M√°s conocido por m√≠stico y por su presunta relaci√≥n con la zarina,¬†Grigori Rasput√≠n¬†fue¬†un m√≠stico ruso¬†con gran¬†influencia¬†en¬†los √ļltimos d√≠as¬†de la Dinast√≠a Romanov, en Rusia,¬†justo¬†antes de la¬†Revoluci√≥n Rusa.

Además de sus habilidades místicas, por las que muchos creyeron que era inmortal, Rasputín destacó como curandero y profeta de la época. Al igual que Nostradamus y el resto de videntes que a lo largo de la historia, Grigori también tuvo visiones aterradoras del futuro. Incluso predijo su propia muerte y la caída de los zares de Rusia y el declive posterior de la Unión Soviética.

Gregori¬†Rasput√≠n¬†se gan√≥ el favor de¬†la familia Romanov¬†cuando consigui√≥ cortar la hemorragia del hijo peque√Īo del zar que padec√≠a¬†hemofilia. Gracias a sus dones de sanador,¬†Rasput√≠n¬†accedi√≥ a una posici√≥n acomodada dentro de la familia imperial y pronto se gan√≥ por igual el odio de nobles que ve√≠an con temor su capacidad de influencia sobre la zarina y sobre el zar.

LAS VISIONES ATERRADORAS DE RASPUT√ćN

Paralelamente a su vida cortesana, Gregori, que vestía de negro y pretendía darse una apariencia de Jesucristo, aseguró tener visiones de un futuro aterrador. Destacó por tener dones de premonición y realizó decenas de profecías. La primera en cumplirse fue quizá la que menos hubiera deseado pues suponía el fin de los zares, su muerte y el estallido de la Revolución Rusa.

Pero más allá de esta cuestiones, Rasputín miró al futuro y predijo algunas de las circunstancias que precisamente más atemorizan ahora a los científicos. El místico ruso fue de los primeros en entrever que el desarrollo industrial y el avance de la humanidad tendrían un alto precio para el planeta.

RASPUT√ćN Y EL CAMBIO CLIM√ĀTICO

Gregori predijo el cambio climático mucho antes que comenzara a apreciarse. Habló de incendios, de sequía, de muerte, de desaparición de bosques y de enfermedad, precisamente el escenario que hoy en día plantean los científicos si la humanidad no toma cartas para frenar el cambio climático y la contaminación. "El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte".

Y¬†llegar√° el d√≠a¬†en que no habr√° monta√Īa ni colina; no habr√° mar ni lago que no sean envueltos¬†por el h√°lito f√©tido de la Muerte.¬†Y todos los hombres respirar√°n la Muerte, y¬†todos los hombres morir√°n a causa de los venenos suspendidos en el aire.

Enfermar√°n las plantas y morir√°n una tras otra.¬†Los bosques se convertir√°n en un enorme cementerio, y entre los √°rboles secos¬†vagar√°n sin rumbo hombres aturdidos y envenenados¬†por las lluvias venenosas.¬Ľ

"Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas"

Un siglo despu√©s de su muerte,¬†los cient√≠ficos reproducen casi l√≠nea por l√≠nea esta profec√≠a.¬†Hace una semana, los principales¬†cient√≠ficos del mundo especializados en el clima¬†han presentado las conclusiones de una estudio que que re√ļne casi una d√©cada de an√°lisis de qu√© consecuencias tendr√° la acumulaci√≥n de gases efecto invernadero en el planeta.

Coinciden en una rotunda advertencia final que clama para que el mundo tome acciones rápidas y drásticas: solo así se podrá escapar de las peores consecuencias del cambio climático.

"Actuemos ahora o será demasiado tarde", aseguran mientras advierten que de seguir adelante el planeta tendrá que sufrir. Olas de calor, hambruna, pérdida de ecosistemas vitales, refugiados climáticos por las sequías e inundaciones, virulentos incendios, fenómenos meteorológicos extremos...