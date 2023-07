Unos 300 logroñeses han secundado este mediodía el minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno en El Espolón de la capital riojana, para expresar su condena por el crimen presuntamente machista, con el que un hombre de 44 años acabó con la vida de su mujer, de 34, ayer tarde en la ciudad.

Una concentración a la que se han sumado, además de la delegada del Gobierno en La Rioja Beatriz Arraiz, el presidente de la comunidad, Gonzalo Capellán; la presidenta del Parlamento autonómico, Marta Fernández Cornago; o el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Junto a las autoridades, se encontraba además una nutrida representación de todos consejeros del Ejecutivo regional, diputados de la Cámara riojana y concejales del Ayuntamiento logroñés, así como representantes todos los partidos del arco político, incluido Vox, con la presencia de la portavoz municipal María Jiménez, entre otros.

Precisamente la presencia de Vox ha ocasionado que, al finalizar el minuto de silencio -que se ha cerrado con un fuerte aplauso en recuerdo de la víctima por parte de todos los presentes-, un grupo de personas, pertenecientes al colectivo 'Feministas de La Rioja', haya increpado a los representantes de este partido, a los que han gritado consignas como 'No es violencia intrafamiliar', 'Sin feminismo no hay democracia' o 'Vosotros también sois culpables'.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras la concentración, Beatriz Arraiz ha indicado que "hemos asistido, por desgracia, a lo que todos los indicios ponen de manifiesto que es un asesinato machista en la ciudad de Logroño".

"Y lo único que podemos pedir en este momento es prudencia, porque hay tres menores que están en una situación dramática", ha recordado la delegada, quien ha hecho hincapié en que "la persona que supuestamente ha cometido ese delito, un asesinato machista, está detenido y en ese sentido tranquilidad, se está investigando, el sistema ha funcionado, el protocolo ha funcionado".

"El hombre -ha añadido- está detenido, no tenemos un riesgo de que pueda haber una persona fuera, está detenido en este momento y por lo tanto pido un poquito de paciencia para que la investigación concluya, para que los menores, que ahora es lo más importante, estén atendidos, psicológica, físicamente han sufrido una situación muy dantesca. Pido prudencia y cierta paciencia con las investigaciones".

Ha aprovechado la ocasión para recordar "a toda la sociedad, en este caso de Logroño, que parece que nunca nos va a tocar, que somos una sociedad pequeñita, que parece que esto está un poco fuera de nuestro ámbito, bueno, pues no".

Y por eso, aunque ha señalado que, en este caso en concreto, no había denuncias previas al sistema VioGén, ha pedido que "cualquier indicio que nos ponga de manifiesto que puede haber una situación de este tipo tenemos que denunciar, la administración tiene los medios para ayudar a las mujeres que sufren violencia machista".

Por su parte, Gonzalo Capellán, que ha afirmado que "ayer fue un triste, doloroso para todos", ha incidido en que "nos tiene que hacer plenamente conscientes para seguir trabajando con toda la fuerza entre todos, desde toda la sociedad, también desde los gobiernos, con todas las herramientas en luchar de manera decidida contra todo lo que es la violencia ejercida contra las mujeres, desde la prevención hasta la sensibilización y, por supuesto, la atención integral a las víctimas".

"Creo que es un aspecto fundamental porque no podemos hablar de una sociedad plena, ni una sociedad democrática, ni humana, mientras queden episodios como estos en los que personas mueren a víctimas fruto de la violencia de sus parejas", ha dicho el dirigente regional que ha recordado igualmente que, en este caso, "y también es muy importantehay unos menores que están afectados".

Menores, ha asegurado, "que se han quedado sin madre lamentablemente, en una situación extremadamente dramática, a los que tendremos que también dar todo el apoyo, ya lo están haciendo con todos los protocolos debidos, desde los Servicios Sociales de la comunidad autónoma, para ayudar también al máximo restablecimiento, cuidado y protección de estos niños".

"Lo importante es que trabajemos en poner todos los mecanismos, todo el esfuerzo, todos coordinadamente, porque es una labor de toda la sociedad, pero obviamente tenemos responsabilidades institucionales y mecanismos los primeros para seguir trabajando, insisto, en todas las políticas de prevención, que es lo más importante, pero también sensibilización desde abajo, desde los niños, con toda la sociedad para que esto no vuelva a ocurrir", ha finalizado.

Y para Conrado Escobar, que ha alabado la "magnífica labor de coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Local" en este caso, "hay que expresar el rechazo sin paliativos a un crimen absolutamente execrable que según todos los indicios apunta a un caso nuevo, un caso más desafortunado de la peor violencia de género que es la violencia machista".

A ello ha sumado "el ejercicio de responsabilidad que tenemos que hacer todos para poner el foco ahora en precisamente quien merece toda nuestra atención, en los menores, que no son de aquí, que están especialmente desarraigados, que están ahora mismo siendo atendidos por los recursos de la comunidad autónoma, y ahí tenemos que poner todo el acento".

"Y por último, más allá de este trágico suceso, tenemos que seguir trabajando codo con codo todas las administraciones públicas, todos los partidos políticos sin ningún tipo de discusión", y en este sentido invitado a toda la ciudadanía a acudir esta tarde, a las 19 horas, a la concentración que, siguiendo el Protocolo de duelo del Ayuntamiento de Logroño, se ha convocado junto al mural de la calle General Urrutia.

"Cualquier indicio, cualquier dato, por insignificante que parezca, puede evitar un fatal desgracia. Así que, de alguna manera, esto es cosa de todos. Es la labor de la prevención, es la labor educativa, es la labor de las organizaciones, es la labor en general de todos nosotros, de los logroñeses en este caso. Así que invito a todos los que nos estén viendo a que esta tarde expresen todo este sentimiento, todo este rechazo y toda esta solidaridad", ha concluido.

Por último, por parte de las representantes de 'Feministas de La Rioja', se ha leído un comunicado en que han expresado, dirigiéndose a la víctima que "hoy, nuevamente, nos vemos obligadas a reunirnos con pésimas noticias, esta vez la de tu asesinato, sumándote a la numerosa lista de mujeres que perdemos a causa de la violencia machista este año 2023, y que ya está en 52".

"Tenemos en nuestro pensamiento a tu familia, en especial a tus hijas e hijo, a quienes tu asesino ha dejado huérfanos y que, no olvidemos, también son víctimas de la violencia machista. A ti, compañera, tampoco han llegado a tiempo para salvarte. Tu asesinato, junto con el del resto de mujeres en lo que va de año, es el claro ejemplo de la ineficacia de políticas por parte de las instituciones que protejan de forma real a las mujeres", han afirmado.

Así, han defendido que "todos se vuelven cómplices de tu asesinato, los gobiernos siguen fallándonos" y han criticado que "mientras se sigue dando voz a mensajes de odio y negación de una lacra como es la violencia machista, a ti, compañera, te han asesinado".

Por ello, han apuntado que "concentraciones como la de hoy no sirven de nada si quienes están en el poder acallan día tras día las voces de las mujeres que alzan la voz, cuentan su historia y ponen un pie contra la violencia machista, si luego se permite que discursos negacionistas de la violencia de machista lleguen a la población". "No nos sirve que ustedes, quienes están en las instituciones, quieran colgarse la medalla o hacerse la foto, no nos sirve su minuto de silencio: exigimos medidas y posicionamientos reales".