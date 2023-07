El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente hoy el fin de la mascarilla obligatoria en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias, donde pasarán a ser recomendables, pero se mantendrá su uso imperativo en zonas hospitalarias con críticos e inmunodeprimidos, quirófanos y unidades de cuidados intensivos. Una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las mascarillas pasarán a ser recomendables e incluso “altamente recomendables” en determinados entornos sanitarios con pacientes vulnerables y en caso de síntomas de infección respiratoria. La obligatoriedad podría decaer entre el miércoles y el jueves.

El pasado 23 de junio, Sanidad y los consejeros del ramo de las comunidades autónomas acordaron en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) respaldar el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en centros de salud, hospitales, farmacias y centros sociosanitarios, poniendo fin a algo más de tres años de uso obligatorio en algún ámbito por la pandemia del COVID-19. En febrero, ya se dio un primer paso y España puso fin a la mascarilla obligatoria en los transportes públicos dada la buena evolución epidemiológica de la incidencia por coronavirus. Se retiró así en trenes, aviones, autobuses y metro, donde era imperativa desde mayo de 2020, y también se puso fin a su obligatoriedad en ópticas, ortopedias y centros de audioprótesis.

El último informe publicado por Sanidad, del pasado viernes, muestra las mejores estadísticas desde que comenzó la crisis del coronavirus: 1.297 hospitalizados en planta y 86 en cuidados intensivos. De los cuales, 92 estaban ingresados en hospitales gallegos y tres en la UCI.

En los últimos meses ya eran numerosas las voces que reclamaban el fin de la obligatoriedad de este material de protección, basándose en la baja incidencia del virus. La Organización Mundial de la Salud (OMS), decretó el pasado mayo el fin de la emergencia de salud pública internacional por coronavirus. Varias comunidades habían reclamado ya la medida con insistencia en varios de los interterritoriales. En cambio, el catedrático de Salud Animal, Juan José Badiola, mostró la pasada semana sus recelos sobre el fin del uso de la mascarilla en determinados lugares y advirtió de que puede ser un elemento que la población deba volver a utilizar. “Guarden las mascarillas para el futuro. Creo que no hace falta decir por qué”. Badiola aseguró que comprende el fin del uso de la mascarilla en las farmacias para evitar la propagación del COVID, pero no “en otras partes del sistema sanitario”. El catedrático señaló escenarios en los que considera que no se debería flexibilizar su uso, como en las urgencias en las que se pasan “cuatro o cinco horas en un sitio cerrado”, en las visitas que se realiza a personas enfermas en hospitales donde “se puede contagiar al enfermo” o en la relación con personas “con inmunidad baja y que son vulnerables”.