“No existe lesión medular leve”

“Los veranos son terribles para nosotros. En esta época del año, tenemos nuestra Unidad llena, porque se llevan a cabo más actividades al aire libre, hay más desplazamientos y se producen accidentes de tráfico. Nuestro trabajo es muy estacional”, advierte Antonio Rodríguez Sotillo, responsable de la Unidad de Lesionados Medulares del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) desde sus inicios, hace casi 35 años. Un servicio que es referencia para toda Galicia y que, por tanto, recibe a pacientes procedentes de cualquier punto de la comunidad gallega, e incluso de las autonomías limítrofes. “Estamos hasta arriba. Hace unos días, tuvimos que trasladar a dos pacientes que se encontraban en mejores condiciones, desde nuestra planta hasta otra zona del Hospital Universitario, para dejar las camas para los que estaban más graves. Teníamos la UCI específica de lesionados medulares llena, con cinco pacientes; la planta de hospitalización convencional llena también; y a dos pacientes fuera de nuestra Unidad”, resalta el doctor Rodríguez Sotillo, quien proclama que “no hay lesión medular leve”, de ahí su insistencia en pedir a la población “prudencia” al volante y en las zambullidas: “En este último caso, la prevención es muy sencilla: con pensar en que te puedes quedar tetrapléjico por tirarte de cabeza al agua, ya está”.

Aunque, el verano pasado, los especialistas de la Unidad de Lesionados Medulares del Chuac “solo” atendieron a “dos pacientes” con lesión medular por zambullida —“un niño que se tiró de cabeza contra el arenal, y otro que se lanzó desde una tabla de surf al agua”—, y ninguno de esos dos casos tuvo “las consecuencias nefastas” que suelen acompañar a ese tipo de accidentes, en 2021, tras los sucesivos confinamientos domiciliarios de la pandemia de SARS-CoV-2, fueron “seis” los pacientes que ingresaron por esa causa en el servicio hospitalario que dirige el doctor Rodríguez Sotillo. “En lo que va de verano, por suerte, aún no hemos visto a ningún lesionado medular por zambullida, aunque es probable que, al término de la estación estival, se hayan producido uno o dos casos, que es la media de los últimos años, desgraciadamente, puesto que la prevención es muy sencilla: con pensar en que te puedes quedar tetrapléjico por tirarte de cabeza, ya no lo vas a hacer”, reitera.

El especialista del complejo hospitalario coruñés explica que, en sus cuatro décadas de profesión, “jamás” ha visto a una mujer con lesión medular por zambullida. “Los afectados acostumbran a ser hombres jóvenes, que en un contexto de exaltación de la amistad, mientras disfrutan en grupo de un día de playa, hacen cosas que no debieran, como tirarse de cabeza al agua, no controlando bien la profundidad existente o no teniendo una técnica muy depurada”, explica el responsable de la Unidad de Lesionados Medulares del Chuac, quien reivindica, en este punto, “el papel que han jugado los medios de comunicación”, en los últimos años, “en la prevención de la lesión medular por zambullida”. “En 1991, llegamos a atender a doce pacientes con una lesión de ese tipo, no obstante, a partir de ahí, gracias a esta labor divulgativa en los medios de comunicación, hemos pasado a tener una media de uno o dos casos anuales. Esto significa que, cada verano, hemos librado a una decena de muchachos jóvenes de una lesión medular por zambullida”, destaca el doctor Rodríguez Sotillo, aunque insiste: “Con que se produzca un único caso, ya es un drama, puesto que no existe lesión medular leve. Las secuelas son terribles para el paciente y para su familia. Asimilar la nueva situación cuesta tiempo, esfuerzo… la vida del afectado cambia, y la de las personas de su entorno más próximo, también. Y todo ello, por la mala decisión de tirarse al agua de cabeza”.

Y es que, apunta el especialista del Chuac, “el proceso de afrontación de los pacientes con lesión medular no empieza desde el día cero”. “Es mucho más duro cuando se les informa de su diagnóstico y de su pronóstico. Previamente, el psicólogo de nuestra Unidad hace una valoración del paciente, para estimar en qué grado puede hacer frente a la información que se le va a dar e intentar minimizar su impacto, aunque las consecuencias de una lesión en la médula espinal son las que son, aún tratando de comunicarlas con la mayor suavidad posible”, reconoce el doctor Rodríguez Sotillo, quien incide en que “el proceso de asimilación es duro para los pacientes”, y suele durar “entre un año y medio y dos”. “Durante los dos primeros años, la lesión medular pesa muchísimo en los pacientes. A partir de ahí, es cuando empiezan a ver la vida con cierta normalidad, dentro de lo que les ha cambiado. Pero ese proceso lleva un tiempo, y el apoyo de las familias, cuando las hay, es absolutamente clave”, subraya.

Desde la puesta en funcionamiento de la Unidad de Lesionados Medulares del Chuac, en 1988, el abordaje de ese tipo dolencias ha cambiado diametralmente. “Lo que hacemos hoy no tiene absolutamente nada que ver con cómo se manejaban estos casos entonces. La medicina va a una velocidad de vértigo, y nuestro trabajo consiste también en adaptarnos a las nuevas estrategias terapéuticas”, sostiene el doctor Rodríguez Sotillo, quien hace hincapié en que “las cosas avanzan y, afortunadamente, avanzan hacia mejor” . Entre todos esos “avances”, el más reciente es el “plan de humanización” del servicio hospitalario que dirige, “consistente en lo que su propio nombre indica”, y presentado oficialmente el pasado mes de mayo, en un acto que contó con la participación del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y al que también acudió Anxo Queiruga, al frente de las confederaciones estatal (Cocemfe) y gallega (Cogami) de personas con discapacidad, que avalan el proyecto.

“La medicina está muy tecnificada, y tiene que continuar siendo así, puesto que debemos dar a los pacientes un producto sanitario lo más perfecto posible, pero esto debe ser envuelto en un terciopelo dulce, con la implicación de todos los profesionales. El plan de humanización de nuestra Unidad está en consonancia con una línea estratégica del Chuac (que cuenta con una subdirectora médica de Humanización), y de la Consellería de Sanidade”, resalta el responsable de la Unidad de Lesionados Medulares del complejo hospitalario coruñés, quien detalla que el proyecto se cimienta sobre un manual de buenas prácticas, con “nueve líneas estratégicas y 149 ítems”, y su equipo está inmerso ya en el desarrollo de la “tercera línea” de trabajo. “Humanizar no es solo hacer bonitos los espacios, que también es importante. La arquitectura es calidad de vida, y todos esos aspectos se abordan en nuestro plan de humanización. No obstante, lo que buscamos, con este proyecto, es poner al paciente en el centro de todo. Siempre lo ha estado pero, ahora mismo, con una visión de confort”, especifica el doctor Rodríguez Sotillo, y continúa: “Es, asimismo, un cambio de actitud en nuestra manera de actuar. Un cambio interno, fino, en los propios profesionales. En el Chuac, por ejemplo, hay ahora mismo una comisión de sueño, de la que nuestra Unidad participa también, porque queremos proteger el descanso de nuestros pacientes. Que los enfermos no puedan dormir bien en el hospital no es solo una cuestión de darles los fármacos para que puedan hacerlo, que también están a su disposición. Pero hay otras medidas que se están desarrollando ya para intentar mejorar todo esto, como evitar el ruido por las noches (los televisores no tienen por qué estar encendidos en las habitaciones hasta las doce y media de la noche); garantizar que haya oscuridad (iluminando los pasillos con una luz mucho más suave, la imprescindible para que el profesional trabaje); controlar los decibelios de los pasillos de la Unidad (queremos que, si se pasan unos determinados límites, se encienda una lucecita, para crear un registro y mejorar eso)... hasta este tipo detalles se recogen en nuestro plan de humanización, que implica a todos los estamentos profesionales”.

La pandemia de COVID, un “punto de inflexión” que impulsó el plan de humanización de la Unidad

“A mí la pandemia de SARS-CoV-2 me destrozó, personalmente, mi práctica profesional. Sufrí muchísimo”, resalta Antonio Rodríguez Sotillo ,responsable de la Unidad de Lesionados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) desde sus inicios, hace casi 35 años, y con cuatro décadas de profesión a sus espaldas, quien reconoce que lo vivido durante la emergencia sanitaria del COVID fue “un punto de inflexión” que dio el impulso definitivo al plan de humanización del servicio que dirige. “El desarrollo de las nueve líneas estratégicas, con sus 149 ítems, del manual de buenas prácticas sobre el que se cimienta el plan de humanización de nuestra Unidad nos ha costado unos dos años y medio. Si hubiésemos tenido todo esto preparado en la pandemia, hubiésemos sido más humanos durante ese periodo. Esto es algo que hemos sabido ver ahora, a posteriori, pero en aquel momento estábamos desbordados por la presión asistencial, aunque lo positivo es que se ha tomado buena nota y se ha sacado adelante este proyecto”, reivindica el doctor Rodríguez Sotillo, quien admite que, en lo peor del COVID, llegó a desear colgar la bata blanca. “En aquel momento, quería irme, porque no podía más. No obstante, aquello ya pasó y volvemos a tener muchísima ilusión. Estamos llenos de proyectos, y el más importante, ahora mismo, es este plan de humanización. Ya estamos poniendo en práctica el manual que hemos elaborado, que también le ha gustado mucho a nuestros jefes. Tras su presentación pública, de hecho, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, insistió mucho en llevarse un ejemplar, y nos consta que está satisfecho con el trabajo realizado”, señala. Un plan humanización que pretende “situar al paciente en el centro de todo” y que, al mismo tiempo, “busca el bienestar del personal” de la Unidad de Lesionados Medulares del Chuac. “Uno no puede poner en práctica la humanización si su trabajo no está humanizado, de ahí que, en el manual de buenas prácticas que hemos elaborado con el aval del movimiento asociativo de la discapacidad, se recoja también, por ejemplo, cómo ha de ser la acogida a los nuevos profesionales que se incorporen a nuestra Unidad y que tienen que imbuirse de esa filosofía. Esto es algo que se está trabajando ya, al igual que el ruido nocturno. Vamos paso a paso”, refiere el doctor Rodríguez Sotillo, y prosigue: “Otra cuestión sobre la que se está trabajando también, ya en el momento actual, es el manejo de la información, que resulta clave: cómo se informa a los pacientes, a sus familias... estamos empezando por los cimientos. Hace unas pocas semanas, de hecho, nos visitaron el profesor José Antonio Seoane, catedrático de Derecho de la Universidade da Coruña (UDC), y el doctor Felipe Trillo, integrante de la Comisión de Garantía e Avaliación da Eutanasia, para explicarnos al detalle la legislación sobre la prestación de la ayuda para morir y cómo se maneja, para garantizar ese derecho a los pacientes que deseen poner fin a su sufrimiento y morir con dignidad. Eso también es humanización”.