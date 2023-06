Curiosamente, o Premio Xerais de Novela —o que moitos denominan como o Planeta galego— levaba máis dunha década xogando ao gato e ao rato cun dos escritores con máis vendas e público máis fiel, en Galicia: Pedro Feijoo. Ao fin nesta nova edición, o autor vigués pode abrazar a almofada tranquilo esta noite co soño conseguido. A novela que rompeu o feitizo é Ninguén contará a verdade na que a corrupción é a protagonista principal. Ademais del, a lucense María Reimóndez fíxose co Jules Verne con Furia mentres que Leticia Barbadillo gañou o Merlín con A botella de lentellas.

Como recibe a nova de gañar o Xerais cando precisamente comezou a ser recoñecido a raíz de ser finalista do galardón anos atrás con Os fillos do mar?

É verdade. Eu tamén penso naquela semana histérica de ser finalista con Os fillos do mar. Que mal o pasara daquela, que nervios! De todos modos, son como dúas etapas dunha viaxe máis longa porque eu presentárame por primeira vez no ano 1998 ou 1999 cunha burrada. O meu compañeiro de piso en Santiago máis eu escribimos unha colección de contos. Era un disparate. Era tan punky que un dixo que sería o colmo envialo aos Xerais. E alí o mandamos. Por suposto, iría ao cubo do lixo e con toda a razón do mundo. Os Premios Xerais son os grandes premios de Galicia, dende noviño sempre estaba pendente de quen o gañaba... Para min, é un premio ao que lle teño moita lei e respecto. É o único ao que me presentei ao longo da miña carreira. Creo que é a quinta novela que presento a eles.

Penso que habería que recuperar esa primeira novela para o futuro museo sobre Pedro Feijoo.

Sería o museo dos horrores. Manolo Bragado sabe desta historia. Un día volvendo dunha viaxe díxome que lle enviara o texto para ver se se podería facer algo. Nunca me deu resposta. E Manolo é un tipo que sempre che di a verdade pero desa vez optou polo silencio.

Neste ano, venceu cunha historia sobre a corrupción, onde nace?

Nace da desesperación, da raiba e da tristeza. Cando comezou a pandemia eu parei, pensaba que o que eu podía facer non tiña valor. Nun momento como aquel no que a xente morría de milleiros en milleiros, houbo xente que nese punto se dedicou a facer negocios con aquilo para gañar cartos. Ao ver que había un espazo corrompido e que nunha situación de emerxencia non os detiña, empecei a darlle voltas a como describilo. Así foi como comezou.

Pero hai unhas eleccións polo medio na historia...

Si. Cando te dás conta de que isto é un teatro de sombras con títeres, dáste conta de que os que importan son os que están detrás, os que sacan o beneficio máis grande. Empezas a buscar información e ves que a figura do candidato responde a unha serie de intereses. Como cidadán é terrible. Ves que está todo moi podre; pero como narrador é fascinante.

O xurado destaca que hai un gran traballo de investigación detrás.

A documentación douma a hemeroteca, seguindo fíos e fíos e cotexando como se conta a historia. Cousas que vin importantes nalgúns medios aparece reflexado; noutros, silenciado. Ademais, é un libro que ten moitas entrevistas detrás. Rodrigo Sorogoyen, cando fixo O Reino, contaba que o que lle interesaba era describir o funcionamento do sistema e que para ese filme comprendeu que tiña que reunirse con todo o mundo do espazo político, empresarial, xornalístico... Eu entendín que ese era o camiño. De feito, metín a Salva Rodríguez e a Rogelio Garrido na novela e falei con eles horas e horas. Quería que a historia tivera esa verdade que tendes vós.

E novamente hai asasinatos.

Si, pero sabes que? Mato pouco desta vez. Estou preocupado tendo en conta o rápido que saco o coitelo. Se te fixas, os casos ao redor da trama Gürtel e os casos de mortes non son menos violentos. Carlos Bardem ten unha novela sobre a morte de Rita Barberá, tampouco podemos esquecer a morte de Miguel Blesa que se pegou un tiro, o que foi moi raro.

Non sei por que nos gusta ir á busca dos enigmas das mortes.

Creo que é porque en certo modo nos pon a salvo. A novela negra aflora con máis forza en momentos de crise e crispación na sociedade. Falo por falar pero dáme a sensación de que nese ámbito literario o lector ve que o que acontece parece unha novela: en Valencia teñen un vicepresidente toureiro.

Fáleme da protagonista, a xornalista Marosa Vega.

De entrada pensei que ía ser a protagonista pero esta historia non se pode contar cun só un personaxe principal. É para tolear, son 70 personaxes con texto ao longo da novela. Marosa leva o peso da investigación xornalística pero aparece ao final da segunda parte. O libro ten tres. Con ela, quería representar a parte máis libre da voz do xornalista. Ela está no paro e sobrevive como pode.

Que busca remover no lector?

Eu escribo sempre buscando o diálogo co lector. Escribo de cousas que me preocupan para entender o entorno que nos rodea. O que procuro con esta é poñer enriba da mesa ese nivel de podredume que estamos empezando a dar por bo. Aquí pasan cousas moi graves que non apuntan a unha dirección nada saudable. Desde logo non o entendo e preocúpame.

Din que a historia se repite como unha espiral e agora volvemos a ter a división da sociedade en dous bloques como no século XX.

Precisamente esa é unha das cousas coas que me meto na novela. A crispación vende. A división é rendible. Os ríos revoltos sempre dan ganancia. Á xente que lle interesa sempre é aquela que cando as cousas se poñen feas xa non está aquí. Na novela falo de xente que voa alto. Non para eles o ben ou mal, a única pregunta que se fan e isto díxome un empresario se se pode facer ou non. Esa é a pregunta e a única cantidade que lles interesa é ter máis e máis.Paréceme perverso.

Podemos facer algo?

Cada un de nós só non pode pero traballando xuntos si podemos lograr un avance.