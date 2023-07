El casting de Operación Triunfo en Santiago ha regalado al talent show siete grandes voces femeninas que ahora se preparan para la tercera fase, que tendrá lugar en Barcelona. Se presentaron a las pruebas en Galicia un total de 656 personas y entre ellas se encontraban las gallegas Lina Gutiérrez (20 años) y Amparo Mosquera (19 años), que hoy saborean las mieles del éxito junto a otras 5 compañeras. Ambas seguirán luchando por entrar en el programa musical. Queda un largo camino por delante y todavía muchos competidores en el resto de ciudades, pero tienen ganas y talento de sobra.

Antes de nada felicidades a ambas. Han sido dos de las 7 escogidas entre las 656 personas que se presentaron al casting en Santiago. ¿En algún momento pensaron en llegar tan lejos?

Amparo: En ningún momento. Yo fui para vivir la experiencia, sin expectativas. Incluso me presenté animada por los amigos. Me dediqué a disfrutar del momento y de estar rodeada de tanto talento. Estaba como una esponja, intentando empaparme de todo lo que estaba viviendo. Y la verdad es que me sorprendió no estar tan nerviosa como cuando voy a dar un concierto. Estaba en tensión, con esos nervios típicos de antes de cantar, pero al llevar cero expectativas pude disfrutar al máximo.

Lina: Mantenía la esperanza de por lo menos pasar la primera fase, pero a la segunda ya no iba con muchas expectativas porque a veces es mejor. Pero eso sí, en todo momento fui confiando en mí y mi proyecto.

Amparo, usted no tenía ‘pase prime’, ¿no participó en las OT Covers?

Me presenté pero creo que escogí mal la canción porque yo tengo un estilo muy cantautor. Elegí mal porque opté por un tema en inglés, bastante alejado a lo que suelo hacer y que más me representa, y no quedé satisfecha. En cambio el casting ya lo llevé a mi terreno.

Lina, usted sí lo tenía, de hecho recibió la primera pegatina de Santiago. ¿Cómo le ayudó esto a la hora de afrontar la larga fila de aspirantes?

Sobre todo me ayudó en el sentido de que fue más cómodo el casting, ya que no tuve que estar esperando en la fila de 656 personas. Sabías que a las 09.30 estabas ahí y a las 10.15 estarías cantando. Ya a nivel seguridad o confianza no creo que sea algo que te pueda condicionar mucho porque sabes que no vas a superar las fases solo por conseguir este pase. En ese aspecto no iba confiada porque sabía que tendría que pasar la criba como los demás.

La mayoría de jóvenes que se presentan ahora a OT tienen una amplia formación musical. ¿El nivel es tan alto que si no tienen experiencia previa no valen?

Amparo: Pues la verdad es que no lo sé. Había grandes voces, que intuyo que habrán tenido una gran formación porque su técnica vocal era brutal, y había gente que tocaba instrumentos muy bien, y no los cogieron. Entonces no sé en que se basan para escoger. También es cierto que los nervios son traicioneros... pero con todo, siempre que tienes formación vas más seguro porque la experiencia ayuda, eso está claro.

Lina: Para nada. Creo que en las artes en general nadie te pide el currículum. No te exigen que hayas estudiado en tal conservatorio para poder tocar en una sala o hacer un bolo, te piden lo que eres, lo que haces y lo que vales. En mí caso he tenido la suerte de formarme en técnica vocal, de ir a Berklee, y está muy bien la formación, pero creo que en la música tienes que tener algo más, naces con ello o lo vas gestionando por tu cuenta, pero no necesariamente lo aprendes en una escuela o en un conservatorio. Operación Triunfo es una oportunidad para todos los que queremos seguir aprendiendo.

Ahora que van directas a la tercera fase, ¿cómo van a prepararse?

Amparo: Me presentaré a la tercera fase con muchas ganas y sigo con cero expectativas, disfrutando, ensayando, y jugando. Yo fui a jugar y a pasármelo bien, así que seguiré igual.

Lina: Seguiré ensayando e intentaré perfeccionar las canciones para que cuando llegue el siguiente casting, que no sabemos si será o no el último, poder estar lo más cómoda posible y disfrutarlo.

¿Tienen ya seleccionadas unas canciones de sus referentes?

Amparo: Al salir de la fase 2 nos pidieron tres temas. Creo que será una canción grupal y otra individual, pero no lo sé seguro, tampoco tenemos todavía mucha información. Tengo pensados tres temas, y cada uno de un registro totalmente distinto. Una canción será en español y las otras dos serán en inglés, una de ellas un poco más potente y si me animo le meteré un baile. La otra será de Adele.

Lina: Dos serán en inglés y otra en español. Dos de ellas serán más movidas y otra más lenta para intentar cubrir varios estilos y que vean versatilidad, que quizás es lo que buscan, no lo sé.

De todas las ediciones ¿con qué concursantes se sienten más identificadas y por qué?

Amparo: Creo que iría cogiendo un poco de todos. Quizás me identifico con el estilo cantautor de Amaia, pero también soy muy de bailar y de montar un poco de show. Respecto a la voz quizás tiraría más por Miriam. Soy una mezcla, ni yo sé muy bien qué puedo dar y hasta dónde.

Lina: Seguí bastante las tres últimas ediciones. De la primera mi favorita era Amaia ya no solo por su voz que me gusta mucho, sino porque veo que es músico de verdad, toca la guitarra, compone... A mí esa parte me encanta, lo que más me gusta es componer. De la última edición me quedo con Gèrard y Flavio.

¿Qué tipo de música les gustaría hacer?

Amparo: A mí me gusta el estilo cantautor. También, aunque esto ya es mucho fantasear, me encantaría sacar mi lado más urbano, más de baile, para intentar englobarlo todo. Pero principalmente el estilo cantautor es lo que me atrae.

Lina: Llevo años componiendo y tengo mi primera canción fuera, que lancé con Warner. Escucho música de géneros diferentes y me gusta explorar y experimentar cuando compongo. Con todo, creo que con lo que más cómoda me siento es con el pop indie, el folk, el soul, la música funky y también me encanta el jazz.

¿En qué escenario les encantaría actuar?

Amparo: Un Wizink por ejemplo sería increíble, pero me he descubierto disfrutando en sitios más pequeñitos porque sientes al público de otra forma. No me pongo un objetivo muy marcado, disfruto de todo.

Lina: No lo he pensado mucho la verdad. Supongo que lo que dirá todo el mundo, en el Wizink.

Ambas suelen dar conciertos...

Amparo: Sí, empecé con mi profesor de piano, que fue quien me impulsó a dar conciertos y nos estrenamos en chiringuitos de playa y luego ya pasamos a restaurantes, a algún pub... También he tenido experiencias por ejemplo en el auditorio Afundación. El rollo teatro lo disfruto mucho porque me gusta transmitir, poder contar cuando canto y disfruto componiendo.

Lina: Sí, como comenté antes, lancé un tema Nada importa con Warner el año pasado a raíz de un proyecto pionero. Yo todavía no tenía ninguna canción lanzada y es la primera y única que tengo de momento. También desde que empecé a cantar me animé a dar conciertos. Al principio con covers y ahora ya canto mis propios temas e introduzco algún cover porque me gustar versionar temas. Este año he dado uno ‘sorpresa’, los llamados Sofar, que son conciertos un poco clandestinos en los que compras la entrada sin saber quién va a cantar ni dónde va a ser. Tres días antes o así lo desvelan. He tocado también en los escenarios de Warner y voy haciendo cosillas, lo que me va surgiendo.