Nuevo resquicio de luz en el túnel del alzhéimer

Desde la salida al mercado de los últimos medicamentos para “aliviar un poco” los síntomas del alzhéimer, hace ya más de dos décadas, tanto los investigadores implicados en la búsqueda de un tratamiento farmacológico que ralentice la progresión de esa dolencia neurodegenerativa “devastadora e incurable”, como los especialistas que a diario reciben en sus consultas a los afectados y a sus familiares, han visto “con nihilismo y cierta frustración” cómo se han ido probando posibles alternativas terapéuticas que “no han salido adelante”.

En 2021, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA) dio luz verde, por la vía acelerada, al uso médico de aducanumab, una molécula dirigida contra la supuesta causa de la enfermedad: los depósitos de proteína amiloide, que al acumularse en el cerebro, provocan el mal funcionamiento de las neuronas y su muerte. Sin embargo, su homóloga europea, la EMA, rechazó su aprobación por sus “controvertidos” resultados en los ensayos clínicos [se llevaron a cabo dos, en las mismas condiciones y con pacientes del mismo perfil, y uno determinó que era eficaz y el otro no]. A principios de este año, la FDA hizo lo propio con otro compuesto del mismo tipo, lecanemab, y hace apenas una semana, dio el visto bueno definitivo al uso de este medicamento (en determinados pacientes con alzhéimer temprano), desarrollado y comercializado por las farmacéuticas Biogen y Eisai, con el nombre comercial de Leqembi. En este caso, la EMA aún no se ha pronunciado al respecto, por tanto, habrá que esperar para conocer la situación del fármaco en Europa.

La revista científica JAMA ha publicado, ahora, los resultados de un ensayo clínico de fase 3 con una tercera molécula, donanemab, de la compañía farmacéutica Lilly. Al igual que aducanumab y lecanemab, este fármaco es un anticuerpo monoclonal, dirigido contra las placas cerebrales formadas por la proteína amiloide, que alteran la función celular y provocan la rápida propagación de otra proteína, denominada tau.

El estudio publicado por JAMA muestra que donanemab ralentiza el deterioro cognitivo en un 35%, en comparación con placebo, en un determinado grupo de pacientes con niveles de tau en el cerebro de bajos a intermedios. Además, eliminó mejor las placas amiloides que aducanumab y lecanemab y redujo las concentraciones de tau en la sangre, pero no en una zona cerebral clave. Estos resultados son similares a los obtenidos con lecanemab, aprobado en EEUU principios de este mes. En el ensayo con donanemab, los pacientes también experimentaron un 40% menos de riesgo de pasar de deterioro cognitivo leve a demencia leve, o de demencia leve a moderada. Por término medio, la progresión de la enfermedad se ralentizó entre 4,4 y 7,5 meses a lo largo de 18.

En mayo, Lilly anunció que trabajaría con EEUU y otros países a nivel global para “obtener la aprobación del fármaco en el menor tiempo posible”, no obstante, la FDA ya rechazó en enero la aprobación acelerada de donanemab debido al número limitado de pacientes que habían estado expuestos al fármaco, durante al menos 12 meses, en un estudio clínico.

En un editorial que acompaña a la publicación en JAMA, el director del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos), el doctor Gil Rabinovici, reivindica los avances que se están produciendo en la lucha por ralentizar el avance de alzhéimer, aunque insiste en que todos estos nuevos fármacos funcionan mejor en las primeras fases de la enfermedad, y en que “serán necesarias otras terapias” para ayudar a las personas en estadios más avanzados.

En términos similares se manifestó en estas páginas, ya el pasado mes de febrero, la doctora Celia Pérez Sousa, neuróloga del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), quien antes de abordar esas posibles novedades terapéuticas en el Foro Interdisciplinar de Estudio de Demencias de A Coruña —un grupo impulsado por la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias afines de A Coruña (Afaco), que reúne a profesionales de diversas disciplinas del ámbito sociosanitario para “debatir y buscar soluciones a problemas que aparecen en el cuidado y la atención” de los afectados por esas dolencias—, llamaba especialmente la atención sobre el hecho de que ninguno de los nuevos fármacos fuesen útiles para pacientes en fase moderada o grave de la enfermedad de Alzhéimer. Un grupo de enfermos “muy difíciles para las familias”, que “sufren mucho por su deterioro, su dependencia y por los trastornos de conducta, que son tan frecuentes…”.

Certeza diagnóstica

“Estos pacientes en estadios más avanzados son los que siempre nos preguntan más en las consultas si vamos a tener algo que ofrecerles para su enfermedad. Decirles que aún no hay nada para ellos es un jarro de agua fría. Y con estos nuevos medicamentos, nos va a tocar hacerlo. Debemos hilar fino y ser empáticos, no obstante, el mensaje tiene que ir en positivo. Y si bien es cierto que, en el presente, para ellos ya no podemos aportar mucho, el futuro para las siguientes generaciones sí es mucho más prometedor”, consideraba la doctora Pérez Sousa, quien incidía en que otra cuestión “muy importante”, que “los pacientes no tienen tan en cuenta”, pero que los neurólogos siempre ven “como algo extremadamente relevante”, es “el diagnóstico”.

“No es posible empezar a dar un tratamiento si no se está seguro de que aquellos pacientes tengan alzhéimer. Esta enfermedad tiene una serie de síntomas típicos (memoria, lenguaje, apraxias, agnosias…), pero hay casos en que los pacientes no presentan esas manifestaciones clínicas, y sufren alzhéimer, y no todo lo que lo parece lo es. En certeza diagnóstica estamos a punto de avanzar mucho, ahora mismo, solo es la neuropatología, es decir, analizar el cerebro al microscopio al fallecer el paciente, o ser portador de una mutación de un gen determinante de alzhéimer, algo muy inusual. En el resto, decimos ‘es probable, es posible, es compatible con alzhéimer o es sospechoso de’. Refinar el diagnóstico y alcanzar una alta certeza es muy interesante. A día de hoy, en la mayoría de los centros, esta pasa por hacer una punción lumbar, lo cual genera rechazo a algunos pacientes, porque es dolorosa y en el momento perciben que no va a servir para nada, porque a ellos lo que les importa es que les podamos dar algo para su dolencia… en este sentido, está habiendo importantes avances”, reiteraba la neuróloga del Chuac, y pronosticaba: “La idea es que salgan los biomarcadores en plasma, se está estudiando mucho y hay algunos que ya se ve que, probablemente, serán el futuro inmediato”.