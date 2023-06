Una neuróloga gallega, premiada por su labor para predecir las crisis de migraña con IA

La neuróloga gallega Ana Gago acaba de recibir el Premio SEN Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología como reconocimiento a su labor científica y su dedicación por la investigación de enfermedades neurológicas. Su trabajo de investigación se centra principalmente en la utilidad de sensores y algoritmos de aprendizaje automático para la predicción de las crisis de migraña, es decir basado en la inteligencia artificial (IA).

Es una línea en la que trabaja desde 2013 con un equipo multidisciplinar en la que participan de manera muy estrecha, además de la neuróloga, ingenieros de la Universidad Complutense y de la Politécnica. “Lo que hemos podido demostrar a lo largo de estos años es que somos capaces de predecir una crisis de migraña de una forma objetiva”, asegura Ana Gago.

La predicción se consigue a través del registro de diferentes variables hemodinámicas del paciente. “Una crisis de migraña no solo es dolor de cabeza, aunque es la parte más incapacitante, pero tienen otra serie de síntomas y algunos aparecen antes del inicio del dolor”, explica la neuróloga. Son los síntomas que los especialistas llaman premonitorios y ni los tienen todos los pacientes ni, a veces, ellos son capaces de identificarlos a priori. “Lo que buscamos fue un sistema que pudiese, de forma objetiva, pronosticar el inicio del dolor de cabeza que no dependiese de la subjetividad del paciente”. Este hecho está demostrado y patentado. Ahora trabajan en un proyecto multicéntrico europeo para ampliar el número de pacientes y “que sea una realidad en un futuro, que podamos predecir el inicio del dolor, que es la parte que más sufrimiento supone al paciente de migraña, y así poder dar con un tratamiento de forma precoz y evitar el dolor al paciente”.

Responsable de la Unidad de Cefaleas del madrileño Hospital Universitario La Princesa y profesora asociada del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, en la práctica se le da una pulsera al paciente para que la lleve puesta siempre, que registra las variables que se quieren analizar. “Nosotros, con los datos en bruto, digamos, sacamos los algoritmos predictivos”, afirma la gallega. El índice de acierto es muy alto. En un proyecto que presentaron, de 24 crisis pudieron detectar 23. El tiempo de antelación a la misma que tienen es de entre 30 y 40 minutos.

Sus conejillos de indias son personas que tengan un mínimo de cuatro crisis al mes, llevan la pulsera uno o dos meses y después registran los datos. “El algoritmo va mejorando conforme el paciente la lleva y después nosotros analizamos qué cambios hemodinámicos existen antes del inicio del dolor”.

En un futuro, y para eso están trabajando, con un tamaño de muestra más amplio, “la idea es que en el futuro el neurólogo en la consulta le diga al paciente el tratamiento cuando la pulsera dé la alarma. Hoy no es posible, pero sí en el futuro. Ahora lo hemos podido ver, que era algo que hasta el momento no se sabía, que es posible predecir una crisis de migraña objetivamente, pero de momento no estamos dando tratamiento, no tomamos ninguna actitud terapéutica”. Lo que están estudiando es con cuánta precisión se consigue y con cuánta antelación. Las variables hemodinámicas que tienen en cuenta son la saturación de oxígeno, la temperatura y la frecuencia cardíaca.

Ana Gago reconoce que es un proyecto que recibe el apoyo de los especialistas en cefaleas españoles porque “si esto al final es una realidad, puede cambiar muchísimo la calidad de vida del paciente. Si tú en un futuro le das una alarma que marque que va a tener una crisis dentro de media hora, o el inicio del dolor, puede tomar su medicina”.

También reconoce que probablemente cada paciente tenga su algoritmo predictivo, que no sea uno igual para todos.

Nacida en Vigo en 1982, Ana Gago es licenciada en Medicina por la Universidade de Santiago (USC), especialista en Neurología por el Hospital Universitario de La Princesa y doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, Además, tiene un máster internacional sobre patología y prevención cardiovascular y un posgrado en Neuropsicología y Demencias.

En su trayectoria figuran numerosas publicaciones científicas nacionales e internacionales y diversos capítulos de libros así como su labor como editora y revisora de otras publicaciones. Tiene concedidas dos patentes y presentó más de cien comunicaciones orales y póster en congresos nacionales e internacionales como autora principal o colaboradora. Sus trabajos de investigación fueron reconocidos con más treinta premios y distinciones nacionales e internacionales.

Además, colabora de forma activa en diferentes grupos de estudio: es la Coordinadora del Grupo de Cefaleas de la Asociación Madrileña de Neurología y miembro de la Unidad de Apoyo a la Innovación del Hospital Universitario de La Princesa. Asimismo, fue vocal del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN, una de las dos primeras coordinadoras del grupo Junior Nacional de Cefaleas y vocal del Grupo de Estudio de Cefaleas y Dolor Orofocial de la Sociedad Española de Dolor. También fue la responsable de la Sección de Neurología de la Clínica Bilingüe Unidad Médica Angloamericana y ponente y coordinadora de numerosos cursos científicos formativos y de cursos para pacientes y familiares.