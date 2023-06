La ley de eutanasia está de aniversario, cumple esta semana dos años desde que el 25 de junio de 2021 entró en vigor. El balance de aplicación, no obstante, es agridulce. Por un lado, más de 370 personas han accedido a la ayuda a morir entre junio de 2021 y diciembre de 2022, lo que supone “una buena noticia y que era una norma necesaria”, según Derecho a Morir Dignamente (DMD), la entidad civil referente en esta causa. Por otro lado, aunque muchas autonomías no han ofrecido los datos, se tiene constancia de que más de 1.000 personas han formulado la solicitud pero no han podido acceder a la prestación por problemas de implementación de una norma nueva, farragosa y que algunas comunidades tardaron en implementar.

Por ejemplo, Extremadura, Andalucía y Castilla La-Mancha no autorizaron ninguna eutanasia en los seis primeros meses de aplicación, lo que demuestra que "la puesta en marcha fue lenta”, según ha denunciado Fernando Marín, médico y activista de Derecho a Morir Dignamente en la presentación del balance de dos años de la ley. Pero no todas las autonomías han arrastrado los pies, por lo que se podría hablar de dos velocidades en la aplicación. En Navarra, Euskadi y Catalunya se ha practicado más de una eutanasia por cada 1.000 fallecimientos, mientras que en Murcia, Extremadura o Galicia la muerte asistida ha tenido una incidencia diez veces menor, de poco más del 0,01%. El motivo es que las tres primeras han puesto en marcha protocolos de respuesta a las solicitudes presentadas, han formado a los sanitarios, han creado un sistema de referentes a los que los médicos con dudas pueden acudir y todo ello ha contribuido a que se hayan practicado más eutanasias que en otros lugares donde “los médicos no saben ni donde dirigirse”, según ha denunciado Fernando Sanz, también médico y activista de DMD. Los números totales Aunque Navarra se sitúa a la cabeza en la tasa de eutanasias por fallecimientos anuales, con 13 eutanasias en 2022, lo que supone el 0,2% de las muertes, Catalunya encabeza el ranking en números totales de eutanasias, con 91 en 2022. El cómputo global catalán es de 151 eutanasias de junio de 2021 hasta diciembre de 2022.