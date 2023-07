Otro verano en Atención Primaria y “los problemas de siempre”

“El sistema sanitario, ya desde la pandemia de COVID, e incluso antes, estaba muy tensionado. La falta de previsión y de relevo generacional son evidentes, no se hizo nada en los últimos años y ahora parece que toca hacerlo todo deprisa y corriendo, con medidas disparatadas para cubrir la escasa planificación que hubo durante todo este tiempo”, considera Jesús Sueiro, portavoz de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) y médico de familia en el centro de salud Concepción Arenal de Santiago, al iniciar su “diagnóstico” de la situación que los facultativos del primer nivel asistencial de la sanidad pública gallega vislumbran de cara a estos meses de verano.

“Las vacaciones estivales no dejan de ser un test de estrés en los centros de salud, añadido al que tenemos que hacer frente ya el resto del año, con la Navidad, la temporada de gripe, la Semana Santa… y, en el día a día, con las ausencias que tenemos, porque rara es la jornada en que está toda la plantilla trabajando. El envejecimiento también es muy notable, sobre todo en las grandes ciudades, incluso en las zonas atractivas, como en la costa. La media de edad de los facultativos en mi ambulatorio, por ejemplo, está en 64,8 años. Y los profesionales, a medida que cumplimos años, tenemos muchos más días de permiso y, lógicamente, por la edad, hay muchísimas más bajas laborales”, sostiene.

“Realmente, en el día a día —prosigue—, en un centro de salud urbano, grande, que falten tres compañeros es relativamente llevadero, pero hace que las cifras que maneja la Administración sean falsas. Dicen que los cupos son ajustados, y que tenemos entre 1.400-1.500 tarjetas, pero esto es así cuando estamos toda la plantilla. Algo que sucede una o dos veces al año. ¿Y, en verano, qué pasa? Pues, que en vez de faltar tres, faltan seis, con lo que eso conlleva”, señala Jesús Sueiro, y sobre las palabras del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quien ha asegurado —en declaraciones recogidas por Europa Press— que la Atención Primaria afronta el verano “en mejor situación que el año pasado”, y que en Galicia “nunca se sustituyó” a los médicos de los centros de salud en vacaciones porque, en temporada estival, “disminuye la demanda asistencial”, el portavoz de la Agamfec apunta: “Eso pasó a la historia. Yo recuerdo veranos de tener agendas de 10-15 pacientes, incluso con ausencias de compañeros. Hoy eso ya no existe. La demanda se ha disparado en todos los sentidos. A veces es complicado entender por qué, aunque en parte tiene que ver con el envejecimiento de la población, que trae consigo un aumento de la comorbilidad, de las complicaciones de los pacientes con dolencias crónicas…”.

El doctor Sueiro apunta a que “quizás, igual que en el tema sanitario se ha pecado de ‘hospitalocentrismo”, en Primaria “estamos siendo demasiado ‘médico-centristas”. “Nos centramos siempre en los médicos, no obstante, hay mucha capacidad para que las profesionales de Enfermería asuman ciertas labores que estamos realizando los facultativos, si apostamos de verdad por una especialización en Enfermería Familiar y Comunitaria. Algo que, por desgracia, tampoco se está llevando a cabo, ya que el número de enfermeras especializadas que se están incorporando a los centros de salud es ridículo”, advierte el portavoz de la Agamfec, quien insiste en que “una profesional con una especialidad en Enfermería Familiar y Comunitaria resuelve muchos problemas en un centro de salud que hoy estamos solucionando los médicos”. “Y quien dice esto, dice las matronas, los trabajadores sociales, los odontólogos…”, refiere, antes de señalar que, “para que esto sea así, es fundamental tener una muy buena organización de las áreas administrativas”.

“Profesionales con gran conocimiento sobre el tema de Primaria defienden que incluso habría que triplicar el número de administrativos en los centros de salud. Yo no sé cuál sería la ratio adecuada pero, desde luego, con un buen sistema de administrativos, bien formados también —sería interesante crear la figura que ya existe en otras autonomías, como el País Vasco, de ‘administrativos de la salud’, porque no es lo mismo trabajar en las oficinas de Hacienda que en un ambulatorio—, las cosas funcionarían mejor porque, hoy en día, muchas llamadas para las citas las atienden los llamados call center, o se hacen a través de internet”, indica.

Con estos “deberes sin hacer” por parte de la Administración sanitaria, el doctor Sueiro subraya que “el panorama, de cara a las próximas semanas,” es “un poco desesperanzador”, puesto que “pasan los años, y seguimos igual, hablando de lo mismo, con los mismos problemas y con las mismas nulas soluciones”. “Hay un gran componente de resiliencia por parte de los médicos de Primaria, y de búsqueda, a veces, de soluciones. Lo que nos salva un poco es eso: la autoorganización. Muchos compañeros se ofrecen a hacer prolongaciones, fuera de su horario, para cubrir las ausencias. Se van buscando fórmulas imaginativas, pero siempre a base del esfuerzo, del aumento de las horas de trabajo... para ir ‘trampeando’ un poco la situación y hacerla más vivible. Pero claro, yo estoy hablando de lo que hacemos en un centro de salud grande como el mío, donde puede haber unos 20 médicos... imagínate en un consultorio donde hay dos o tres compañeros, y falta uno… será una absoluta desesperación. Y luego están los pueblos de la costa, donde la población se multiplica por tres en verano… supongo que allí tendrán la sensación de estar haciendo ‘medicina de batalla”, resalta el portavoz de la Agamfec, y prosigue: “Cierto es que, durante los meses de julio y agosto, hay mucha patología del verano que es más banal, como sucede aquí, en Santiago, con el tema de los peregrinos... aumentan las consultas, pero en general suelen ser problemas de menor importancia, como torceduras, esguinces… sin embargo, de vez en cuando, detrás de toda esa patología banal, puede suceder algo gordo, como ayer, cuando me apareció en consulta un joven peregrino con un cólico nefrítico. Hay que estar con los cinco sentidos, no se te puede escapar nada, por eso insistimos siempre tanto en la necesidad de disponer de sistemas de filtro administrativos, de enfermeras especializadas en Familiar y Comunitaria… necesitamos ese plan de futuro”, reitera.

“Podríamos tener un buen sistema de gestión de triaje o de clasificación, tanto en los servicios de Urgencias como en los centros de salud, para ser más eficientes, y dar una mejor respuesta —continúa—. Pero no veo que haya planes de futuro para llevar a cabo algo tan fundamental. Y, si no tenemos una meta clara… mal vamos. El sistema está muy ‘médico-centrista’, no hay interés en cambiarlo, y ahora han cogido el mantra de justificar todo en que ‘no hay médicos’, lo cual ha llevado a un inmovilismo total. Como tengo esta disculpa ya no tomo ningún tipo de medidas. Si se llevasen a cabo todos esos cambios y las cosas se hiciesen organizadamente bien, a lo mejor no estaríamos hablando de la necesidad incorporar más facultativos a los centros de salud”, sostiene el doctor Sueiro, quien llama la atención, asimismo, sobre la conveniencia de “escuchar, también, a la población”, a la hora de buscar posibles soluciones a los males de la Atención Primaria de Galicia. “Uno de los planteamientos que falta es ese: hacer partícipes a los ciudadanos, escuchar su voz para saber qué quieren y qué necesitan”, reivindica.