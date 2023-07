El Gobierno ha reformado la Ley de 2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público con el objeto de dar una segunda oportunidad para hacer fijos a los temporales que lleven trabajando desde antes de 2016 y que no fueran incluidos por las administraciones en los procesos de estabilización convocados tras la entrada en vigor de la norma.

En algunos casos los concursos de méritos convocados al amparo de la nueva ley para estabilizar temporales se solaparon con procesos que ya estaban en marcha en algunas administraciones. Y estas plazas no fueron, por lo tanto, incluidas en las nuevas convocatorias. “Se generaron diferencias respecto al régimen selectivo mediante concurso con la consecuencia de que procesos de estabilización para casos similares podrían haber sido convocados con reglas distintas en función de cada discriminación”, explica la CIG.

“Los aspirantes de esos procesos selectivos en marcha no se beneficiaron de los supuestos contemplados en la ley estatal”, apunta la CIG. De ahí que el Gobierno haya decidido ahora dar una segunda oportunidad a estos temporales cuyas plazas no fueron incluidas en el concurso de méritos porque ya formaban parte de otro proceso selectivo.

En la Xunta la Consellería de Educación ya ha advertido que no convocará un nuevo concurso de méritos porque “el sector educativo gallego no está afectado”. Así se acordó ayer en mesa sectorial con los sindicatos CIG, CCOO, ANPE y UGT. Según explican desde ANPE, en el caso de Educación no se hicieron ofertas públicas de empleo al margen de la Ley estatal de Estabilidad. “No estamos delante de un nuevo proceso de concurso de méritos sino de la habilitación estatal para hacer o ampliar el actual si no se hizo correctamente”, apunta la CIG. Según explica, en Galicia ya habían sido convocadas y resueltas todas las plazas con anterioridad a la ejecución de la ley estatal, de manera que en la estabilización se incluyeron todos los puestos de temporales anteriores a 2016.