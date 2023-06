Un total de 33 chefs, que suman entre todos 73 estrellas Michelin, unen sus fuerzas un año más para la recaudación de fondos del evento Estrelas solidarias no Camiño destinado en esta ocasión a la Asociación Galega da Síndrome X Fráxil.

El “aperitivo” de esta particular cena que reunió a 300 personas en la Finca Casa Barqueiro de Negreira (A Coruña), fue un almuerzo en un hotel de Santiago de Compostela, en el que participaron los cocineros y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Entre los chefs presentes este año figuran los gallegos Pepe Vieira, Javier Olleros, Marcelo Tejedor, Lucía Freitas, Pepe Solla o Yayo Daporta. El evento anual Estrelas no Camiño de Santiago es una iniciativa que impulsa Casa Barqueiro desde 2014, aunque es a partir de 2019 cuando adquiere su actual carácter solidario y pasa a llamarse Estrelas solidarias no Camiño.

Este año se destinará la recaudación a la Asociación Galega da Síndrome X Frágil, entidad que celebra su 25 aniversario.