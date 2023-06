El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desempeña un papel fundamental en la gestión de las prestaciones por desempleo en España. Estas prestaciones se dividen en dos categorías principales: el paro y los subsidios por desempleo.

El paro es una prestación contributiva dirigida a aquellos trabajadores que han cumplido con un mínimo de 360 días de cotización en los últimos seis años. La duración y la cuantía de esta prestación se determinan en función de los días cotizados y la base reguladora durante los últimos seis meses antes de quedar desempleados.

Por otro lado, los subsidios por desempleo son ayudas asistenciales destinadas a los trabajadores que no tienen derecho al paro o que han agotado dicha prestación y aún no han encontrado empleo con ingresos económicos suficientes.

Para acceder a un subsidio por desempleo, es necesario cumplir con ciertas condiciones, entre ellas, que los ingresos mensuales de la persona desempleada no excedan el 75% del Salario Mínimo Interprofesional en vigor. En la actualidad, el Salario Mínimo Interprofesional se encuentra establecido en 1.080 euros brutos al mes, lo que implica que los ingresos mensuales de quien busca el subsidio no deben superar los 810 euros brutos.

No obstante, se presentan ciertas excepciones en las cuales no se consideran como rentas y, por ende, no se toman en cuenta al evaluar la elegibilidad para el subsidio. Estas excepciones abarcan las asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo, las cuotas destinadas al Convenio Especial de la Seguridad Social, las prestaciones y ayudas por desempleo otorgadas al propio solicitante, las indemnizaciones legales por la terminación del contrato laboral, los salarios provenientes de colaboraciones sociales, el cobro de deducciones fiscales destinadas a mujeres trabajadoras con hijos menores de 3 años y los fondos de pensiones.