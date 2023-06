Las universidades públicas contribuyen al PIB gallego como la pesca, casi un 2%

Aunque algunos proyectos de reforma del actual Ejecutivo central, como el que afecta a selectividad, se quedarán congelados a la espera de que se clarifique el reparto de poder tras los comicios de julio, uno de los grandes cambios que sí tuvo tiempo de completar es la nueva Ley orgánica del Sistema Universitario. Esta reciente normativa establece, entre otras novedades, un plan de aumento del gasto público en educación universitaria de, “como mínimo”, el 1% del PIB. Frente a las reticencias de algunos ejecutivos autonómicos —incluido el gallego— que han cuestionado de dónde saldrán esos fondos, el ministro de Universidades, Joan Subirats, volvía ayer a destacar ese dato para compararlo con el retorno que esas instituciones ofrecen a la sociedad y a la economía y que supone en torno al doble de esa cifra tanto en España en general como en Galicia en particular. Un estudio sobre la contribución económica de las universidades españolas presentado ayer por el Ministerio de Universidades revela que las universidades están generando un impacto total sobre la economía del país del 2,19% en el PIB y, en el caso de las tres universidades públicas gallegas sobre la economía autonómica, ligeramente inferior: de un 1,97%, con un peso similar al del sector pesquero con datos del Instituto Galego de Estatística de 2020.

Para el Gobierno central, ese impacto “sugiere”, tal y como recoge en un comunicado, que “las universidades están devolviendo más de lo que se invierte en ellas” y de ahí que subrayen su “importancia” para la economía del Estado. “Este estudio no hace más que corroborar que la acción política de este ministerio, así como el énfasis que hemos puesto en la mejora de la financiación, no es solo un factor del que se beneficiarán las universidades, sino la sociedad en su conjunto, y que hemos diseñado una Ley que va en el sentido correcto”, alega el ministro. Los autores, Jordi Suriñach, Esther Vayá y Joaquim Murillo, de la Universitat de Barcelona, juzgan que aunque los resultados “subestimen” los impactos totales —porque no se incluyen efectos cualitativos, entre ellos la innovación, y se trabaja con datos a corto plazo— se evidencia la “importancia” de la universidad como “generadora de beneficios y de crecimiento y desarrollo económico y social”.

Según permite constatar el resumen ejecutivo del estudio, elaborado desde el punto de vista de la demanda con datos del año 2021 y considerando las funciones de docencia, investigación y transferencia de conocimiento, por cada 100 euros recibidos de transferencias corrientes estatales y autonómicas, el sistema universitario público español generó 505 de facturación, es decir, como destacan desde el Ministerio, las universidades públicas multiplican por cinco cada euro invertido en ellas. En el caso de Galicia, la cifras sería inferior, pero también multiplica esa inversión inicial, con un “muy elevado retorno social”. La comunidad gallega figura entre las autonomías donde la relación va desde los 368 a los 383 euros por cada 100 invertidos. Además, el informe evidencia que la actividad de las tres universidades públicas gallegas contribuye a crear o a mantener 21.514 puestos de trabajo en equivalentes a tiempo completo.

Según el trabajo, la facturación total de las tres universidades públicas gallegas fue de 1.918 millones de euros y su contribución al PIB, de 1.123 millones. Las rentas salariales totales suman 721 millones y las rentas fiscales, un total de 422. Esos mismos datos, para España, serían de 41.056 millones de facturación; 23.777 en el PIB; 15.765 en rentas salariales y 8.916 en rentas fiscales. De 100 euros transferidos, se revierten 110 vía fiscal —de 82 a 84 en Galicia—.