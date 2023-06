Tres alumnos do máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos que se imparte na Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) da Universidade da Coruña (UDC) están metidos de cheo no desenvolvemento do videoxogo Tintín. Los Cigarros del Faraón, unha aventura gráfica na que o recoñecido personaxe de cómic e o seu cadeliño Milú, fan unha viaxe desde Exipto ata Arabia pasando pola India. Os estudantes coruñeses participan no proxecto grazas a unhas prácticas en Péndulo Studios, unha empresa madrileña desenvolvedora de videoxogos con case trinta anos de experiencia e coas as aventuras gráficas como selo de identidade.

De feito, foi este estudo quen creou en 1994 a primeira aventura gráfica made in Spain titulada Igor: Objetivo Uikokahonia. Logo virían outros xogos como Hollywood Monsters (1997), a saga Runaway (2001, 2006 e 2009), Yesterday (2016), BlackSad (2019) ou Alfred Hitchcock Vértigo (2021) o que os converte, a día de hoxe, no estudo activo máis lonxevo da industria en España. Traxectorias Pedro Hernández Crespo, graduado en Enxeñaría Informática pola Universidade de Vigo (UVigo), sumouse ao Departamento Técnico achegándose ás funcións dun programador de gameplay. Boris Cisneros García, titulado en Comunicación Audiovisual pola Universidade da Coruña (UDC), integrouse no Departamento de Calidade onde testa todos os niveis e as mecánicas do xogo para atopar posibles erros. Por último, Daniel Cuevas Vidales, graduado tamén en Enxeñaría Informática pola UVigo, uniuse ao Departamento de Animación coñecendo de primeira man as funcións que realiza un animador 3D (tres dimensións).