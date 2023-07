El Gobierno indemnizará a 130 víctimas de la talidomida, pero “quedan muchos fuera”

Tras décadas de desidia, el Gobierno tratará de llevar a cabo hoy una reparación histórica. El Consejo de Ministros dará luz verde a un decreto de ayudas económicas para 130 víctimas de la talidomida, un medicamento comercializado a partir de los años 50, destinado a evitar las náuseas en el embarazo, pero que causó graves malformaciones a miles de personas. Niños que nacieron sin piernas o brazos y cuya vida, debido a ese fármaco, quedó marcada para siempre.

Según Derechos Sociales, el ministerio proponente, “el decreto busca hacer justicia con los afectados en España, uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo, dado que el franquismo silenció el asunto, optó por no actuar frente a las farmacéuticas y negó que el medicamento se hubiera utilizado en España, a pesar de que posteriormente se ha reconocido su comercialización y prescripción al menos entre 1959 y 1965”. Según los afectados, se estuvo vendiendo hasta 1985.

Sin embargo, durante la etapa democrática, sólo 24 víctimas han recibido una compensación económica, gracias a una disposición que se incluyó en los Presupuestos Generales de 2009. Pero ese intento de reparar a las víctimas encontró serios problemas para determinar la relación de afectados.

Por ello, para decidir ahora las ayudas que se aprobarán, se han realizado más de 600 análisis complejos. En el proceso, según explica el Ministerio de Derechos Sociales, “genetistas del Sistema Nacional de Salud, sin participación de la industria farmacéutica ni de empresas privadas, han diseñado un panel de genes único en el mundo”. En total, tras la evaluación de los resultados por parte del Instituto Carlos III, recibirán las ayudas 130 personas.

El importe variará en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento. Por ejemplo, y para una persona con un 33% de discapacidad, ascenderá a 396.000 euros en un pago único.

La reparación económica podrá solicitarse desde la publicación del decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso, que depende a su vez del Ministerio de Derechos Sociales.

“En principio estamos contentos porque esto pone fin al trabajo de 18 años, que sólo decirlo pone los pelos de punta. Al final hay que estar un poco alegre”, indica Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite (Asociación de Víctimas de la Talidomida en España) cuando se le pide una valoración de qué supondrá la aprobación del real decreto. “Será un día histórico que deja entender que el tesón, la lucha y la honestidad al final da frutos”.

El vicepresidente de Avite recuerda que en 2016 se aprobó por unanimidad la proposición no de ley que abría el camino a este proceso que, en realidad, se empezó a labrar en el año 2018 y culmina ahora. “Eso habla por sí mismo, porque son siete años. No tienes que dejar de estar contento porque al final sacas un proceso, pero quieres saber hasta qué punto han tenido la sensibilidad necesaria para todo el colectivo”, añade.

Porque, precisa el vicepresidente de Avite, se contemplan ayudas económicas para 130 víctimas “y muchas personas se han quedado fuera, ya que ha habido más de 600 solicitudes y matemáticamente es imposible que sólo haya 130 personas afectadas en España”. “Ha sido un poco arbitrario, hay personas con patologías idénticas y resultados contrarios. Aquí (en España) no podemos ser menos de 350 víctimas. Pero, insisto, es un primer paso y muy importante. Y siempre es de agradecer. No sólo ayuda al colectivo de la talidomida, sino que abre muchas puertas a todas las personas que en un futuro puedan tener un daño farmacéutico”, subraya.

“Nunca dejas de ser un bicho raro”

Rafael Basterrechea es, además de vicepresidente de Avite (Asociación de Víctimas de la Talidomida en España), afectado de las secuelas de la talidomida, aquel fármaco de la compañía farmacéutica alemana Grünenthal que se vendió para combatir el insomnio y las náuseas en embarazadas y que provocó que miles de niños nacieran con gravísimas malformaciones. Como él, que nació con las extremidades superiores mucho más cortas de lo normal. Eso, confiesa a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, igual que LA OPINIÓN, ha supuesto una vida no sólo marcada por la discapacidad. También por la discriminación. Basterrechea nació en marzo de 1965 —cuando supuestamente la talidomida debería haber estado retirada en España—, con las extremidades superiores mucho más cortas de lo normal —más acusado en el brazo izquierdo, describe—, no tiene articulaciones de codos y las que tiene, tanto de muñeca como de hombro, están operativas en un 20%. Su grado de discapacidad es del 82%. Explica que, en Europa, la talidomida estuvo en el mercado entre 1957 y 1963. En España, Avite, de la que es vicepresidente, ha podido demostrar que el fármaco estuvo vendiéndose desde 1950 y 1985. “Es decir, siete años antes y 19 años después. Imagínate lo que implica”, señala. En nuestro país los primeros casos de afectados empezaron a aparecer en 1960 y en 1962. El Ministerio de Sanidad prohibió en 1962 la venta del fármaco mediante una orden ministerial. Los afectados llevaban décadas esperando ser indemnizados. Las malformaciones que le provocó el fármaco que tomó su madre han definido su vida. Basterrechea —residente en Madrid, pero “medio vasco, medio aragonés”— responde de corrido: “No poder vestirme, no poder comer, peinarme, abrazar a mi hijo o cogerle en brazos, no ponerme un sombrero, no poder jugar al baloncesto...Todo lo que supone tener unas extremidades superiores terriblemente deformadas. Una forma de vida totalmente diferente a la de una persona normal”, expone. Rafael tiene dos hermanos a quienes no afectó la talidomida. “Es muy difícil porque sólo actúa si se toma entre el día 36 y el día 50 después de la última regla. Es una negra lotería, por suerte, porque si no habría millones de víctimas por todo el mundo”. Pese a la discapacidad, Rafael ha desarrollado una completa vida laboral en una empresa constructora durante más de una treintena de años —ahora está jubilado— pero, confiesa, su vida personal ha estado marcada por la discriminación. Porque la suya es una discapacidad que no se puede “ni ocultar, ni disimular. No dejas de ser un bicho raro y moriré siendo un bicho raro. Con todo lo que implica, con actitudes discriminatorias por gran parte de la sociedad y teniendo que demostrar que vales tanto como otra persona para poder ser igual. Y cuando te vas haciendo mayor, con toda la dificultad que entraña esa discapacidad, que en nuestro caso se multiplica por diez”. El vicepresidente de Avite —en la asociación todos los socios son víctimas— se siente “contento” ante la aprobación hoy del decreto que regula las ayudas para los afectados. Además, siente “el orgullo de un trabajo bien hecho”. Lamenta, eso sí, “que haya costado tanto. Que se haya hecho tan difícil”. Dice que, a partir de ahora, todo “su ingenio” trabajará en la misma dirección: que el laboratorio Grünenthal asuma su responsabilidad por completo. En esta negra historia, concluye, hay dos responsables. El primero, dice, la farmacéutica que produjo la talidomida y “los responsables subsidiarios que no hicieron los controles oportunos”.