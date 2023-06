“Para min é unha cuestión de normalidade que en 2023 unha muller presida Cántigas”

Laura Veleiro é a primeira presidenta da histórica Cántigas da Terra, faino con ilusión de seguir honrando os principios desta entidade que ten 106 anos, que naceu ligada ás Irmandades da Fala e que nunca deixou de ter actividade, “nin sequera na guerra”, lembra. Ela entrou no coro en 1995 e desde entón, segue vinculada á formación.

Por que dá agora o paso a presidir Cántigas da Terra?

Tivemos que facer novas eleccións porque o presidente tivo que marchar e, ao final, tiven eu que dar un paso adiante, animada polos membros da asociación. Non era algo que tivese en mente, aínda que eu levo participando en directivas de Cántigas moito tempo, pero sempre con posto de segunda liña, porque era a vicearquiveira.

É a primeira?

Si, é unha curiosidade máis ca outra cousa, para min, como muller e como feminista, que en 2023 unha muller estea presidindo Cántigas ou facendo calquera outra cousa, é unha cuestión de normalidade. En Cántigas tivemos outras precursoras, mulleres que tocan a gaita, como Erea Estévez, que aínda está en activo e que foi das primeiras en tocar a gaita na entidade, alá polos anos oitenta, ou Arancha Concheiro que, desde 1995 ao ano 2000, foi a primeira —e única até o de agora— directora do coro. Agora mesmo a ninguén lle sorprende xa unha muller que toque a gaita ou o tamboril ou a pandeira, en Cántigas non temos sexismo instrumental, estamos moi por enriba diso. E aínda que eu son a primeira presidenta, directivas xa houbo moitas noutros postos en Cántigas.

Manter viva unha entidade con tanta historia e con tantos anos requirirá moito esforzo...

Sinto presión, responsabilidade e alegría pero teño ganas de facer as cousas ben e de estar á altura dos que me precederon desde 1916.

O mundo no que Cántigas se fundou era moi diferente do que agora temos, como conseguen adaptar esta formación á actualidade?

O mundo cambiou moitísimo nestes anos e Cántigas ten o privilexio de que, desde que se fundou, nunca deixou de funcionar, incluso durante a Guerra Civil, sempre estivo aí, máis ou menos activa, e nunca tivo ningún cambio no seu nome. Foi un exercicio de todas esas directivas e de todas as persoas que conforman Cántigas. Cántigas é moi plural, sempre o foi e ten moi claro o que busca: a defensa do noso, a posta en valor das nosas letras, da nosa música, do noso teatro, da nosa lingua... Sempre se mantivo aí e niso seguimos. É certo que as persoas pasan, todas contribúen e aquí estamos e aquí queremos seguir. Se algún dos vellos directivos levantase a cabeza e vise a cantidade de burocracia e papeis e redes sociais que move a entidade, alucinaría. Por iso precisamos de moita xente porque temos moitas frontes abertas ás que temos que atender.

Desde hai uns anos parece que tanto a música tradicional como a de raíz está a coller algo máis de pulo, que gusta máis ca antes...

E menos mal! Nós, ademais, temos o adxectivo de coro histórico, porque dos que se fundaron a principios do século XX lamentablemente só quedamos catro, iso témolo co bo e co malo. Temos uns principios fundacionais vinculados coas Irmandades da Fala e con esa Galicia romántica que buscaba a solidariedade, entón, tivemos momentos máis difíciles ca outros, e para moita mocidade de hoxe en día, os coros son cousas de vellos. Porén, estamos encantados de que vaian xurdindo certos persoeiros que se decatan de que hai que beber dalgunha fonte limpa, e aquí falo de gaiteiros, de grupos máis ou menos folk até das Tanxugueiras. Nós facemos as cousas do mesmo xeito desde hai moitos anos e, para quen queira aprender a esencia, aquí estamos. Loxicamente, hai que andar cos tempos. Nós estamos aí para recibir a toda a xente nova, pero teñen que non ter eles os prexuízos. Nós estariamos encantados de recibir canta máis xente nova mellor, porque as novas xeracións é o que temos, se de aí non sae nada, isto vaise perder. Cántigas é moitas cousas, desde un grupo onde se cantan pezas tradicionais galegas e onde se fan todo tipo de colaboracións. Hai pouco fixemos un concerto coa Banda Municipal de Música interpretando composicións de xente nova que ten vinculación coa música de raíz.

Notaron ese efecto Tanxugueiras nas Escolas da Terra, tiveron máis subscricións?

Somos unha entidade bastante estable. Os nosos crecementos son lentos, non sei a razón, temos moita oferta de clases, vinculadas a este mundo cultural que nos importa, desde o teatro galego, gaita, percusión, zanfona, violín tradicional... As escolas van crecendo co paso dos anos, pero non houbo unha avalancha.

Pasa que nais e pais levan a fillos e fillas e ao revés, incluso que os nenos leven os avós?

Hai de todo, pero si que é bastante familiar. Nós ofertamos clases de todos os niveis, non precisas máis que ter ganas de aprender. Se queres bailar e es unha persoa adulta e non sabes nada, podes empezar, se sabes un pouquiño podes estar noutro nivel... Cos nenos facemos os grupos por idade e pódese empezar en calquera momento. Outra cousa importante é que os prezos son moi económicos.

Tiveron que prescindir moitas persoas das clases pola crise?

Ninguén quedou nunca sen que en Cántigas se lle atendese. Temos moitas cousas para que as persoas que empezan de cero poidan probar, tanto maiores como pequenos. Hai instrumentos de percusión que se lles prestan, incluso roupa para poder actuar co coro. Porque nós levamos uns traxes moi específicos, que veñen xa nos nosos estatutos, que é o traxe de gala das Mariñas Coruñesas.

Cando pensamos en Cántigas pensamos máis no coro que noutra cousa. Que importancia ten o grupo de teatro na formación?

Nace vinculado ás Irmandades da Fala. Nós gardamos nos nosos arquivos pezas que se crearon para este teatro contemporáneo en galego. O teatro foi un dos piares deste coro, pero tivo momentos de menos actividade. Xa hai varios anos que se recuperou o grupo, porque para o coro ser quen de sacar unha estampa, un pequeno cadro, que fagan obras de teatro de principios do século XX é unha axuda grande.

Queda aínda por recuperar algún dos aspectos fundacionais do coro?

Ás veces é complexo manter un grupo de baile estable, pero se precisamos, contamos coa colaboración do grupo Santaia. Tradicionalmente, eran os membros do coro quen bailaban, pero ultimamente hai quen prefire só bailar e non cantar. Cántigas é un espectáculo total, pode sacar escenarios do século XX de Isaac Díaz Baliño, cantar, tocar todo tipo de instrumentos tradicionais, recitar e bailar.

Ese arquivo ten que ser unha marabilla...

É a xoia da coroa, alí temos partituras de todas as formas musicais galegas, ten o valor de que algunhas delas son recollidas a principios do século XX onde case non había radios nin tampouco televisión, as recollidas facíanas de xeito oral, non había gravadora. Cántigas fomos dos primeiros en gravar en discos de pedra. Os primeiros que fixeron ese labor de investigación anotaban de onde viñan esas coplas, intentaban transcribir musicalmente o que lle estaba a cantar, normalmente, unha muller e eu como historiadora de formación e profesión, do que me queda pena é de que non aparezan os nomes das informantes. E nós atesouramos todo iso, entón temos pezas e melodías a disposición para poder estudalas ben porque, moitas veces, as cancións se deforman de cantalas, por iso o noso director volve ás partituras orixinais para que Cántigas cante o que se ten que cantar e que manteña o sabor deses primeiros tempos da formación.