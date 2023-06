“Llevamos años luchando para incluir la podología en la sanidad pública”

Ana Requeijo Constenla es la primera mujer presidenta del Colexio Oficial de Podólogos de Galicia y uno de sus objetivos es crear, con el Sergas, Unidades de Pie Diabético, para trabajar codo a codo con endocrinos, especialistas en vascular y enfermeras.

Es usted la primera mujer que ostenta el cargo de presidenta del Colexio Oficial de Podólogos de Galicia. Ya era ahora, ¿no?

Y yo no me lo esperaba, pero sí que es importante que haya también una mujer aquí, sobre todo porque somos una profesión en la que la inmensa mayoría somos mujeres. Se trata de aportar nuestro grano de arena y nuestros conocimientos, que son iguales que los de los hombres.

¿Por qué no está la podología en la sanidad pública?

Es que es una pregunta un poco difícil. Llevamos muchos años luchando para incluirla en la sanidad pública porque así como otras profesiones están incluidas, la podología no. La podología es una profesión sanitaria que está dirigida precisamente al bienestar de las personas y a que se muevan mejor y estén sin dolor, pero sin embargo es la gran olvidada. Las razones las desconocemos. Me imagino que serán razones económicas o políticas. Yo acabo de llegar y precisamente tenemos pendientes reuniones con el conselleiro de sanidad. Esperamos una respuesta y ver dónde podemos encajarla. Es decir, que sí que necesitamos estar ahí.

¿Dónde cree usted que debería estar? ¿En atención primaria o en la hospitalaria?

Sería necesaria en las dos. En la hospitalaria formando parte de un equipo multidisciplinar, con los endocrinos, los especialistas en vascular y otras especialidades. Somos necesarios. Y, desde luego, una atención primaria para hacer prevención, detección precoz y soluciones a problemas que se plantean día a día. Los profesionales de enfermería están haciendo una gran labor, pero yo creo que con nuestra ayuda esa labor estaría más completa, estaría más dirigida a la prevención, por ejemplo en diabéticos a evitar o retrasar amputaciones; hay veces que son inevitables, pero hay que intentar no llegar a ese punto porque mermaría la calidad de vida del paciente. Es fundamental que estemos tanto en un lado como en el otro

¿Y la labor de la prevención en personas no diabéticas?

La prevención tiene que ser desde la infancia y eso es un reto, tenemos que educar para que los niños estén lo mejor posible con los pies, para que sean adultos que conozcan mejor cómo cuidarlos.

Habla usted de los diabéticos y uno sus objetivos es, en colaboración con el Sergas, crear unas unidades de pie diabético.

Sí. Sabemos que los diabéticos sí que están atendidos por los endocrinos, por los especialistas en vascular, por enfermería, pero yo creo que es muy importante crear esa unidad específica para que entre todos podamos conseguir que tengan una mejor calidad de vida. Yo creo que, ahí, podología tiene una labor muy importante porque saber cuidar los pies y detectar heridas y lesiones que pueden acabar en un mal mayor es muy importante, pero también dar una solución a esas heridas, a esas rozaduras que a veces aparecen por sobrecargas en extremidades. Es muy importante enseñarles que tiene que haber unos soportes plantares, que puedan descargar esas zonas y evitar que lleguemos a lesionar las extremidades, los dedos, en la zona del primer radio…

¿Y hay alguna otra patología que afecte especialmente tanto a los pies como en los diabéticos?

Las artritis, las artrosis, todas esas enfermedades degenerativas, todas van a afectar. Hay personas que tienen artrosis y artritis, inflamaciones en articulaciones, juanetes, desviación de los dedos, pies planos, con una pronación tremenda… Sí que van a dañar mucho, no solamente los pies, sino también las rodillas y las caderas. Nuestro cuerpo es uno, y el pie puede influir en la rodilla y la cadera, y en los dolores, muchas veces, de espalda, y a la inversa; es decir, que cuando tenemos alteraciones en la columna, cuando tenemos diferencias en las extremidades inferiores, pues eso también va a influir en la posición de los pies y en el daño que le podamos a ocasionar.

Estoy pensando ahora en los pacientes oncológicos…

Claro, los pacientes oncológicos también son unos de los grandes afectados porque sus tratamientos les van a afectar a todo el organismo y, desde luego, a los pies también. Van a aparecer daños en la piel, sensación de hormigueo, de acartonamiento, las uñas se van a dañar... El paciente oncológico también es un paciente muy especial y los que lo necesitan deberían recibir su tratamiento, sobre todo consejos y la forma en que deberían calzarse, cortarse las uñas, darles tratamiento para que no se agraven y acaben perdiéndolas muchas veces.

¿Hay mucho intrusismo en su profesión?

Sí. Hablo de personas que están haciendo labores de podología cuando no son podólogos ni tienen conocimientos de podología. La podología es algo más que ver un pie y quitar un callo y cortar unas uñas. Un paciente que tenga una patología de base, un paciente diabético o no diabético, que tenga problemas de circulación... El hecho de utilizar el bisturí cortando demasiado va a provocar lesiones. Nosotros detectamos en consulta problemas por haber acudido a alguna persona que no sabe, que no entiende de esto y que lo hace un poco por estética, pero se mete en el campo de la podología.

¿Y qué se puede hacer para combatirlo?

En el Colegio tenemos un grupo que es el encargado de manejar el tema del instrusismo. Si hay denuncias, primero se les advierte de que ese trabajo que están haciendo no es el suyo. No tienen la titulación ni tienen los medios porque todo nuestro material es estéril e individual, para una sola persona. Lo que hacen ellos no lo sabemos, sobre todo los que van a domicilios y andan deambulando de un lado para el otro sin las medidas adecuadas.

¿Tendríamos que ir todos al podólogo o solo cuando notamos un problema?

Los niños pequeños deberían estar evaluados en primer lugar por un podólogo para detectar cómo se van desarrollando esos pies, cómo empieza a caminar, cómo apoya esos pies, si hay algún tipo de alteración para poder corregirla tempranamente o para poder evitar que vayan a más ciertas alteraciones. Y después a medida que nos hacemos mayores, también. Si aparece dolor, es evidente, pero si no aparece dolor sí que es bueno al menos evaluarlo y luego ver si es necesario tratar algo o no. Simplemente, una vez al año o si no hay lesiones cada más tiempo, pero inicialmente sí que sería recomendable una evaluación. Todos tenemos los pies muy bien, pero hay que ver cómo se apoyan y evaluarlos. A veces no solamente el problema es en el pie, sino que hay problemas a otros niveles, es decir, puede haber una diferencia entre un miembro inferior y otro, o en la columna, y eso a veces se detecta cuando apoyamos los pies y cuando los evaluamos.

¿A qué edad hay que llevar a un niño por primera vez?

Si no hay ningún problema yo creo que cuando empiezan a caminar, a los dos o tres años para ver cómo se va desarrollando el pie y si hay alguna alteración. Evidentemente si vemos que los dedos se tuercen o que el niño no camina bien o cuando tiene que empezar a caminar, pues entonces sí que hay que llevarlo antes.

¿Cuáles son los principales problemas que sufren los pies?

La aparición de uñas encarnadas u onicocriptosis, a veces por el mal corte, a veces por el calzado estrecho o por el calzado demasiado pequeño. Porque sí que detectamos que los pacientes que acuden a la consulta muchas veces vienen con un número o dos menos. La verdad es que es llamativo, pero a veces encuentro lesiones como uñas que están muy presionadas y, al detectarlo, una de las cosas que hago es mirar la talla del zapato y, efectivamente, es un número menos por lo menos. También hay callosidades, dedos en martillo, los juanetes provocan también desviación y aparición de lesiones en otros dedos o en la planta del pie.

También hay casos de pacientes que tienen una pronación excesiva, es decir, que tienen pie plano, pero es que además hace un giro que ocasiona que el pie se deforme y que vaya mucho hacia adentro. Los pies cabos que también tienen problemas. Y sobre todo, patologías en personas mayores relacionadas con la aparición de artrosis y deformidades en los pies. También hay pacientes deportistas que acusan lesiones debido a mal apoyo. La pronación excesiva muchas veces hace que las uñas se claven y que aparezcan lesiones.