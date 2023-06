El sindicato CIG denunció ayer que los nuevos equipos tecnológicos de la Farmacia del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), una actuación enmarcada en las obras del proyecto de ampliación del centro de As Xubias, no caben en las instalaciones, mientras que la gerencia del área sanitaria coruñesa defiende que se duplica el espacio y la capacidad y se mejora el Servicio.

La central sindical aseguró, en su comunicado, que “se consignó un presupuesto superior a 700.000 euros para la compra de nuevos equipamientos tecnológicos, pero sin calcular el espacio disponible”. Según la delegada del sindicato y trabajadora del citado Servicio, Isa Golpe, “para poder encajar” los equipos hubo que colocarlos de una forma “que un equipo impide trabajar con el otro”. Golpe entiende que las obras de ampliación de la Farmacia del Chuac “no responden a las necesidades del Servicio”, y sostiene que no está garantizada “la integridad de los propios fármacos” ni la salud de las personas que trabajan en el área.

Fuentes de la gerencia del área sanitaria de A Coruña y Cee afirmaron, por su parte, que la obra de ampliación y mejora de la dotación tecnológica que se realiza en el Servicio de Farmacia es “una actuación muy ambiciosa, pues duplica el espacio, se amplía la automatización con un nuevo robot y se introduce otro para citostáticos, además de duplicarse la capacidad del almacén automatizado y la renovación y ampliación de las cabinas de flujo”. “Todas estas actuaciones de mejora suponen una inversión, solo en equipos, de más de 1,5 millones de euros”, agregaron las mismas fuentes.

Estas obras se hacen mientras se mantiene “la actividad y el funcionamiento del Servicio” para continuar con la atención a los pacientes “con la mayor calidad asistencial y seguridad”, resaltaron desde la gerencia del área sanitaria coruñesa, y señalaron: “Las obras siempre producen trastornos, pero seguiremos esforzándonos para que estas no impidan el uso correcto de las máquinas y por supuesto no ponga en riesgo la salud de los trabajadores. No obstante, esta misma semana se dará cumplida información a los delegados de prevención de riesgos laborales. En cualquier caso, pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos a los trabajadores su profesionalidad y compromiso para seguir mejorando en aras al beneficio del paciente”.

Las obras de ampliación del Chuac suponen en conjunto unas inversión de unos 500 millones de euros para triplicar la superficie actual y aumentar un 15% las camas disponibles. La Xunta anunció su idea de licitar las primeras actuaciones, de demolición del actual Hotel de Pacientes y del inicio de la Torre Polivalente, a lo largo de este mes de junio, tras el acuerdo con el Ayuntamiento para que este se haga cargo de los accesos.