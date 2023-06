A Coruña reúne a la élite del manejo de la cardiopatía congénita del adulto

Actualizar conocimientos en el área de la cardiopatía congénita del adulto y exponer cómo se trabaja en Galicia, y en concreto en la demarcación sanitaria coruñesa, en ese ámbito, es el doble objetivo del congreso que reúne desde ayer en el Hospital Universitario de A Coruña (Chuac) a casi un centenar de prestigiosos cardiólogos de todo el mundo. Organizado por el área sanitaria de A Coruña y Cee y la Sociedade Galega de Cardioloxía, con el apoyo científico de la Sección de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas de la Sociedad Española de Cardiología (entre otras entidades científicas) y la colaboración del Grupo alemán de trabajo en Cardiopatías Congénitas del adulto (AG-9, Kongenitale Herzfehler im Erwachsenenalter), el encuentro servirá también para evaluar la actual situación y las perspectivas de futuro en el abordaje de estas dolencias.

“Este congreso es el colofón a las actividades con la que se ha conmemorado el 25 aniversario de la Unidad de Cardiopatías Congénitas del Chuac, y estamos muy satisfechos de poder albergar en nuestro hospital una cita científica internacional de esta categoría, con destacados ponentes de todo el mundo, que han venido a A Coruña a visitar nuestro centro y a compartir sus conocimientos con nosotros y con el resto de compañeros de la Sección de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas de la Sociedad Española de Cardiología”, explica la doctora Mireya Castro, médica adjunta del Servicio de Cardiología del Chuac especialista en cardiopatías congénitas, quien detalla que el encuentro “es una jornada de un día y medio, con muchas charlas y casos interactivos, con seguimiento presencial y a distancia, vía streaming”, en la que participan expertos tan relevantes en el ámbito de la Cardiología como el doctor Oktay Tutarel, del German Heart Centre Munich& Technical University of Munich (Alemania); el profesor Wei Li, del Royal Brompton Hospital Imperial College of London (Reino Unido); o el doctor Rafael Alonso González, del Toronto Congenital Cardiac Centre for Adults, Ontario (Canadá).

“Además, este pasado jueves, justo el día anterior al inicio del congreso, recibimos la visita de otro compañero de prestigio internacional, que también se ha quedado a participar en esta cita: el doctor Pierce Daubeney, adjunto de Cardiología Pediátrica, profesor del Imperial College of London y presidente de la British Cardiac Congenital Association, quien ha venido a A Coruña a conocer el funcionamiento de toda nuestra Unidad de cardiología congénita, tanto de adultos como de infantil, y se ha quedado muy satisfecho con lo que ha visto. Con la calidad asistencial y con todos los recursos y las instalaciones de las que disponemos para atender a nuestros pacientes, desde la gestación y su nacimiento, hasta la edad adulta. Incluso, a los que necesitan un trasplante”, resalta la doctora Castro, quien avanza que el “encuentro internacional” que se celebra desde ayer en el Chuac nace con vocación de continuidad. “Lo hemos organizado con el Grupo alemán de trabajo de Cardiopatías Congénitas del adulto, es una cita de ámbito global y esperamos poder seguir llevando a cabo colaboraciones de este tipo, en los siguiente años, aunque puede que se alterne A Coruña con otras sedes internacionales”, señala.

"Prevenir las complicaciones, mejorar la calidad de vida de los afectados por cardiopatías congénitas y aumentar su esperanza de vida todo lo posible", entre los retos de la especialidad

Entre los temas que ya se están abordando en este primer congreso internacional llevado a cabo en el Chuac sobre avances en el tratamiento de la cardiopatía congénita del adulto, la especialista cita “las complicaciones a largo plazo de los pacientes que nacen con enfermedades del corazón, que se han operado en los últimos años con las técnicas más novedosas; las actualizaciones en las técnicas de imagen y en los tratamientos farmacológicos; el avance en el conocimiento sobre los factores que están detrás de las arritmias y la muerte súbita...”.

“El objetivo de la jornada inaugural ha sido hacer un repaso general sobre diferentes aspectos que influyen en la calidad de vida y en el pronóstico de los pacientes que nacen con patologías del corazón. La segunda parte del congreso, que se desarrollará hoy, estará más dedicada a la insuficiencia cardíaca y al trasplante”, apunta la doctora Castro, quien reivindica que el manejo de las cardiopatías congénitas “ha cambiado mucho” en los últimos años y destaca, entre los retos de la especialidad, “el prevenir las complicaciones, mejorar la calidad de vida de los afectados y aumentar su esperanza de vida todo lo posible”. “También identificar, cuanto antes, a los pacientes con una anatomía de riesgo, que necesiten un trasplante urgente pronto, para que puedan recibirlo a tiempo”, concluye.