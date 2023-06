Seis de cada cien mujeres víctimas de violencia de género en Galicia se acogieron, en el primer trimestre de 2023, a la dispensa para no declarar como testigos, una cifra que aumenta un 17% con respecto al mismo período del año pasado. En total, son 108 las denunciantes que, entre enero y marzo, se ampararon en este derecho, frente a las 88 que lo hicieron en los mismos meses de 2022. Son datos proporcionados por el informe que, de manera periódica, lleva a cabo el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este análisis detalla que, en el conjunto estatal, la cifra de víctimas que decidieron no declarar asciende a casi once mujeres por cada centenar.

Este estudio, que proporciona datos pormenorizados por comunidades autónomas, refleja que Galicia tuvo, en los primeros meses del año, la menor tasa de violencia de género de toda España, es decir, el número de mujeres víctimas de violencia machista por cada 10.000. En la comunidad gallega, esta tasa se sitúo en 12,4. Este dato, a pesar de ser preocupante, choca con los estatales, donde la tasa es de 18,4. Peor es la situación en otros puntos de la geografía nacional, como en Murcia o Baleares, que alcanzan unas tasas que superan las 26 víctimas. Aunque del informe se desprende que Galicia tiene la menor tasa de violencia de género, el Consejo General del Poder Judicial remarca la existencia de un aumento, este primer trimestre, de las denuncias registradas por esa lacra en la comunidad gallega. De esta forma, se interpusieron un total de 1.747, lo que supone una subida de tres puntos porcentuales si se compara con las mismas fechas, hace un año. De ellas, el 79% llegaron a los juzgados a través de atestados policiales con denuncias realizadas por la propia víctima, mientras que 13 fueron presentadas directamente por la víctima en el juzgado. El conjunto de España, esta cifra ascendió hasta las 46.327, un 10,92% más que en el mismo trimestre de 2022 y un 2,7% más que en los tres últimos meses de ese año. En cuanto a la cantidad de mujeres víctimas, también son más que en 2022. El Observatorio recoge los casos de 1.732 víctimas en Galicia, lo que representa un aumento del 7,2%. El informe desgrana que, de ellas, casi el 80% son de nacionalidad española, aunque son las extranjeras las que más aumentan, alrededor de un 23%. Este trimestre, a nivel estatal, ascienden a 45.154, un 11,54% más que hace un año y cuatro puntos porcentuales más que entre octubre y diciembre de 2022. La directora del Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, indicó que el aumento tanto de las víctimas como de las denuncias tiene “una doble lectura”. “Es un dato positivo porque muestra que las víctimas no se callan, denuncian, pero, por otro lado, significa que la violencia de género en España sigue haciendo mucho daño a muchas mujeres”, resaltó. Asimismo, Carmona hizo hincapié en que “no denunciar equivale a la impunidad”, ya que “da la idea de que los agresores quedan exentos de responsabilidad”. Casi 400 condenas en Galicia La actividad en los juzgados se ha visto afectada en los últimos meses por las distintas convocatorias de huelga llevadas a cabo por los letrados, que reclaman una subida salarial que se adecúe a sus labores. De este modo, en los tres primeros meses del año se dictaron en la comunidad 498 sentencias, de las cuales el 80% fueron condenatorias. Además, los juzgados de menores enjuiciaron a dos personas por delitos relacionados con la violencia sobre la mujer. En España se dictaron, en el primer trimestre de este año, 14.886 sentencias y, de ellas, 11.843 resultaron condenatorias, es decir, alrededor del 80% de las mismas. De este modo, la comunidad gallega suma 249 personas enjuiciadas por casos de violencia machista en este trimestre, con una subida de más once puntos porcentuales. Asimismo, en el Estado los condenados ascienden hasta los 6.837, con una subida del 14%. Sobre esto, Ángeles Carmona recalcó: “Debemos ser capaces de conseguir que todas ellas sientan que dando ese difícil paso que es denunciar, están abriendo la puerta a un futuro mejor para ellas y sus hijos. Cuando cruzan la puerta del juzgado o de la comisaría, deben sentirse seguras”, insistió la presidenta del Observatorio. Órdenes de protección En lo referente a las medidas y órdenes de protección de la víctima, Galicia contabilizó 495 solicitudes, acordándose el 69% de ellas. Esto conlleva una subida de más de nueve puntos porcentuales con respecto al mismo periodo hace un año. Con todo, llama la atención el aumento de las medidas de seguridad denegadas, dado que un 23,4% más que en los tres primeros meses del 2022. De esta manera, el análisis desprende que en el territorio gallego existen 29 órdenes por cada 100 mujeres víctimas de violencia machista. Carmona explica que “los jueces adoptaron la medida de alejamiento en siete de cada diez solicitudes”, atendiendo al conjunto de los datos proporcionados por el estudio. Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, 15.379 medidas judiciales penales de protección de las víctimas, tanto mujeres como menores, en España. En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento, que representaron el 67,19 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación, al llegar a registrarse 5.618. Más víctimas menores de edad tuteladas Los datos relativos a las medidas dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer para proteger a los menores a cargo de las víctimas reflejan las modificaciones legales introducidas en la Ley orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia. En total, en el primer trimestre del año se registraron 23 menores tuteladas víctimas de violencia de género. Asimismo, en el conjunto estatal el número de menores que se encuentran actualmente en esta misma situación está en 116. Entre los meses de enero y marzo, los datos muestran que los órganos judiciales en Galicia adoptaron un total de 61 medidas consistentes en la reducción del régimen de visitas. Esto supone un aumento del 22% con respecto a hace un año, cuando eran 50 las suspensiones adoptadas. De este modo, en España se llevaron a cabo 989 acuerdos de medidas civiles de suspensión del régimen de visitas. Este tipo de decisiones representaron el 13,32% del total, en los tres primeros meses del año, de las medidas civiles adoptadas.