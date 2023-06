El actor y cómico Mike Batayeh, conocido sobre todo por su papel de Dennis Markowski en la exitosa serie "Breaking Bad", falleció a los 52 años de un paro cardíaco, anunció su familia en un comunicado.

El deceso, que se produjo el pasado 1 de junio mientras el intérprete dormía en su casa ubicada en el estado de Michigan (Estados Unidos), sorprendió a sus allegados porque no tenía un historial clínico previo relacionado con problemas de corazón.

"Mis hermanas y yo anunciamos con gran tristeza y pesar el fallecimiento de nuestro querido hermano (...) Se echará de menos su gran capacidad para llevar la risa y la alegría a tantos", informó la familia. Está previsto que su funeral se celebre el próximo viernes 16 de junio en la ciudad de Plymouth, Michigan.

Batayeh protagonizó tres episodios de la serie "Breaking Bad" en 2011 y 2012 interpretando el papel de Dennis Markowski, gerente de la Lavandería Brillante que funcionaba como laboratorio de metanfetamina para Walter White (encarnado por Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Otros títulos televisivos en los que se prodigó a lo largo de su carrera incluyen apariciones en "CSI: Miami", "The Bernie Mac Show" o "It's Always Sunny in Philadelphia", entre muchos otros. Además, coprotagonizó películas como "American Dreamz", "Don't Mess with the Zohan" o "Detroit Unleaded".

En cuanto a su faceta como comediante, fue pionero actuando en países de Oriente Próximo como Egipto, Líbano o Jordania y se labró una reputada carrera en destacados clubes de Nueva York y Los Ángeles.