diferentes condiciones que hacen que todavía haya algunas excepciones de multa aunque superes el límite de velocidad.

Por ejemplo, si un radar está situado después de una señal donde se muestra el fin de un trama con velocidad máxima aplicada, no se puede imponer ninguna sanción. También, si el radar no se encuentra en buen estado de mantenimiento y puede demostrarse, es motivo para que la sanción no sea efectiva.

Uno de los detalles que los conductores suelen ignorar es que se necesitan al menos dos fotografías diferentes del coche que haya cometido la infracción para presentarlas como prueba de la sanción. Si solamente se ha presentado una, la multa no tendría efecto.