El Parlamento Europeo redobla la presión sobre los gobiernos de la UE para que tipifiquen como delito el "sexo no consentido". La propuesta legislativa que la Comisión Europea lanzó hace poco más de un año, para luchar contra la violencia contra las mujeres y la violencia y la violencia doméstica en la UE, abogaba por incluirlo como delito --junto con la mutilación genital femenina, la ciberviolencia, el ciberacoso, la difusión sin permiso de fotografías íntimas o la incitación al odio-- pero los gobiernos eliminaron este supuesto de la posición común que acordaron a principios de junio. La comisión de libertades civiles y de la mujer del Parlamento Europeo ha reclamado este miércoles a los Veintisiete que den marcha atrás en sus intenciones.

"Las relaciones sexuales no consentidas, es decir, la violación, deben incluirse en cualquier directiva sobre violencia contra las mujeres. Con los índices de violencia contra las mujeres que siguen aumentando después de covid19 sería incomprensible para las mujeres escuchar de sus gobiernos que la violación no puede incluirse en la legislación para combatir este horrible fenómeno”, ha advertido la coponente del informe, la eurodiputada conservadora irlandesa Frances Fitezgerald. Y lo mismo la segunda coponente del texto, la socialista sueca Evin Incir. "Nuestra posición es clara: los Estados miembros deben saber que no puede haber una directiva sin párrafos sobre el consentimiento. Sólo un sí es un sí", ha valorado.

La posición de las comisiones parlamentarias, que ahora deberá votarse en la sesión plenaria de julio, ha sido aprobada con una aplastante mayoría de 71 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones lo que augura una cómoda aprobación en la cámara pero una dura negociación con el Consejo. En su propuesta de directiva, la Eurocámara reclama una definición de violación uniforme y basada en el consentimiento. Según Bruselas, un acto no consentido es el que se realiza sin el consentimiento voluntario de la mujer, incluso si es incapaz de darlo por su estado físico o mental, porque está inconsciente, drogada, dormida, lesionada o sufre una discapacidad.

Miedo e intimidación

Los eurodiputados quieren que la UE añada el miedo y la intimidación a la lista de factores que impiden la libre toma de decisiones y que el consentimiento se evalúe teniendo en cuenta las circunstancias específicas. "Es totalmente inaceptable que los gobiernos nacionales diluyan la propuesta de la Comisión eliminando la penalización de la violación. Sería un insulto imperdonable a todas las víctimas y supervivientes que no se incluyeran en esta legislación unas normas mínimas sobre el delito de violación", ha avisado Incir.

El informe de los eurodiputados también reclama normas penales complementarias para las agresiones sexuales (es decir, cualquier acto sexual no consentido que no pueda definirse como violación) y pide que la UE legisle sobre la mutilación genital intersexual, la esterilización forzada, el matrimonio forzado y el acoso sexual en el trabajo. Respecto a la lista de circunstancias agravantes proponen incluir el estatus de residencia de la víctima, el embarazo, la angustia, el hecho de ser víctima de trata de seres humanos o vivir en centros para jubilados.

Listado de agravantes

Además consideran que debe ser considerados agravantes el hecho de ser menor de edad o solicitante de asilo, los actos particularmente inhumanos, degradantes o humillantes, los delitos con resultado de muerte o suicidio de personas a cargo así como delitos cometidos contra una figura pública, incluidos periodistas y defensores de los derechos humanos, la búsqueda de beneficios, los delitos cometidos con la intención de preservar o restaurar el "honor", la intención de castigar a las víctimas por su orientación sexual u otros atributos de su identidad así como la violencia y el acoso en línea.

En cuanto al acoso en línea, el informe que votará el pleno --y que servirá de base al Parlamento en las negociaciones interinstucionales con el Consejo-- también reclama la ampliación de la definición de "material íntimo" que no puede compartirse sin consentimiento para incluir imágenes de desnudos o vídeos que no sean de naturaleza sexual. Los eurodiputados quieren también que revelar datos personales en este contexto, sin consentimiento, sea castigado, y que sea tenido en cuenta el perjuicio económico. En este terreno, piden que el envío no solicitado de material que muestre genitales debe clasificarse como ciberacoso.

Por último, la Eurocámara urge a los gobiernos a garantizar asistencia jurídica gratuita a las víctimas en un idioma que entiendan, a reunir pruebas lo antes posible y a proporcionarles apoyo especializado. Además, piden que las víctimas de ciberviolencia tengan acceso a evaluaciones especializadas para identificar sus necesidades de protección. La directiva, junto con el Convenio de Estambul, que fue ratificado por la UE el pasado 1 de junio de 2023, conformarán el marco jurídico de protección de las personas y prevención de la violencia de género.