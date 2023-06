La donación de órganos se abre paso entre los solicitantes de eutanasia en A Coruña

La regulación de la eutanasia en España, que acaba de cumplir dos años en vigor, ha abierto una nueva vía para la donación de órganos. Y es que, las personas que solicitan la prestación de ayuda para morir, también pueden ser donantes si así lo manifiestan previamente. Se trata de dos procesos diferentes e independientes, pero convergen ambos en su finalidad última de cumplir la voluntad del paciente al final de la vida. El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) ha registrado, este año, las dos primeras donaciones de ese tipo, que permitieron salvar diez vidas. Los especialistas creen que “la mayor parte” de las personas que solicitan la eutanasia “no saben que pueden ser donantes de órganos”, de ahí la “importancia” de divulgar esta información. “Saber que el fin de su sufrimiento puede ayudar a otros les reconforta”, resaltan.

“La prestación de ayuda para morir se puede hacer en el domicilio o en el hospital, y la medicación se puede administrar de dos maneras: por vía oral, de modo que la propia persona ingiera un fármaco que le va a causar la muerte, o por vía endovenosa, es decir, que reciba el medicamento, mediante una inyección, a través de las venas”, explica el doctor Fernando Mosteiro, coordinador de Trasplantes del Chuac, quien especifica que, “para poder ser donante de órganos, es condición sine qua non” que el procedimiento “se lleve a cabo en el hospital, mediante administración endovenosa”. “No puede realizarse por la vía oral porque, en este caso, el fármaco tarda más tiempo en hacer efecto, la absorción a veces es un poco lenta y esto haría que el fallecimiento se retrasase, dificultando todo el proceso de la donación y la extracción de órganos”, señala.

En el que caso de las dos personas que solicitaron la eutanasia y manifestaron su deseo de donar sus órganos en A Coruña, el proceso “se llevó a cabo de la misma manera”. “A ambas se les durmió en sus domicilios, después de despedirse allí de sus familiares, y ya ingresaron en nuestro hospital así, sin enterarse de absolutamente nada. Para estas dos personas, por tanto, el procedimiento fue igual que si la prestación se hubiese realizado en sus casas”, explica el doctor Mosteiro, y aclara: “Una persona puede solicitar la prestación de ayuda para morir y, dentro de esa prestación, puede pedir información sobre la donación de órganos. No obstante, si se aceptan ambos procesos y el solicitante decide echarse atrás, no pasa absolutamente nada. Hasta el ultimísimo momento, igual que dijo ‘sí’ a la donación, puede decir ‘no’. Es una decisión libre y voluntaria”, recalca.

“Todo se pacta con la persona que solicita la prestación de ayuda para morir y manifiesta su decisión de donar sus órganos y con sus familiares: cómo se lleva a cabo el ingreso en el hospital, qué día se hace, de qué manera... se respeta al máximo lo que ellos quieran”, incide el coordinador de Trasplantes del Chuac, y sobre las dos donaciones de ese tipo realizadas, hasta ahora, en el complejo hospitalario coruñés, detalla: “La idea inicial de uno de los pacientes era llevar a cabo la prestación de ayuda para morir rodeado de su familia, en su domicilio. Cuando mostró interés por la donación de órganos, yo mismo le informé sobre las posibilidades que había, y le expliqué los dos requisitos para poder llevar a cabo el proceso. Que la administración del fármaco que le iba a causar la muerte se realizase por la vía endovenosa le daba igual. Lo de tener que ingresar en el hospital no era su idea inicial, sin embargo, después de valorar los pros y los contras, y al ser consciente de la cantidad de vidas que podía salvar —en este caso, fueron cinco—, cambió su planteamiento original. Si no hubiese sido así, y hubiese mantenido su decisión de hacerlo en su domicilio, no se podría haber llevado a cabo la donación”.

Desconocimiento

Considera, el doctor Mosteiro, que “la mayor parte” de las personas que solicitan la eutanasia “no saben que pueden ser donantes de órganos”. “Piensan que la dolencia que les ha llevado hasta ese punto —esclerosis lateral amiotrófica (ELA), tetraplejia, etc.— es una contraindicación, pero no es así. De hecho, el número de prestaciones de ayuda para morir que acaban en donaciones es cada vez mayor. En el Chuac, el año pasado no registramos ninguna donación por esta vía, y este llevamos dos, que han salvado diez vidas”, resalta el coordinador de Trasplantes del complejo hospitalario coruñés, quien asegura que, “inicialmente”, ambos solicitantes de la prestación “creían que su enfermedad limitaba y contraindicaba la donación de órganos”.

“Cuando yo mismo les informé de que eso no era así, una de esas dos personas me dijo: ‘Me quedo muy contento porque ahora sé que mi fallecimiento no va a ser en balde’. Saber que el fin de su sufrimiento iba a ayudar a que otras personas pudiesen vivir le reconfortó. La generosidad, en estos casos, es algo que hay que recalcar”, subraya el especialista, antes de hacer hincapié, de nuevo, en que, “a priori, la mayoría de las personas que solicitan la prestación de ayuda para morir pueden donar sus órganos”. “Hay que insistir en esto. Galicia suma cinco donaciones por la vía de la prestación de ayuda para morir mientras que, en otras comunidades, ya van más de 50, y no creo que los gallegos seamos más insolidarios que los demás. Lo que pienso es que hay una falta de conocimiento sobre esta cuestión, por eso es bueno incidir en que, si alguien se plantea la prestación de ayuda para morir, porque tiene una enfermedad incapacitante y limitante que le genera un sufrimiento insoportable, solicite información. Aquí nadie está para convencer, pero las personas tomamos las decisiones más correctas cuanto más informadas estamos”, sostiene.

“Impacta la naturalidad con la que hablan del proceso” “En las entrevistas para la donación, normalmente hablas con la familia de una persona que ya ha fallecido o que está próxima al fallecimiento. En estos casos, esa conversación la mantienes con el implicado, es decir, con la persona que desea ser donante de órganos. Es posible que esto llame mucho la atención a quienes lean este artículo, pero es que vuelvo a lo mismo: lo importante de esto no es tanto el segundo punto de la donación, sino el primero. La persona tiene claro que ha solicitado la prestación de ayuda para morir, y ese es el motivo, y la condición sine qua non, por la que hablamos con él o con ella como posible donante de órganos. De no haber sido así, esa conversación no existiría”, destaca el doctor Fernando Mosteiro, coordinador de Trasplantes del Chuac, quien incide en que “si alguien no expresa la idea, la decisión, la solicitud de ayuda para morir... los coordinadores de trasplantes no hablaríamos con esa persona”. “Uno puede hacerse el carné de donante, el testamento vital… pero uno no marca su fecha de donación; esta viene asociada a la fecha de la prestación de ayuda para morir, que es lo que la persona solicita inicialmente”, reitera. Con todo, admite que las dos entrevistas mantenidas, hasta el momento, con solicitantes de la prestación de ayuda para morir que manifestaron su deseo de donar sus órganos, fueron “impactantes”. “Frecuentemente, con algunas familias, intentando empatizar con ellas, a veces es inevitable emocionarse. Y, en esos dos casos puntuales, la emoción fue incluso mayor porque, aunque soy coordinador de trasplantes e intento hacer mi trabajo lo mejor posible, detrás de todo esto hay una persona, con un corazón... y por muchas corazas que te quieras poner...”, refiere, y prosigue: “Ver a gente de tu edad, tomando una decisión tan difícil como la de finalizar con su vida, y cómo hablan de ello de una manera absolutamente normal, tranquilos... cómo te preguntan cuántas vidas se podrán salvar con su donación; cómo reflexionan, por ejemplo, sobre el hecho de que su corazón vaya a latir en otro cuerpo... con toda la naturalidad del mundo, cuando sus familiares, y yo mismo, estábamos emocionados... es impactante. Pero es que, si lo piensas y te pones en su piel, te das cuenta de que es una decisión muy meditada, que llevan sufriendo mucho, mucho tiempo… y eso lo ven como un descanso. Y la donación es como buscar una justificación a ese descanso”, resume.