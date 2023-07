La serie dramática Succession aspira a repetir el éxito cosechado la temporada pasada, cuando consiguió 25 candidaturas para los Emmy, y se presenta como máxima favorita para liderar las nominaciones de unos premios rodeados de incertidumbre en su edición de 2023 por una posible huelga.

La Academia de la Televisión de EEUU desvelará este miércoles los candidatos de estos prestigiosos galardones con la mente puesta en lo que ocurra por la tarde, cuando está previsto que el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) haga público si va o no a la huelga.

En el caso de no llegar a un acuerdo con los grandes estudios, los actores se sumarían a los piquetes que mantiene el Sindicato de Guionistas (WGA) desde principios de mayo y la industria del entretenimiento estadounidense quedaría paralizada con la primera huelga en 63 años que involucraría a dos gremios de este sector a la vez.

Así, la 75 entrega de los Emmy, prevista para el 18 de septiembre, se encuentra ahora en el aire ya que, de fructificar los paros, escritores e intérpretes no asistirían a una gala mundialmente reconocida.

Mientras tanto, desde la Academia de la Televisión de EEUU tratan de ofrecer una imagen de normalidad en las horas previas a unas nominaciones que serán presentadas por la actriz Yvette Brown (A Black Lady Sketch Show) y el propio presidente de la institución, Frank Scherma.

Si la categoría reina de mejor serie de drama dejó pocas sorpresas el año pasado, premiando a Succession, parece que la producción de HBO Max también reinará en 2023 gracias a su última temporada, cuyo final ha sido catalogado por la prensa especializada como “uno de los mejores de la historia de la televisión”.

En la terna de nominados a mejor serie de drama, todo apunta a que la plataforma HBO Max contará con otras representantes de la talla de The White Lotus o The Last of Us. Colegio Abbott y Ted Lasso aparecen en las apuestas como candidatas a mejor comedia.