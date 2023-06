Tareas para el verano: leer mucho y desconectar

Ya han llegado, por fin, las tan ansiadas vacaciones escolares para los niños. Pero, ¿y ahora? Surge el eterno de debate de todos los años. ¿Deben hacer tareas durante estos más de dos meses que tienen por delante? ¿Se olvidarán de lo aprendido con tanto tiempo de inactividad? Tanto las profesoras de Primaria y Secundaria como la psicóloga Paula Rodríguez coinciden en que el verano es para descansar, desconectar y cargar pilas para el próximo curso. Pero nunca está de más leer un libro, mantener ciertas rutinas de aprendizaje y, por supuesto, evitar o limitar el uso de las pantallas.

“No es malo que los niños mantengan ciertas rutinas de aprendizaje y de cultivo de la mente durante el verano, pero creo que no deberían hacer deberes como tal”, afirma la psicóloga Paula Rodríguez. “Deberían realizar actividades que fueran acordes y relevantes con sus intereses para motivarlos a reforzar los contenidos adquiridos durante el curso, pero eso dista mucho de las tareas que se ofertan desde los colegios y desde las editoriales”.

En ese sentido, Tamar Adán, jefa de estudios en un colegio gallego, indica que “no se trata de cargar de más trabajo al alumnado, pero está bien que se manden tareas como leer un libro, que trabajen un poco en aquello en lo que flojean un poco más. Por ejemplo, aquellos niños que necesitan mejorar su competencia lingüística pueden escribir un diario”, apunta. “Estoy a favor de las tareas en verano, pero no como deberes”, explica. “Se trata, más bien, de que busquen su hobby, pero relacionado con cosas académicas”, prosigue. “Quizá a algún alumno se le puede recomendar algo puntual, pero sin que sea algo muy arduo”.

“El verano es su periodo de descanso. Lo ideal es que puedan disfrutar del mismo, manteniendo rutinas saludables de sueño y aprendizaje, pero sin pasarse para que puedan volver en septiembre descansados y con ganas. Cuando les permitimos descansar y disfrutar, el verano puede servir de motivación y recompensa para resistir el día a día del curso académico”, expone la psicóloga.

Alba Alonso, profesora de colegio y creadora del proyecto Realkiddys, indica la importancia de aprovechar el verano para dedicarles a los niños “tiempo de calidad como leer con ellos un cuento” o que “tengan experiencias”. “Me parece increíble que hoy en día, con la cantidad de cosas que hay, haya muchos niños que no tienen experiencias de vida: ir en tren, al mercado... Hay muchas opciones gratuitas por ahí o que no implican una gran inversión de dinero”, afirma. “Para mí, los deberes que tienen que hacer son pasar tiempo de calidad en familia, es más, le daría la vuelta y diría que son deberes para la familia, para los padres: si en septiembre me viene un niño que ha disfrutado, que ha tenido experiencias, viene fresco y con ganas de aprender”, insiste Alonso. “A nivel académico, necesitan desconectar”, insiste.

En Secundaria la situación es, quizá, algo diferente: “Igual necesitan una ayuda o un refuerzo, pero aun así tienen tiempo de sobra para disfrutar del verano”. Así que su receta para este periodo estival es sencilla: “Desconectar, disfrutar, hacer cosas diferentes y silenciar”, en cuanto a estar alerta ante el abuso de las pantallas.

“El aprendizaje deja una huella en la memoria, sobre todo en las primeras etapas de la vida. Que no recuerden algunas cuestiones cuando están desconectados de la materia de manera temporal no significa que no vayan a recordarla en cuanto vuelvan a entrar en contacto con ella. Ningún curso académico empieza sin un breve repaso de los contenidos anteriores”, destaca la psicóloga.

De este modo, la directora y orientadora de colegio Sonia Camino Mata indica que “llamarlo deberes ya suena fatal” y se muestra en contra de que se les encargue a los niños en verano unas tareas “obligatorias y que tengan que entregar” a su regreso a las aulas. “Un niño que ha ido bien durante todo el curso, no creo que tenga que hacer nada especial: lectura, escribir, pero siempre como algo opcional, que no sea algo impuesto o un cuadernillo específico”.

“En el verano se adquieren otras competencias, otras habilidades, por lo que no son necesarios unos deberes formales. Hay que darles opciones lúdicas para que sigan trabajando las competencias básicas, como la lectura, y nada más”, añade la directora.

“Los únicos deberes que yo pondría es una dieta de maquinitas”, indica Almudena Suárez Cerviño, profesora de Religión en un instituto de la comunidad: “Pueden hacer una hora diaria de dieta de maquinitas y, en ese tiempo, abrir una ventana a la imaginación a través de la lectura”. “Apuesto por la lectura y que luego sean capaces de dibujar, hacer un resumen, algo que ocurra con esa lectura y trabajar porque yo creo que la lectura es la gran olvidada y nos hace bien a todos, independientemente de la edad, pero muchísimo más a los críos”, insiste.

“Lo que propongo es ayuno de maquinitas”, insiste. “Sin lectura, sin dibujo, sin el arte... Nos queda un mundo muy feo. Los niños necesitan mucha lectura para conocer, para ser capaces de ser más tolerantes, de escuchar a la otra persona”, reflexiona. “Vivimos en una sociedad que está muy crispada y yo creo que hay que recuperar, como dice el Papa Francisco, la amistad social y tenemos que recuperarla desde la lectura, desde ser capaces de ponernos en los zapatos de la otra persona y eso sólo se consigue leyendo”.

“El verano es una época estupenda para desintoxicarse un poco de la superexposición a las pantallas a las que están sometidos a lo largo del curso. Porque no solo usan los ordenadores para jugar, los usan habitualmente para estudiar y realizar trabajos. Así, para evitar el abuso de pantallas en este periodo, los campamentos son una gran opción”, expone Paula Rodríguez. Tamar Adán coincide: “Hay niños que van a campamentos, que hacen actividades o deporte y esos niños están fomentando también sus competencias; el verano es un tiempo extra para trabajar de otra forma”, prosigue, y habla de opciones como talleres de educación emocional o de otros campamentos competenciales como los de robótica. “Es el momento de fijarse en los intereses de los niños y probar”.

Paula Rodríguez, por ejemplo, organiza y dirige el campus de verano Fortiuscamp, destinado a adolescentes de entre once y 18 años, que combina entrenamiento psicológico con actividades deportivas y dinámicas de ocio y tiempo libre en régimen de pernocta. “Los campamentos de pernocta son una potente actividad para el desarrollo de la autonomía y la adaptación a otros contextos, a otras figuras de autoridad y a otros entornos. En cuanto tengan cierta edad, deberíamos plantearnos la posibilidad de enviarlos a este tipo de actividades, pero no solo a los niños, también a los adolescentes”.