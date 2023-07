A música como ferramenta terapéutica é o punto de partida do proxecto Boas vibras. Arpistas pola saúde, unha colaboración entre a Asociación Noia Harp Fest —impulsora do festival homónimo, que se celebrará en Noia do 3 ao 6 de agosto— e o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

Boas vibras. Arpistas pola saúde é un programa piloto posto en marcha pola Obra Social de Pediatría do IDIS e a Asociación Noia Harp Fest que pretende favorecer a presenza da música de arpa nos centros hospitalarios, en concreto, neste caso, na área de Pediatría do Complexo Hospitalario de Santiago (CHUS). A intención é acompañar a mellora da humanización na asistencia aos pacientes, “así como o aproveitamento dos beneficios que supón esta práctica para a saúde”.