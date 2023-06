El sistema VioGén ampara a casi 4.500 mujeres, un 25% más que hace una década

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) tiene registrados, desde su puesta en marcha hace algo más de una década, los datos de 36.537 víctimas en Galicia y cuenta actualmente con 4.462 casos activos en los que las mujeres, en distinto grado, necesitan protección, una cifra que supone casi un 25 % más que hace una década. Esta herramienta permite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tener agrupados todos los datos relativos a estos casos y, así, tratar de proporcionar una mayor protección a las víctimas.

El programa cristalizó en el 2007, tres años después de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género. A 31 de mayo, el Ministerio de Interior, que es el encargado de recopilar la información relativa a VioGén, contaba a nivel estatal con los datos de 654.761 víctimas, casi nueve puntos porcentuales más que en el mismo mes de 2022.

En Galicia, los casos relativos a esas víctimas ascienden a 41.035, ya que puede haber más de uno por mujer. Estas cifras pertenecen solo a los municipios adheridos al Sistema, algo que ellos mismos deben solicitar. Según los datos proporcionados por la Delegación del Gobierno en Galicia, son 49 los concellos que forman parte de VioGén, de los cuales 29 se sumaron en la actual legislatura. En el caso de la provincia de A Coruña, el número de localidades adscritas asciende hasta las 18 (con tres más en trámite), 16 en Pontevedra y 10 en Ourense. En la provincia de Lugo solo están integrados, además de la capital, Burela, Ribadeo, Vilalba y Viveiro. Así, hay que tener en cuenta que no todas las localidades pueden estar en el Sistema, ya que deben tener un número mínimo de agentes para garantizar esta asistencia especializada.

“Cuando una mujer presenta una denuncia se le informa de todas las ayudas y de todos los cuerpos e instituciones a los que puede acudir”, señala Mónica Antelo, técnica encargada de VioGén en el un municipio coruñés.

La técnica explica que la Policía Local se ocupa de casos con niveles de riesgo no apreciado, que en este momento son cuatro. “Tanto la Guardia Civil como la Policía Local hacen un seguimiento de vigilancia y de entrevistas, todo dependiendo siempre del nivel de riesgo de cada caso. Este seguimiento se hace tanto a la víctima como al agresor, a no ser que este último, en los casos de nivel no apreciado no viva en la misma localidad que la mujer víctima”, detalla sobre el funcionamiento.

Asimismo, Antelo apunta que “las mujeres víctimas también pueden darse de alta en el servicio telefónica ATENPRO, que ofrece a las víctimas de violencia de género una atención inmediata las 24 horas del día”. El servicio se basa en la utilización de tecnologías de comunicación, telefónica móvil y de telelocalización y, ante situaciones de emergencia, cuenta con el personal del Centro preparado para dar una respuesta adecuada. Cuando una mujer denuncia un caso de violencia de género, los agentes proceden a evaluar el riesgo al que está expuesta (extremo, alto, medio, bajo o no apreciado) a través de un formulario de varias preguntas con el que tratan de anticiparse para evitar futuras agresiones a la víctima, esto es, el riesgo de reincidencia del agresor. De los casos actualmente activos en Galicia, dos de ellos suponen un riesgo de nivel extremo para la víctima; 62, alto; 740, medio; 2.0’59, bajo; y en el resto, 1.599, no apreciado.

Por franjas de edad, los datos de Interior reflejan que el 42% de los casos activos, es decir, en los que el sistema prevé que el maltratador puede reincidir y la víctima está en riesgo, se concentran en mujeres de entre 30 y 45 años, mientras que de 46 a 64 son el 30%. En el caso de las menores de edad, permanecen activos 34 casos, menos del 1% del total activo de la Comunidad.

A fecha de 31 de mayo, eran 179 los casos activos de mujeres mayores de 65 años que formaban parte de VioGén, lo que muestra un aumento d las denuncias, ya que supone un 19% más que en la misma fecha del año anterior. Esta cifra es llamativa si se tiene en cuenta que, según un informe de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, las mujeres mayores víctimas de violencia recurren en menor medida a servicios de ayuda: apenas un 33% lo hacen. Además, cuentan su situación a personas del entorno en menor medida, menos del 65%.

Por otro lado, la concelleira de Servicios Sociales e Igualdad en el Concello de Vilagarcía de Arousa, Tania García, destaca que “las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad están siempre muy coordinadas, hay muy buena relación y es constante y continua, que es lo más importante”. Este municipio lleva adscrito al Sistema desde el año 2019. Además, la unidad de la Guardia Civil recibió el pasado mes de noviembre el reconocimiento que el instituto armado entrega a quienes han destacado en la lucha contra la violencia de género. Sobre el trabajo conjunto entre los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, Antelo hace hincapié en que “siempre ha habido mucha coordinación con la Guardia Civil en el concello, incluso antes de crear las unidades propias de VioGén”.