La “creatividad valiente” dice adiós

Creativo incansable. Tenía una fuerza imaginativa fuera de lo normal, algo que en él era natural y solo comparable con su inmensa generosidad y un humor excepcional cargado de ironía. Así ven al diseñador de moda José Castro quienes mejor le conocieron. Su hermana Fátima, su compañero de estudios y amigo Cristóbal Vidal y su maestra María Moreira. El diseñador de moda gallego que quiso revolucionar la industria y que ha dejado huérfana a una generación de creativos en el arte textil, tras fallecer ayer a los 52 años.

“Fui a ver uno de sus desfiles a Barcelona y no podía creer que fuera tan bueno. Me quedé impresionada. Era capaz de hacer una colección en pocos meses, incluso sin una gran inversión. Su talento era impresionante”, reconoce Fátima Castro, hermana del diseñador y uno de sus apoyos incondicionales. Tiene el corazón roto y está agotada, la última semana de enfermedad (padecía un cáncer de pulmón) ha sido especialmente dura y ha acabado con el adiós definitivo de José. Entre tanto dolor, ha encontrado unos minutos para que quienes no le conocieron en persona puedan entender la magnitud del hombre detrás del creativo. “Era todo amor. Generoso y dado a los demás. Le encantaba juntarnos y cocinar para todos”, cuenta Fátima.

“Le conocí como un niño y se convirtió en un gran diseñador. Le solía decir, ‘José, estás feito un home’, entre bromas porque, en casa, nos gustaba hablar en gallego”, recuerda la pionera de Cibeles, María Moreira, con quien empezó sus primeros pasos profesionales en los talleres de María, en Vigo. De ella aprendió el ‘punto tricot’ y un oficio duro, que para él era fácil porque sentía el impulso del artista. “Era súper creativo y muy especial. Sus cualidades eran naturales y difíciles de encontrar. Además de un perfeccionista”, explica la diseñadora que le pasaba lo mismo cocinando. “Cuando venía a casa siempre me decía ‘la cocina es para mí’, cuenta una emocionada María. Fue ella quien le aconsejó volver a su A Cañiza natal.

El diseñador llevaba algo más de un año viviendo en su casa familiar, donde “creó un espacio para trabajar realmente especial” según María. Cerraba así sus etapas internacional y barcelonesa. Lo hizo con la alegría del que vuelve a sus orígenes. De hecho, estaba volcado en varios proyectos como el diseño de un banco vieira para la Xunta que ya estaba en fase final. La creación de nuevas prendas y telas inspiradas en el entorno natural de Galicia (flores, plumas y hojas). O el carné de conducir. “Lo quitó en enero, no le paraba nada”, afirma el diseñador Cristóbal Vidal. Fue compañero de aventuras de Castro en la Escuela de Artes y Técnicas de Moda EATM (Barcelona) cuando en julio del 95 decidieron dejar sus carreras (Hostelería y Derecho, respectivamente) y abandonar la vida universitaria santiaguesa para empezar su sueño: dedicarse a vestir con estilo a la gente.

A su lado también marchó Gloria Rodríguez Figueroa, en un viaje tren a la ciudad condal cuando se necesitaban 17 horas del día para llegar. La entonces directora del centro de moda catalán les apodó ‘los gallegos’ para diferenciarlos del resto de alumnos porque eran rompedores y atrevidos. “José el que más, su creatividad era valiente. Fueron cuatro años que nos unió y donde se fraguó una riqueza creativa que asentó las bases conceptuales que siempre nos distinguieron de los diseñadores de nuestra época”, narra Cristóbal Vidal con el dolor de quien pierde a un amigo con el que, además, comparte lazos de generaciones. Sus bisabuelas lucharon juntas en la aldea por sacar adelante a las familias. Pero ellos, con los giros de la vida, no se conocieron hasta llegar a Santiago. Y, aunque el camino siempre fue paralelo tras Barcelona, el cariño sigue siendo infinito.

Trayectoria internacional de José Castro

El talento de Castro no reconocía norma, ni límite. Graduado en el London Royal College of Art coqueteó con la alta costura, haciendo diseños de tal calidad, que se convirtió en miembro de la Federación Francesa de la Couture (tercer español que dispone de este título, junto con Paco Rabanne y Balenciaga). Su etapa británica la marcó su trabajo de colaboración con Alexander McQueen para Givenchy. También fue director artístico de Miró Jeans y uno de los diseñadores del nuevo concepto de Desigual. Internacionalmente fue conocido por su trabajo con el volumen, las texturas y la creación del color ‘Rosa Castro’. Galardonado con varios premios, sus prendas han vestido a celebridades como Whoopi Goldberg, Beth Ditto, Paz Vega o Sara Jessica Parker. Diseñó para mujer, hombre y niño. Y estudiaba tendencias en piel para la Asociación Española del Curtido.