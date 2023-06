'A pulmón' contra el cáncer desde A Coruña

“Una conversación entre dos amigos de la infancia” , el oncólogo Santiago Viteli y el alpinista Alberto Urtasun, que han “vivido el cáncer desde diferentes prismas (profesional, personal...)”, es el germen del proyecto A Pulmón, un “soplo de aire fresco” para “visibilizar” esa dolencia de “otra manera”. “Santi es un oncólogo especializado en cáncer de pulmón [desarrolla su labor profesional en Cataluña], y queríamos poner en marcha una iniciativa que mostrase las cosas un poco más positivas que empieza a haber en esa enfermedad. En la última década, se han producido muchos avances, pero ambos creemos que no se están visibilizando demasiado, igual que tampoco se muestra tanto a las personas que se encuentran bien, pese a haber sido golpeadas por esa patología”, resalta Alberto Urtasun, quien detalla que, “con esa idea”, y “para poner sobre la mesa el deporte como parte del tratamiento oncológico”, nace A Pulmón.

“El doctor Viteli me pidió que me inventase algo que tuviese que ver también con la montaña y, a partir de ahí, nos pusimos a maquinar. Eso fue en 2019, tuvimos el parón de la pandemia de COVID, y llevamos aproximadamente un año y medio con el proyecto. Durante 2023, hemos programado seis ‘concentraciones’, empezamos hace un mes en la Comunidad Valenciana y, este pasado fin de semana, recalamos en Galicia, donde coronamos la cumbre de Pena Trevinca (Ourense), junto a un grupo de pacientes y oncólogos del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). La siguiente ‘aventura’ será en Cataluña, el segundo fin de semana de julio; a finales de ese mes, estaremos en Navarra; a principios de septiembre, en la Comunidad de Madrid; y, el primer fin de semana de noviembre, nuestro destino será Andalucía”, avanza Urtasun.

El proyecto, refiere su coordinador, “tiene varias patas”. “Hablamos de visibilizar los avances que se han producido en el cáncer de pulmón. También, de poner sobre la mesa el deporte como parte del tratamiento oncológico sí o sí. El Chuac lo está haciendo ya [el área sanitaria coruñesa ha iniciado un programa de rehabilitación integral para afectadas por el cáncer de mama, cuyo objetivo es promover la actividad física de esas pacientes], no obstante, nuestro objetivo es que sea algo normalizado”, reitera Alberto Urtasun, quien destaca que A Pulmón es, además, “un proyecto que intenta quitar la mesa de en medio”, es decir, “acercar a médicos y pacientes”. “Y también crear una estructura o una línea de trabajo, en los tratamientos oncológicos, que sea ‘más de equipo’. Al final, el médico es médico, el paciente es paciente, pero se trabaja más en tándem para solucionar los problemas. Y esto es algo que refleja muy bien esa expresión de ‘intentar quitar la mesa de en medio”, incide. Y es que, durante las ‘concentraciones’ en la montaña, “salen otros temas, se habla con mayor confianza de las mismas cuestiones que se pueden abordar en la consulta” y todo esto “da pie a hacer una medicina más humanizada”, considera.

En términos similares se manifiesta el doctor Víctor Sacristán, oncólogo del Chuac e integrante de la expedición coruñesa que, este pasado fin de semana, coronó Pena Trevinca en la segunda ‘concentración’ de A Pulmón. Una iniciativa “súper bonita”, en la que el Servicio de Oncología del complejo hospitalario coruñés, capitaneado por la doctora Rosario García Campelo, decidió participar para “visibilizar a los pacientes con cáncer de pulmón”, un tipo de tumores que “suelen estar peor vistos”, debido a que “quizás se culpabiliza”, en cierto modo, a los afectados, por el papel que el tabaquismo juega, en un elevado porcentaje de casos [que no en todos], en el desarrollo de esa dolencia.

“A Pulmón ofrece una visión distinta, al mostrar a afectados por esa enfermedad que están bien, que llevan muchos años con tratamiento, o sin él, y que tienen una vida de lo más normal, siendo incluso capaces de culminar una hazaña como la de alcanzar la cumbre de Pena Trevinca”, resalta el doctor Sacristán, y prosigue: “Con esa finalidad, la doctora García Campelo, nuestra jefa de Servicio y especialista en cáncer de pulmón, contactó con los dos pacientes que formaron parte de la expedición. Los impulsores del proyecto querían contar, también, con la visión de algún oncólogo, y aunque yo no trato a afectados por tumores pulmonares, estoy muy a favor del ejercicio físico oncológico [coordina, junto con el doctor Juan No, el programa de rehabilitación integral para pacientes oncológicos del área sanitaria de A Coruña y Cee], y me ofrecí para acompañarles y apoyar la iniciativa”.

La “comitiva coruñesa” que coronó el techo de Galicia, apunta el oncólogo del Chuac, estuvo formada por “una paciente que lleva años a tratamiento” de un cáncer de pulmón; “otro paciente más joven, que ha pasado un proceso también muy tedioso, con varias cirugías y otros tratamientos oncológicos”, pero que “lo ha superado” y, “por suerte, tiene un estado general maravilloso”; y “la pareja de uno de ellos”.

"Son casos seleccionados por los oncólogos médicos. Nosotros valoramos el estado de los pacientes, y somos quienes decidimos que pueden participar en la actividad. El control es muy exhaustivo" Víctor Sacristán - Oncólogo del Chuac, participó en la expedición de A Pulmón que coronó Pena Trevinca

“A priori, podría estar un poco más en entredicho que un paciente con patología respiratoria pudiese subir a lo alto de una montaña, sin embargo, son casos seleccionados por los oncólogos médicos. Nosotros valoramos el estado de los pacientes, y somos quienes decidimos que pueden participar en la actividad. El control es muy exhaustivo”, subraya el doctor Sacristán, quien detalla que completaron el equipo “Alberto Urtasun, Virginia Iglesias [guía de A Pulmón, con mucha experiencia en salud y montaña] y “dos cámaras, que lo grabaron todo” para elaborar unas píldoras audiovisuales, de carácter divulgativo, que se irán subiendo al canal de Youtube y a las redes sociales de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (Aeacap), integrada en el proyecto, al igual que The Ricky Rubio Foundation. El propio Urtasun reivindica, de hecho, como “otra de las patas” de A Pulmón, el “visibilizar a la Aeacap”, entidad que “todavía no se conoce lo suficiente”, pese a desarrollar “una labor muy profesional” y ofrecer “múltiples recursos” a los pacientes y a sus familiares.

"A Pulmón es el proyecto deportivo y profesional en el que más lágrimas de felicidad he derramado. Creo que eso lo resume todo” Alberto Urtasun - Alpinista y coordinador del proyecto A Pulmón

“Todo el equipo de este proyecto funciona muy bien, y tanto la primera ‘concentración’ en la Comunidad Valenciana, como la de este pasado fin de semana en Pena Trevinca, han sido súper enriquecedoras. Alcanzar la cumbre tiene un significado muy especial para los pacientes, es muy emocionante y lloramos todos un montón”, reconoce el coordinador de A Pulmón, quien pese a su dilatadísima trayectoria como alpinista, insiste en que esa iniciativa es “el proyecto deportivo y profesional en el que más lágrimas de felicidad” ha derramado. “Creo que eso lo resume todo”, concluye.