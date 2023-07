La Federación Down Galicia ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la Consellería de Educación al considerar que se produce “discriminación” en la convocatoria de ayudas para adquirir libros de texto y material escolar para los alumnos y alumnas con necesidades especiales. Según explicó ayer en una rueda de prensa celebrada en Santiago el presidente de Down Galicia, Delmiro Prieto, la orden de la Xunta señala que los alumnos y alumnas matriculados en centros de educación especial recibirán 300 euros en ayudas para libros y material escolar con independencia de la renta, mientras que para los alumnos matriculados en educación ordinaria, la ayuda sí que depende de la renta per cápita de la unidad familiar.

“Entendemos que existe discriminación desde el momento en el que si una familia decide escolarizar a su hijo o hija en un centro de educación especial tiene una ayuda de 300 euros, sin ningún tipo de condición, mientras que si esa misma familia decide escolarizar a ese hijo o hija en un centro de educación ordinaria puede tener derecho a nada, porque ya depende de la renta familiar o del grado de discapacidad”, expresó Prieto. Para el presidente de la Federación, esto supone “un mensaje subliminal” por parte de la Xunta, que está indicando a las familias que es mejor que lleven a su hijo o hija a un centro de educación especial porque van a tener más ayudas y van a estar más apoyados por la administración, algo que “contraviene la inclusión educativa”. Prieto asegura que se trata de un “error” continuado que desde Down Galicia vienen señalando desde 2013: “Llevamos casi diez años procurando que la Consellería de Educación rectifique una orden que es claramente discriminatoria para el alumnado escolarizado en la educación ordinaria”, señaló. Para Down Galicia, la orden contraviene el derecho a la educación inclusiva incluido en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2007 y por el Parlamento de Galicia en 2008. “Solo sirvió para hacerse una foto”, criticó Prieto, quien condenó también que la normativa autonómica “fomenta claramente el régimen de la educación segregada, contradiciendo los artículos 14 y 27 de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo (TS) en esta material.