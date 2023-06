Margarita del Val, inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha asegurado que la Covid sigue estando presente aunque la pandemia ya ha finalizado. "El virus de la covid sigue existiendo, pero la emergencia ya se ha declarado acabada por parte de la Organización Mundial de la Salud. La población ya no tiene que temer a infectarse y que sea un caso grave. Todavía me preguntan si hay que limpiar la compra en casa, ya no es necesario. Hay un montón de virus y bacterias de transmisión respiratoria que causan problemas de salud y a todos se les puede combatir con lo que hemos aprendido en esta crisis sanitaria"

La científica ha presentado una charla en la UIB sobre las futuras pandemias que pueden llegar en un futuro cercano. Desde su perspectiva, el sistema sanitario y la sociedad está mucho más preparada: "está claro que puede venir un virus más mortífero, puede llegar una pandemia con un patógeno que sea más fácil de transmitir. Lo bueno es que estamos más preparados como sociedad porque ya no hay que explicarle a nadie lo que es una vacuna, hemos ganado mucho en madurez social. Además, los científicos y autoridades responsables de salud global están más preparadas, son más conscientes de los peligros y están trabajando en la sombra a toda velocidad". En este sentido. Del Val ha asegurado que la covid nos ha mostrado la importancia de una buena ventliación para evitar la propagación del virus: "No hay que quedarse en casa ni con la mascarilla todo el día, lo más importante es tener un aire respirable. Hemos aprendido que los interiores mal ventilados y en ausencia de filtros son muy desfavorables para contener el virus. Relajación controles sanitarios Respecto a la polémica desatada en Castilla y León sobre la relajación de los controles en la tuberculosis bovina, la científica considera que esto puede afectar a la reputación de los ganaderos: "la reputación del producto es menor si no está controlada una infección como la tuberculosis bovina. Este tipo de tuberculosis se puede transmitir a las personas y particularmente entre aquellos con un sistema inmune debilitado es peor. La mejor manera de proteger a los ganaderos es eliminar las infecciones, no dejar que circulen libremente. No te das cuenta de lo bueno que es algo hasta que falta".